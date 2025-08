PKP zmodernizuje stację Ursus Północny. Duże zmiany i utrudnienia

Od 21 sierpnia rozpocznie się kompleksowa modernizacja przystanku kolejowego Warszawa Ursus Północny. Inwestycja, finansowana z Krajowego Planu Odbudowy, ma potrwać do drugiego kwartału 2026 roku i znacząco podnieść komfort podróży dla mieszkańców.



Modernizacja przystanku to długo wyczekiwana inwestycja, która całkowicie odmieni dotychczasowy wygląd i funkcjonalność obiektu. Koszt przedsięwzięcia to 11,3 mln złotych, które zostaną przeznaczone na gruntowną przebudowę infrastruktury. Celem jest stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i komfortowego miejsca do podróżowania. Prace będą prowadzone etapami, co wiąże się ze zmianami w rozkładzie jazdy pociągów.

Nowoczesne perony i lepsza dostępność

Po zakończeniu remontu pasażerowie zyskają dwa nowoczesne perony, wyposażone w udogodnienia zwiększające komfort oczekiwania na pociąg. Przewidziano montaż ławek, zadaszenia, a także tablic informacyjnych, monitoringu oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Istotną zmianą będzie również poprawa dostępności przystanku. PKP planuje przebudowę dojść, a od strony ul. Szamoty (Ursus) oraz ul. Cykady (Włochy) powstaną nowe pochylnie, co ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami.

Harmonogram prac i zmiany w rozkładzie jazdy

Pierwszy etap prac rozpocznie się 21 sierpnia i potrwa do 29 września. W tym czasie remontowany będzie peron nr 2, który zostanie tymczasowo wyłączony z użytku. Peron nr 1 będzie działał normalnie, a pociągi w kierunku Warszawy Zachodniej będą kursować bez zmian. Remont peronu nr 1 rozpocznie się dopiero po oddaniu do użytku wyremontowanego peronu nr 2. PKP informuje, że wszystkie aktualne zmiany w rozkładzie jazdy można na bieżąco sprawdzać w portalu pasażera.