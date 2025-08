Ruszają pielgrzymki na Jasną Górę. Utrudnienia w ruchu w Warszawie

Od wtorku 5 sierpnia warszawscy pielgrzymi wyruszą w drogę do Częstochowy. Kierowcy i pasażerowie komunikacji muszą przygotować się na czasowe wstrzymania ruchu na wielu ulicach. Przedstawiamy dokładne trasy i terminy.



Wielkie piesze pielgrzymki do Częstochowy to coroczna tradycja, która gromadzi tysiące wiernych. Rozpoczną się we wtorek, 5 sierpnia, co będzie wiązało się z utrudnieniami w ruchu na wielu warszawskich ulicach. Urząd Miasta informuje, że na trasach przemarszu pielgrzymów należy spodziewać się czasowego wstrzymywania ruchu, a co za tym idzie – opóźnień i zmian w komunikacji miejskiej. Pielgrzymi będą poruszać się w dwóch grupach we wtorek i jednej w środę.

Reklama

Utrudnienia we wtorek, 5 sierpnia

Jako pierwsza w drogę wyruszy 45. Warszawska Akademicka Piesza Pielgrzymka Metropolitalna. Pielgrzymi zbiorą się około godziny 7 na placu Zamkowym, skąd ruszą w kierunku zachodnim. Trasa ich przemarszu poprowadzi ulicami: Senatorską, Elektoralną, Chłodną, Żelazną, aleją „Solidarności”, Leszno i Górczewską, aż do granicy miasta.

Tego samego dnia, około godziny 8:30, swoją wędrówkę rozpocznie 42. Warszawsko-Praska Piesza Pielgrzymka. Jej uczestnicy wyruszą z ulicy Rodziewiczówny, a następnie przejdą ulicami Ostrobramską, Płowiecką, Traktem Lubelskim oraz Wałem Miedzeszyńskim, kierując się w stronę Otwocka.