„Barbarzyńska nimfomanka w piekle dinozaurów”. Film kultowy

„Barbarzyńska nimfomanka w piekle dinozaurów" to tytuł, który brzmi jak absurdalny żart, a jednak film istnieje naprawdę i stał się kultową pozycją dla miłośników kina klasy B. Będzie go można zobaczyć na dużym ekranie w Kinotece.



Ten postapokaliptyczny, niskobudżetowy obraz w reżyserii Bretta Pipera przenosi widzów do świata, gdzie obok siebie koegzystują dinozaury, zmutowane kreatury i barbarzyńska wojowniczka.

Bogini VHS wraca na duży ekran

W postapokaliptycznym świecie, gdzie ludzkość upadła, a zasady fizyki i logiki przestały obowiązywać, poznajemy dziką wojowniczkę, która z mieczem i w bikini przemierza skażone pustkowia. Pośród ruin, toksycznych bagien i prehistorycznych bestii nasza bohaterka walczy o przetrwanie i resztki człowieczeństwa. Film „A Nymphoid Barbarian in Dinosaur Hell” z 1990 roku to prawdziwa perełka kina przygodowego, fantasy i sci-fi, będąca esencją niskobudżetowej rozrywki. Czas trwania to 1 godzina i 22 minuty. Film będzie wyświetlany w oryginalnej, angielskiej wersji językowej z polskimi napisami.

Brett Piper – mistrz niskiego budżetu

Za kamerą stanął Brett Piper, reżyser i specjalista od kina niskobudżetowego, znany z tworzenia domowych efektów specjalnych. To twórca, którego pasja i zaangażowanie widać w każdym kadrze, pomimo ograniczeń finansowych. To on odpowiada za takie legendy VHS jak „Mutant War” czy „Bacterium”. Jego styl, charakteryzujący się kreatywnym podejściem do budżetowych wyzwań, idealnie wpasowuje się w konwencję kina klasy B.

Kiedy i gdzie?

Film zostanie zaprezentowany w ramach cyklu „Najlepsze z Najgorszych”. Przed filmem krótką prelekcję wygłosi Monika Stolat – pomysłodawczyni i programerka cyklu, a także producentka i dyrektorka festiwali Splat!FilmFest oraz WTF Fest.