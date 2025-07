Młodzież z Targówka nakręci własny film

Przez dwa tygodnie, od 18 do 29 sierpnia, młodzież z Targówka weźmie udział w bezpłatnych półkoloniach filmowych organizowanych w ramach projektu „Róbmy filmy! Targówek”.



Do udziału zapraszani są uczniowie klas 7 i 8, w wieku 13–16 lat, którzy wspólnie poznają tajniki sztuki filmowej, odkryją historię dzielnicy i stworzą własny reportaż filmowy.

„Interesujesz się filmem, historią, fotografią? Lubisz kino i wymyślanie własnych opowieści? Jesteś kreatywny i chcesz to pokazać światu? Dołącz do nas!” – zachęcają organizatorzy. W programie znajdą się warsztaty z nagrywania i montażu, filmowe spacery po Targówku, praca w zespole, a także prezentacje powstałych wspólnie filmów. Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są pod numerem tel. 730 627 629 lub mailowo: [email protected].

Konkursy dla filmowców w Warszawie

Warszawa, poza ofertami lokalnych warsztatów, regularnie staje się areną ważnych inicjatyw dla młodych twórców filmowych. Przykładem jest konkurs scenariuszowy Script Wars 2024 oraz dotacje Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, który rozdysponował już ponad 2,8 miliona złotych na realizacje związane z Warszawą i Mazowszem.

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw jest konkurs #63sekundy, organizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 15–22 lat. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć 63-sekundowy film, teledysk lub animację, corocznie na inny temat. W 2025 roku hasłem będzie „Historia pewnej przyjaźni”, nawiązująca do solidarności w trudnych czasach. Główna nagroda wynosi aż 10 000 zł, a laureaci goszczeni są na festiwalu Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.