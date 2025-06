Pod chmurką i na sali. Co będzie można zobaczyć w wakacje w kinach?

Oprócz projekcji filmowych, Kino Muranów przygotowało coś specjalnego dla miłośników teatru i opery. W ramach cyklu „National Theatre Live” będzie można obejrzeć znakomite spektakle z londyńskiego Royal National Theatre, w tym „Present Laughter” (5 lipca), „Tramwaj zwany pożądaniem” (12 i 16 sierpnia) oraz „Bądźmy poważni na serio” (23 sierpnia). Ponadto, na ekranie zagoszczą retransmisje operowe z cyklu Metropolitan Opera w Nowym Jorku, takie jak „Madame Butterfly” (6 lipca), „Carmen” (20 lipca), „Cyganeria” (10 sierpnia) oraz „Łucja z Lammermooru” (24 sierpnia) i „Romeo i Julia” (31 sierpnia).

Szczegółowy harmonogram projekcji:

Czerwiec 2025

30 czerwca (poniedziałek) – godz. 20.30 - „Mechaniczna pomarańcza”

Lipiec 2025

2 lipca (środa) – godz. 20.30 - „Zabij to i wyjedź z tego miasta”

3 lipca (czwartek) – godz. 20.30 - „Powiększenie”

5 lipca (sobota) – godz. 20.30 - „Matrix”

6 lipca (niedziela) – godz. 11:15 - „Madame Butterfly” (retransmisja operowa), godz. 16:00 - „Czarnoksiężnik z Oz”

7 lipca (poniedziałek) – godz. 20.30 - „Bonnie i Clyde”

9 lipca (środa) – godz. 20.30 - „Stop Making Sense”

10 lipca (czwartek) – godz. 20.30 - „2001: Odyseja kosmiczna”

12 lipca (sobota) – godz. 11:15 - „National Theatre Live: Tramwaj zwany pożądaniem”, godz. 20.30 - „Matrix: Reaktywacja”

13 lipca (niedziela) – godz. 16:00 - „Casablanca”

14 lipca (poniedziałek) – godz. 20.30 - „Oczy szeroko zamknięte”

16 lipca (środa) – godz. 20.30 - „Midsommar. W biały dzień (wersja reżyserska)”

17 lipca (czwartek) – godz. 20.30 - „Przed wschodem słońca”

19 lipca (sobota) – godz. 20.30 - „Matrix: Rewolucje”

20 lipca (niedziela) – godz. 11:15 - „Carmen” (retransmisja operowa), godz. 16:00 - „Buntownik bez powodu”

21 lipca (poniedziałek) – godz. 20.30 - „Barry Lyndon”

23 lipca (środa) – godz. 20.30 - „Return to Reason”

24 lipca (czwartek) – godz. 20.30 - „Moje własne Idaho”

26 lipca (sobota) – godz. 20.30 - „Matrix: Zmartwychwstania”

27 lipca (niedziela) – godz. 16:00 - „Deszczowa piosenka”

28 lipca (poniedziałek) – godz. 20.30 - „Co się zdarzyło Baby Jane?”

30 lipca (środa) – godz. 20.30 - „Serce psa”

31 lipca (czwartek) – godz. 20.30 - „Lśnienie (wersja rozszerzona)”

Sierpień 2025

2 sierpnia (sobota) – godz. 20.30 - „Łowca androidów (wersja Final Cut)”

3 sierpnia (niedziela) – godz. 16:00 - „Przeminęło z wiatrem”

4 sierpnia (poniedziałek) – godz. 20.30 - „Matrix”

6 sierpnia (środa) – godz. 20.30 - „Zabij to i wyjedź z tego miasta”

7 sierpnia (czwartek) – godz. 20.30 - „Matrix: Reaktywacja”

9 sierpnia (sobota) – godz. 11:15 - „National Theatre Live: Tramwaj zwany pożądaniem”, godz. 20.30 - „Siedem”

10 sierpnia (niedziela) – godz. 11:15 - „Cyganeria” (retransmisja operowa), godz. 16:00 - „Czarnoksiężnik z Oz”

11 sierpnia (poniedziałek) – godz. 20.30 - „Matrix: Rewolucje”

13 sierpnia (środa) – godz. 20.30 - „Midsommar. W biały dzień (wersja reżyserska)”

14 sierpnia (czwartek) – godz. 20.30 - „Matrix: Zmartwychwstania”

16 sierpnia (sobota) – godz. 11:15 - „National Theatre Live: Bądźmy poważni na serio”, godz. 20.30 - „Urodzeni mordercy”

17 sierpnia (niedziela) – godz. 16:00 - „Tramwaj zwany pożądaniem”

18 sierpnia (poniedziałek) – godz. 20.30 - „Mechaniczna pomarańcza”

20 sierpnia (środa) – godz. 20.30 - „Stop Making Sense”

21 sierpnia (czwartek) – godz. 20.30 - „Moje własne Idaho”

23 sierpnia (sobota) – godz. 11:15 - „National Theatre Live: Dr Strangelove”, godz. 20.30 - „Skazani na Shawshank”

24 sierpnia (niedziela) – godz. 11:15 - „Łucja z Lammermooru” (retransmisja operowa), godz. 16:00 - „Casablanca”

25 sierpnia (poniedziałek) – godz. 20.30 - „Oczy szeroko zamknięte”

27 sierpnia (środa) – godz. 20.30 - „Serce psa”

28 sierpnia (czwartek) – godz. 20.30 - „Śmierć w Wenecji”

30 sierpnia (sobota) – godz. 11:15 - „National Theatre Live: Fleabag”, godz. 20.30 - „Chłopcy z ferajny”

31 sierpnia (niedziela) – godz. 11:15 - „Romeo i Julia” (retransmisja operowa), godz. 16:00 - „Deszczowa piosenka”

Kino Iluzjon

Wieczór 30 czerwca w Kinie Iluzjon należał będzie do Dereka Jarmana, brytyjskiego artysty awangardowego, pioniera New Queer Cinema i filmowego postmodernizmu. Pokażemy jego słynnego „Caravaggia” (1986), a po pokazie zaprosimy na rozmowę o twórczości filmowej i literackiej Jarmana. Okazją jest ukazanie się polskiego tłumaczenia autobiograficznej książki artysty „Na własne ryzyko” – w spotkaniu weźmie udział autor przekładu, Paweł Świerczek oraz filmoznawczyni, prof. Małgorzata Radkiewicz. Wieczór poświęcony twórczości ikony kina queerowego i działacza na rzecz równouprawnienia osób LGBT+ będzie znakomitą puentą Miesiąca Dumy.

Derek Jarman (1942-1994) to reżyser filmowy, scenograf, pisarz. Swoją wszechstronną twórczość poświęcił walce o prawo do queerowego pożądania, wyrażanego jawnie i bezkompromisowo estetyzowanego. Jego sztuka i życie, działalność artystyczna i aktywistyczna, przeplatały się ze sobą, stając się aktem oporu przeciwko homofobii brytyjskiego społeczeństwa.

„Caravaggio” (1986) to ekstrawagancka w formie, wychodząca poza gatunkowe konwencje filmowa biografia mistrza włoskiego baroku, oparta na relacjach malarza (Nigel Terry) z modelem Ranucciem (Sean Bean) i jego kochanką Leną (w tej roli muza reżysera, Tilda Swinton). Ta opowieść podejmująca kluczowe dla Jarmana wątki seksualności, przemocy czy relacji malarstwa z filmem (drobiazgowo odtworzony malarski proces twórczy), zaczyna się na łożu śmierci, jest więc podsumowaniem życia, co też doskonale rezonuje z eseistyczną summą, jaką jest „Na własne ryzyko”.

W rozmowie po pokazie filmu udział wezmą znawcy twórczości Dereka Jarmana: prof. Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), filmoznawczyni specjalizująca się w tematyce kina kobiet, gender, fotografii i sztuki, autorka wielu książek, m.in. „Derek Jarman – portret indywidualisty” (2003) i „Oblicza kina queer” (2014) oraz Paweł Świerczek – tłumacz „Na własne ryzyko” i innych tekstów Jarmana („Chroma”, „Współczesna natura”), a także performer, dramaturg, organizator kultury i aktywista (neuro)queerowy. Rozmowę poprowadzi Mateusz Gajda (FINA).

Filmoteka Narodowa

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza wszystkich miłośników kina i dobrej zabawy do spędzenia letnich wieczorów na dziedzińcu swojej siedziby przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Pod hasłem „Uwalniamy emocje, otwieramy dziedziniec FINA” powraca kino plenerowe i silent disco, oferując publiczności niezapomniane wrażenia.

W każdy piątkowy wieczór można tam zanurzyć się w świecie wyjątkowego kina pod gwiazdami. Co więcej, dla komfortu widzów, filmy będą wyświetlane w technologii silent disco, co oznacza, że każdy otrzyma bezprzewodowe słuchawki, gwarantujące doskonałą jakość dźwięku bez zakłócania spokoju okolicznym mieszkańcom. Ogromny ekran pozwoli dostrzec najdrobniejsze szczegóły emitowanych obrazów, a świeże powietrze i wakacyjny nastrój sprawią, że każdy seans stanie się niezapomnianym przeżyciem. W razie niepogody seanse przeniesione zostaną do sali „Ziemia Obiecana” w budynku FINA.

Program Filmowego Dziedzińca FINA podzielony jest na comiesięczne cykle tematyczne, które zapewnią różnorodność i bogactwo repertuaru.

W lipcu Filmowy Dziedziniec FINA zaprasza na „Wakacje w mieście”, prezentując filmy idealne na letnie, miejskie eskapady:

4 lipca: „Uczniowska balanga” (reż. Richard Linklater, USA 1993, 103’)

11 lipca: „Stań przy mnie” (reż. Rob Reiner, USA 1986, 89’)

18 lipca: „Wakacje pana Hulot” (reż. Jacques Tati, Francja 1953, 114’)

25 lipca: „Krwawy obóz” (reż. Mario Bava, Włochy 1971, 84’)

Sierpień upłynie pod znakiem „Snów o Warszawie”, cyklu, który przeniesie widzów w magiczny świat stolicy i jej historii:

1 sierpnia: „Miasto 44” (reż. Jan Komasa, Polska 2014, 130’) + „Miasto ruin” (reż. Damian Nenow, Polska 2010, 5’)

8 sierpnia: „Inny świat” (reż. Dorota Kędzierzawska, Polska 2012, 97’), „Ludzie z pustego obszaru” (reż. Kazimierz Karabasz, Władysław Ślesicki, Polska 1957, 15’)

22 sierpnia: „Rewers” (reż. Borys Lankosz, Polska 2009, 99’), PKF 39/50 Budujemy nową Warszawę (1950)

29 sierpnia: Silent Disco – zagrają: Pejzaż, Daisy Cutter i Freux

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i konieczność zapewnienia słuchawek, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Kino Świt

Kino Świt w wakacje ma przerwę do 17 sierpnia. – W tym czasie wymieniamy ekran kinowy – tłumaczy Piotr Woźniak, kierownik Działu Wydarzeń w Domu Kultury Świt. – W związku z tym również innych wydarzeń na Sali Widowiskowej również nie organizujemy – dodaje.

Kino Atlantic

Kino Atlantic proponuje widzą m.in. comiesięczny cykl „Środy z klasyką”. W środę 2 lipca o godz. 18 prelekcję do seansu „Czas Apokalipsy: wersja reżyserska” poprowadzi Wojciech Tutaj - dziennikarz i krytyk filmowy.

Widzowie zobaczą nagrodzone Złotą Palmą kultowe dzieło Francisa Forda Coppoli w odrestaurowanej wersji 4K. Jest to wersja, która nie była w Polsce rozpowszechniana i zdaniem twórcy jest to wersja ostateczna. Jak twierdzi sam Coppola: „Widzowie będą mogli zobaczyć, usłyszeć i poczuć ten film tak, jak zawsze chciałem - od pierwszego huku do końcowego jęku”.

W głównych i pobocznych rolach wystąpiły gwiazdy amerykańskiego kina: Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Dennis Hopper, Laurence Fishburne, Harrison Ford

„Czas apokalipsy" to luźna adaptacja klasycznego opowiadania Josepha Conrada „Jądro ciemności", której akcja rozgrywa się w 1969 roku podczas wojny w Wietnamie. Film przedstawia podróż kapitana sił specjalnych (Willarda) przez brutalne strefy walk w Wietnamie. Celem jego tajnej misji jest eliminacja pułkownika Kurtza, który ustanowił bezwzględną dyktaturę. W miarę jak Willard podróżuje przez szaleństwo i absurdy amerykańskiego zaangażowania w wojnę, coraz bardziej pociąga go sama dżungla, jej pierwotna mistyka i ogromna moc...

Muzeum Warszawy

Kino w Muzeum Warszawy koncentruje się głównie na pokazach filmu historycznego o Warszawie pt. „Warszawa nie zapomni”. Dla klientów indywidualnych jest on wyświetlany w czwartki: o godz. 15:30 po polsku i o godz. 16:00 po angielsku. W inne dni trzeba zamówić wcześniej pokaz drogą mailową.

Złożony z fragmentów kronik filmowych dokument zabiera widzów w niezwykłą podróż po Warszawie. Ukazuje stolicę przed II wojną światową, zniszczenia wojenne i pierwsze lata odbudowy. Pozwala zrozumieć niezwykły charakter Warszawy i stanowi doskonałe uzupełnienie do wystawy lub spaceru po mieście.

Film jest dostępny w kilku wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej. Możliwa jest również wersja polska z audiodeskrypcją oraz napisami. Bilety indywidualne: ulgowy 10 zł, normalny 15 zł.

Multikino

21 lipca w ramach cyklu „Kultowe Kino z Lotto” we wszystkich kinach sieci Multikino będzie można zobaczyć „Piknik pod Wiszącą Skałą” - jeden z najbardziej zmysłowych i hipnotyzujących filmów w historii kina.

Akcja filmu „Piknik pod Wiszącą Skałą" rozgrywa się w 1900 roku. W dzień świętego Walentego grupa uczennic z elitarnej wiktoriańskiej szkoły z internatem wyrusza pod opieką nauczycielek na wycieczkę do Wiszącej Skały, wulkanicznej formacji położonej w sercu australijskiego buszu. Tam, pod rozedrganym od upału niebem, wydarza się coś niewyjaśnionego – czas się rozmywa, przestrzeń ulega zakrzywieniu, a natura zaczyna oddziaływać na ciała i umysły młodych kobiet. Czy to pradawny rytuał? Zbiorowa halucynacja? A może, jak pisał Edgar Allan Poe: „To, co widzimy i czym się zdajemy, jest snem, który w innym śnie snujemy”? Jedno jest pewne: od tej pory nic już nie będzie takie samo.

W 50. rocznicę premiery „Piknik pod Wiszącą Skałą” powraca na ekrany kin sieci Multikino. To niezwykła szansa, by nadrobić seans tej ponadczasowej klasyki lub na nowo ją odczytać. Udział w pokazie można wziąć we wszystkich kinach sieci Multikino w ramach cyklu „Kultowe Kino z Lotto”.