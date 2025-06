Ursynowskie Lato Filmowe 2025. Seanse pod gwiazdami powracają w nowym terminie

Ursynów zaprasza na kolejną edycję „Ursynowskiego Lata Filmowego”. Co piątek, od 4 lipca, na Kopie Cwila i przy DOK Ursynów, na mieszkańców czekają bezpłatne seanse pod chmurką.



Przez całe wakacje 2025, w każdy piątek, „Ursynowskie Lato Filmowe” zaprezentuje starannie dobrany repertuar filmowy z całego świata. Pokazy odbywać się będą w dwóch lokalizacjach: na Kopie Cwila (przy metrze Ursynów) oraz przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów (ul. Kajakowa 12b). Wstęp na wszystkie seanse jest, jak co roku, bezpłatny.

Tegoroczna edycja festiwalu przynosi istotną zmianę, będącą odpowiedzią na głosy widzów. – Na prośbę mieszkańców wprowadziliśmy też zmiany w terminie wyświetlenia filmów. Od tego sezonu będzie to piątek zamiast czwartku – informuje Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Ursynowa. - W programie „Ursynowskiego Lata Filmowego” znalazły się znakomite produkcje z całego świata – od dramatów, przez komedie, aż po poruszające historie inspirowane faktami. To doskonała okazja, by w letnie wieczory obejrzeć wybitne kino w przyjaznej, sąsiedzkiej atmosferze – zachęca.

Ursynowskie Lato Filmowe 2025. Kiedy odbywają się seanse?

Seanse filmowe rozpoczynać się będą zawsze po zmroku. W lipcu początek seansów wyznaczono na godzinę 21:30, natomiast w sierpniu, ze względu na wcześniejszy zachód słońca, pokazy startować będą o 21:00. Organizatorzy zadbali o komfort widzów, zapewniając 300 leżaków dostępnych podczas wydarzenia. Oczywiście, każdy chętny może również zabrać własny koc, by wygodnie rozsiąść się na trawie i cieszyć się kinem pod gwiazdami.

Pełny repertuar Ursynowskiego Lata Filmowego 2025:

4 lipca (piątek), godz. 21:30 – Kopa Cwila