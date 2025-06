Pierwsze dni wakacji upłyną w Warszawie pod znakiem słońca i rosnących temperatur. Początek weekendu przyniesie jednak dość dynamiczną pogodę, a wkrótce nadciągnie upał. Jakie są aktualne prognozy pogody na weekend dla Warszawy?



Już w piątek rozpoczną się – długo wyczekiwane przez uczniów – wakacje. Jak przewidują wstępne, długoterminowe prognozy pogody, tegoroczne lato może okazać się wyjątkowo upalne. Spodziewane są m.in. okresy suszy i fale temperatur powyżej 30 stopni, przeplatane gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

Prognoza pogody dla Warszawy: Piątek 27 czerwca

Pierwszy dzień wakacji może być dość dynamiczny pogodowo. W nocy z czwartku na piątek przez Polskę będzie przesuwać się front atmosferyczny. Na zachodzie kraju spodziewane są miejscowe, gwałtowne burze. Możliwe będą opady gradu. Front burzowy przejdzie nad Warszawą nocą i w godzinach porannych. Spodziewane są maksymalne opady deszczu ok. 3.3 mm. Rankiem przejaśni się, ale niewielkie, przelotne opady mogą pojawić się przez cały dzień aż do godziny 20:00. Ryzyko powstania małych komórek burzowych jest niewielkie, ale niewykluczone. Parasole i śledzenie prognoz pogody wskazane. W piątek będzie odczuwalnie ciepło – po południu temperatura może osiągnąć maksymalnie do ok. 26 stopni.

Pierwszy weekend wakacji. Jaka pogoda w Warszawie?

Sobota 28 czerwca powinna upłynąć pod znakiem przyjemnej, ciepłej i bezdeszczowej pogody. W najnowszych prognozach nie przewidziano burz ani opadów. Cały dzień z lekkim zachmurzeniem i regularnymi przejaśnieniami. Przewidywana temperatura maksymalna to ok. 23 stopnie Celsjusza.

Niedziela 29 czerwca to kolejny dzień z typowo letnią, ale jeszcze nie upalną aurą – ta uderzy dokładnie z początkiem lipca. Końcówka weekendu przyniesie dla Warszawy maksymalne temperatury rzędu ok. 26 stopni Celsjusza (głównie po południu). Przez większość dnia słupki rtęci pokażą jednak ok. 22-23 stopnie. W niedzielę nie wyklucza się także niewielkich, przelotnych opadów.