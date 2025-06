Wakacyjne remonty ulic w Warszawie. Utrudnienia i objazdy w najbliższych tygodniach

Niezwykle ważną informacją dla mieszkańców Wilanowa jest zaplanowane na sobotę otwarcie nowego odcinka trasy tramwajowej wzdłuż ulicy św. Bonifacego, prowadzącego do pętli autobusowo-tramwajowej Stegny. Na tory wyjedzie również nowa linia tramwajowa numer 19, usprawniając komunikację w tej części miasta.

Mapa objazdów w Wilanowie Foto: Infoulice Warszawa

Wola: Dwutygodniowe utrudnienia na Młynarskiej i Obozowej

W sobotę rozpocznie się dwutygodniowy remont torowiska między ulicami Długosza a Ostroroga na Woli. Celem prac jest likwidacja obowiązującego tam ograniczenia prędkości tramwajów do 30 km/h. W tym okresie kierowcy na odcinku od Długosza do Ostroroga będą poruszać się w jednym kierunku – w stronę alei Prymasa Tysiąclecia. Objazd do centrum poprowadzony zostanie ulicą Płocką.

Jednocześnie, zamknięcie ruchu tramwajowego na Młynarskiej zostanie wykorzystane przez drogowców, którzy przystąpią do przebudowy skrzyżowania tej ulicy z Wolską i aleją „Solidarności”. Zlikwidowane zostanie przejście podziemne, a w jego miejscu powstanie kompleks pasów z przejazdami rowerowymi. Od soboty zamknięty będzie wyjazd z ulicy Młynarskiej na skrzyżowanie. Objazd poprowadzi ulicami Leszno i Okopową do alei „Solidarności” lub Wolską i Płocką do Górczewskiej.

Remonty te spowodują znaczące zmiany w komunikacji miejskiej. Trasy zmienią tramwaje linii: 20, 23 i 24. Tramwaje linii 11 będą kursować wyłącznie na dłuższej trasie – między Nowym Bemowem a Sielcami, natomiast nowa linia 19 ze Stegien dowiezie pasażerów ulicami Powstańców Śląskich, Radiową, Dywizjonu 303 do pętli Koło. Między Kołem a Okopową pasażerów przewiozą autobusy zastępcze Z23, a z Koła na Boernerowo kursować będą tramwaje linii 70. Zmiany obejmą również trasy autobusów linii: 129, 184, 197, 201 oraz nocnych N42, N45, N95. Utrudnienia na Młynowie obowiązywać będą do połowy lipca.

Mapa objazdów na Woli Foto: Infoulice Warszawa

Reklama

Białołęka Dworska: Rozbudowa kanalizacji na Cieślewskich

Na Białołęce Dworskiej kontynuowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej. W okresie wakacyjnym prace skoncentrują się na 400-metrowym odcinku ulicy Cieślewskich – od ulicy Ogrody Przyjaciół do Ciupagi. Roboty rozpoczną się w sobotę, 28 czerwca, od zamknięcia fragmentu Cieślewskich za wjazdem na osiedle przy Ogrody Przyjaciół, w kierunku ulicy Orneckiej (bez skrzyżowania). W kolejnych etapach robotnicy będą przesuwać się w stronę ulicy Żyrardowskiej, co czasowo zamknie również skrzyżowania z ulicami Ornecką i Ciupagi. Wszystkie prace mają zakończyć się do niedzieli, 31 sierpnia.

W związku z tymi pracami, autobusy linii 152 od strony Tarchomina będą kursować tylko do przystanku Białołęka Dworska, a linie 314 (kursujące tylko w dni robocze), z Olesina, będą dojeżdżały na Żerań Wschodni. Dla wygody pasażerów uruchomiona zostanie linia zastępcza Z52, która połączy osiedla Tarchomin i Derby.

Mapa objazdów na Białołęce Foto: Infoulice Warszawa

Planuj podróż z wyprzedzeniem

Aby zminimalizować wpływ utrudnień na codzienne funkcjonowanie, drogowcy apelują do mieszkańców i wszystkich podróżujących po stolicy o szczególną ostrożność, cierpliwość oraz sprawdzanie bieżących informacji. Informacje o najważniejszych zmianach „Życie Warszawy” będzie się starało dostarczać na bieżąco.