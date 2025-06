Stypendia im. Jana Pawła II. Rusza nabór wniosków dla uczniów i studentów

• Dla studentów: od 1 września do 10 października 2025 roku.

Jak zwiększyć swoje szanse w konkursie?

Ubieganie się o stypendium ma charakter konkursu, w którym ostateczna decyzja zależy od sumy zgromadzonych przez kandydata punktów. Wniosek składa się drogą elektroniczną, jednak kluczowe jest staranne skompletowanie i załączenie wymaganej dokumentacji. Poza poświadczeniami wyników w nauce i sytuacji materialnej, największą wagę mają udokumentowane dodatkowe osiągnięcia i aktywności. Kopie dyplomów, certyfikatów czy rekomendacje od nauczycieli i trenerów za zaprezentowane inicjatywy mogą znacząco zwiększyć szanse na otrzymanie stypendium. Osoby, które aplikują po raz pierwszy, mają możliwość wykazania swoich osiągnięć z aż trzech ostatnich lat.

Program stypendialny

Stypendium to nie tylko comiesięczne wsparcie materialne. Centrum Myśli Jana Pawła II oferuje stypendystom możliwość aktywnego udziału w specjalnym programie. To okazja do rozwoju, integracji i wymiany doświadczeń. W ramach programu organizowane są cykliczne spotkania, takie jak comiesięczny Dzień Stypendysty, a także tematyczne spotkania integracyjne.