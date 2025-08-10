Organizacje zaangażują mieszkańców. Ruszył konkurs „Edukacja kulturalna w Warszawie”

Urząd miasta ogłosił nowy konkurs „Edukacja kulturalna w Warszawie”. Zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację projektów w latach 2025-2028.



Konkurs ma na celu wspieranie działań związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, które angażują mieszkańców Warszawy w aktywne uczestnictwo i współtworzenie życia kulturalnego miasta.

Priorytetowe obszary konkursu „Edukacja kulturalna w Warszawie”

Projekty zgłaszane do konkursu powinny opierać się na aktywnym i kreatywnym udziale uczestników oraz wykorzystywać metody dostosowane do specyfiki grup docelowych. Edukacja kulturalna ma być prowadzona według zasad otwartości, uważności i poszanowania różnorodności. Zadania mają rozwijać kompetencje twórcze, poznawcze i komunikacyjne, a także poszerzać wiedzę o kulturze, wspierać krytyczną refleksję społeczną, przeciwdziałać polaryzacji i budować relacje społeczne.

Konkurs stanowi kontynuację i rozwinięcie inicjatyw takich jak Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, która od lat promuje projekty i osoby działające na rzecz edukacji kulturalnej stolicy

Priorytetowe obszary konkursu to: rozwijanie talentów i umiejętności twórczych, wspieranie kompetencji przyszłości i edukacja czytelnicza. Wśród najważniejszych dziedzin wymieniono też dialog z dziedzictwem kulturowym oraz podejmowanie współczesnych tematów społecznych, takich jak społeczeństwo wielokulturowe, tożsamość lokalna, ochrona środowiska, klimat oraz mediasfera i świat wirtualny.

5 milionów złotych na konkurs „Edukacja kulturalna w Warszawie”

Realizacja projektów planowana jest w Warszawie od 3 listopada 2025 do 31 grudnia 2028 roku. Na konkurs przeznaczono ponad 5 milionów złotych. Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie jedną ofertę.