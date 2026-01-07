Rusza cykl bezpłatnych szkoleń KSeF dla przedsiębiorców

Inicjatywa ta ma na celu przygotowanie podatników do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur poprzez spotkania stacjonarne oraz webinary online.
Szkolenia w ramach cyklu będą odbywać się w każdą środę, w okresie od 7 stycznia do 11 lutego 2026 roku. Eksperci skupią się na przekazaniu wiedzy dotyczącej praktycznego zastosowania systemu w codziennej działalności gospodarczej. Program spotkań pod nazwą KSeF w pigułce obejmuje kluczowe zagadnienia techniczne oraz administracyjne.
Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób poprawnie zalogować się do platformy oraz jak zarządzać uprawnieniami dla pracowników lub biur rachunkowych. Agenda przewiduje również szczegółowe omówienie procesów wystawiania oraz przeglądania faktur ustrukturyzowanych.
Organizatorzy przewidzieli dwa kanały komunikacji, aby ułatwić dostęp do wiedzy jak najszerszemu gronu odbiorców:
Uzupełnieniem środowych szkoleń będzie Dzień otwarty z KSeF, który zaplanowano na sobotę, 24 stycznia 2026 roku. W godz. 9-15 urzędy skarbowe pozostaną do dyspozycji interesantów.
Wydarzenie to stanowi okazję do uzyskania indywidualnych wyjaśnień oraz konsultacji z ekspertami. Formuła dnia otwartego pozwala na zadawanie konkretnych pytań wynikających ze specyfiki danej branży oraz wyjaśnianie wątpliwości, które mogą pojawić się podczas wdrażania nowych standardów fakturowania w przedsiębiorstwie.