Rusza cykl bezpłatnych szkoleń KSeF dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynają od 7 stycznia 2026 roku kolejną edycję akcji "Środy z KSeF".



Inicjatywa ta ma na celu przygotowanie podatników do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur poprzez spotkania stacjonarne oraz webinary online.

Harmonogram i zakres tematyczny spotkań

Szkolenia w ramach cyklu będą odbywać się w każdą środę, w okresie od 7 stycznia do 11 lutego 2026 roku. Eksperci skupią się na przekazaniu wiedzy dotyczącej praktycznego zastosowania systemu w codziennej działalności gospodarczej. Program spotkań pod nazwą KSeF w pigułce obejmuje kluczowe zagadnienia techniczne oraz administracyjne.

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób poprawnie zalogować się do platformy oraz jak zarządzać uprawnieniami dla pracowników lub biur rachunkowych. Agenda przewiduje również szczegółowe omówienie procesów wystawiania oraz przeglądania faktur ustrukturyzowanych.

Formy uczestnictwa w szkoleniach

Organizatorzy przewidzieli dwa kanały komunikacji, aby ułatwić dostęp do wiedzy jak najszerszemu gronu odbiorców: