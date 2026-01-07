-9°C
Rusza cykl bezpłatnych szkoleń KSeF dla przedsiębiorców

Publikacja: 07.01.2026 10:05

Rusza cykl bezpłatnych szkoleń KSeF dla przedsiębiorców

Foto: Adobe Stock

M.B.
Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynają od 7 stycznia 2026 roku kolejną edycję akcji "Środy z KSeF".

Inicjatywa ta ma na celu przygotowanie podatników do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur poprzez spotkania stacjonarne oraz webinary online.

Harmonogram i zakres tematyczny spotkań

Szkolenia w ramach cyklu będą odbywać się w każdą środę, w okresie od 7 stycznia do 11 lutego 2026 roku. Eksperci skupią się na przekazaniu wiedzy dotyczącej praktycznego zastosowania systemu w codziennej działalności gospodarczej. Program spotkań pod nazwą KSeF w pigułce obejmuje kluczowe zagadnienia techniczne oraz administracyjne.

Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób poprawnie zalogować się do platformy oraz jak zarządzać uprawnieniami dla pracowników lub biur rachunkowych. Agenda przewiduje również szczegółowe omówienie procesów wystawiania oraz przeglądania faktur ustrukturyzowanych.

Formy uczestnictwa w szkoleniach

Organizatorzy przewidzieli dwa kanały komunikacji, aby ułatwić dostęp do wiedzy jak najszerszemu gronu odbiorców:

  1. Szkolenia stacjonarne: będą realizowane w niemal każdym urzędzie skarbowym na terenie kraju (z wyłączeniem jednostek wyspecjalizowanych) w godz. 10-12.
  2. Szkolenia online: spotkania w formie cyfrowej będą odbywać się w dwóch blokach godzinowych, rannym w godz. 10-12 (link) oraz popołudniowym w godz. 14-16 (link).
Dodatkowe konsultacje podczas dnia otwartego

Uzupełnieniem środowych szkoleń będzie Dzień otwarty z KSeF, który zaplanowano na sobotę, 24 stycznia 2026 roku. W godz. 9-15 urzędy skarbowe pozostaną do dyspozycji interesantów.

Wydarzenie to stanowi okazję do uzyskania indywidualnych wyjaśnień oraz konsultacji z ekspertami. Formuła dnia otwartego pozwala na zadawanie konkretnych pytań wynikających ze specyfiki danej branży oraz wyjaśnianie wątpliwości, które mogą pojawić się podczas wdrażania nowych standardów fakturowania w przedsiębiorstwie.

Źródło: zyciewarszawy.pl

