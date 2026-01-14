UrsynLab - szkolenia dla biznesu. Harmonogram

UrsynLab przygotował na styczeń ofertę edukacyjną skierowaną do lokalnych przedsiębiorców oraz osób planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej.



Program obejmuje cztery specjalistyczne spotkania poświęcone zagadnieniom podatkowym, rejestracji firm oraz nowoczesnym technologiom w biznesie. Wszystkie wydarzenia odbędą się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Podatki i e-faktury w praktyce

Pierwsze ze styczniowych spotkań odbędzie się 20 stycznia w godz. 11-13 w sali 136 na pierwszym piętrze. Tematem przewodnim będzie Krajowy System e-Faktur (KSeF). Eksperci z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów omówią techniczne aspekty funkcjonowania systemu, w tym procesy uwierzytelniania, nadawania uprawnień oraz mechanizmy wystawiania i odbierania faktur elektronicznych. Uczestnicy będą mogli zadać pytania specjalistom w trakcie sesji podsumowującej.

Kolejną okazją do zgłębienia wiedzy finansowej będą indywidualne konsultacje z księgową Kingą Sochan, zaplanowane na 26 stycznia w godz. 12-18 (sala 543, piąte piętro). Podczas spotkań poruszone zostaną kwestie wyboru formy opodatkowania, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.