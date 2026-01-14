UrsynLab - szkolenia dla biznesu. Harmonogram

Program obejmuje cztery specjalistyczne spotkania poświęcone zagadnieniom podatkowym, rejestracji firm oraz nowoczesnym technologiom w biznesie. Wszystkie wydarzenia odbędą się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Pierwsze ze styczniowych spotkań odbędzie się 20 stycznia w godz. 11-13 w sali 136 na pierwszym piętrze. Tematem przewodnim będzie Krajowy System e-Faktur (KSeF). Eksperci z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów omówią techniczne aspekty funkcjonowania systemu, w tym procesy uwierzytelniania, nadawania uprawnień oraz mechanizmy wystawiania i odbierania faktur elektronicznych. Uczestnicy będą mogli zadać pytania specjalistom w trakcie sesji podsumowującej.
Kolejną okazją do zgłębienia wiedzy finansowej będą indywidualne konsultacje z księgową Kingą Sochan, zaplanowane na 26 stycznia w godz. 12-18 (sala 543, piąte piętro). Podczas spotkań poruszone zostaną kwestie wyboru formy opodatkowania, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.
Z myślą o osobach, które dopiero planują rozpoczęcie pracy na własny rachunek, 27 stycznia zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dotyczące rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W godz. 14-15 pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów wyjaśnią procedury administracyjne i odpowiedzą na pytania związane z wypełnianiem niezbędnych wniosków. Spotkanie odbędzie się w sali 543 na piątym piętrze.
Cykl szkoleniowy zamknie warsztat poświęcony wykorzystaniu sztucznej inteligencji w prowadzeniu firmy, który odbędzie się 29 stycznia w godz. 17:30-20 w sali 136. Zajęcia poprowadzi dr Jędrzej Paulus, ekspert w dziedzinie budowania marki osobistej i technologii. Uczestnicy poznają konkretne narzędzia AI, które mogą usprawnić codzienne procesy biznesowe i wspomóc rozwój działalności.
Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez UrsynLab wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca. Rejestracja prowadzona jest telefonicznie pod numerem 22 443 71 55. Liczba miejsc na poszczególne szkolenia i konsultacje jest ograniczona.