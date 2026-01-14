-2.2°C
1014.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

UrsynLab - szkolenia dla biznesu. Harmonogram

Publikacja: 14.01.2026 17:00

UrsynLab - szkolenia dla biznesu. Harmonogram

Foto: Adobe Stock

M.B.
UrsynLab przygotował na styczeń ofertę edukacyjną skierowaną do lokalnych przedsiębiorców oraz osób planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Program obejmuje cztery specjalistyczne spotkania poświęcone zagadnieniom podatkowym, rejestracji firm oraz nowoczesnym technologiom w biznesie. Wszystkie wydarzenia odbędą się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Podatki i e-faktury w praktyce

Pierwsze ze styczniowych spotkań odbędzie się 20 stycznia w godz. 11-13 w sali 136 na pierwszym piętrze. Tematem przewodnim będzie Krajowy System e-Faktur (KSeF). Eksperci z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów omówią techniczne aspekty funkcjonowania systemu, w tym procesy uwierzytelniania, nadawania uprawnień oraz mechanizmy wystawiania i odbierania faktur elektronicznych. Uczestnicy będą mogli zadać pytania specjalistom w trakcie sesji podsumowującej.

Kolejną okazją do zgłębienia wiedzy finansowej będą indywidualne konsultacje z księgową Kingą Sochan, zaplanowane na 26 stycznia w godz. 12-18 (sala 543, piąte piętro). Podczas spotkań poruszone zostaną kwestie wyboru formy opodatkowania, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Formalności przy zakładaniu działalności gospodarczej

Z myślą o osobach, które dopiero planują rozpoczęcie pracy na własny rachunek, 27 stycznia zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dotyczące rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W godz. 14-15 pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów wyjaśnią procedury administracyjne i odpowiedzą na pytania związane z wypełnianiem niezbędnych wniosków. Spotkanie odbędzie się w sali 543 na piątym piętrze.

Nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja

Cykl szkoleniowy zamknie warsztat poświęcony wykorzystaniu sztucznej inteligencji w prowadzeniu firmy, który odbędzie się 29 stycznia w godz. 17:30-20 w sali 136. Zajęcia poprowadzi dr Jędrzej Paulus, ekspert w dziedzinie budowania marki osobistej i technologii. Uczestnicy poznają konkretne narzędzia AI, które mogą usprawnić codzienne procesy biznesowe i wspomóc rozwój działalności.

Polecane
Pawilon przy ulicy Szolc-Rogozińskiego nie należy w całości spódzielni
nieruchomości miejskie
Siódma próba sprzedaży lokali przy Szolca-Rogozińskiego 1

Informacje o zapisach

Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez UrsynLab wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca. Rejestracja prowadzona jest telefonicznie pod numerem 22 443 71 55. Liczba miejsc na poszczególne szkolenia i konsultacje jest ograniczona.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Bieg Chomiczówki i Bieg o Puchar Bielan już wkrótce
8 lutego

Rekordowe biegi Chomiczówki i Bielan. Rekordowe nagrody

Ruszyła sprzedaż biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie
18 lutego - 29 marca

Ruszyła sprzedaż biletów na 17. edycję Festiwalu Nowe Epifanie

Uczestnicy będą mieli okazję z bliska poznać wybrane gatunki egzotycznych zwierząt
20, 21 stycznia

Dzień Babci i Dziadka w warszawskim zoo

XV Noc Biologów odbędzie się 16 stycznia (piątek) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pr
16 stycznia

Roślinne szepty i ptasi kod. XV Noc Biologów na UW

Niedaleko Warszawy jest kilka miejsc, w których można pojeździć na nartach / zdjęcie ilustracyjne
narciarstwo podmiejskie

Gdzie na narty w pobliżu Warszawy? Nie trzeba jechać aż w Tatry

Eonarium Genesis: An Immersive Light Show to pół godziny wyjątkowych estetycznych wrażeń
od 16 stycznia

Genesis w Warszawie. Immersyjne widowisko światła i dźwięku

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy
poradnik „Życia Warszawy”

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy

Poświąteczny weekend pełen atrakcji. Co będzie się działo w stolicy?
Czas wolny

Gdzie wyjść w Warszawie 27-28 grudnia? Stolica przygotowała coś specjalnego

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama