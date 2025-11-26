Indywidualne tablice rejestracyjne dostępne od ręki

Mieszkańcy mogą sprawdzić wybrany przez siebie numer online, bez konieczności wizyty w urzędzie i bez ograniczeń związanych z godzinami pracy.
Nowe narzędzie działa w czasie rzeczywistym i ma zwiększyć przejrzystość oraz efektywność obsługi urzędowej.
Udostępniona aplikacja pozwala mieszkańcom natychmiast zweryfikować, czy interesujący ich numer tablicy jest dostępny. Co ważne, proces nie wymaga wizyty w urzędzie ani dostosowania się do godzin pracy jednostek administracyjnych. Użytkownicy mogą przeprowadzić sprawdzenie o dowolnej porze, korzystając z aktualnych danych prezentowanych na bieżąco.
Za wydawanie tablic indywidualnych odpowiada Prezydent m.st. Warszawy, nie tylko w granicach miasta, ale również w powiatach Mazowsza. Dlatego narzędzie obejmuje swoim działaniem cały region, centralizując proces i ułatwiając jego obsługę.
Nowy system przynosi korzyści nie tylko mieszkańcom, lecz także pracownikom administracji. Automatyzacja części procedur oraz integracja danych przyspiesza obsługę, ogranicza liczbę błędów i zwiększa transparentność działania urzędu.
Warszawa od lat inwestuje w rozwój rozwiązań cyfrowych, stawiając na technologie poprawiające funkcjonowanie miasta i jakość życia mieszkańców. Nowe narzędzie wpisuje się w strategię modernizacji usług publicznych, zapewniając wysokie bezpieczeństwo danych, niezawodność działania i łatwy dostęp do najważniejszych informacji.
Formularz umożliwiający sprawdzenie dostępności tablic indywidualnych znajduje się na stronie miasta. Dodatkowe informacje dotyczące procedury wydawania tablic dostępne są w serwisie Warszawa19115.