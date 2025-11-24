Warszawscy policjanci biorą udział w operacji TOR. To odpowiedź na akty dywersji

Rozpoczęła się operacja pod kryptonimem TOR
Decyzją Prezesa Rady Ministrów na wszystkich obszarach kolejowych obowiązuje obecnie trzeci stopień alarmowy – CHARLIE. W całym kraju zostały zintensyfikowane działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo podróżnych i chronić strategiczne obiekty kolejowe.
Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, Komendant Główny Policji zarządził ogólnokrajową operację pod kryptonimem TOR. Ma ona na celu przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji, ochronę infrastruktury i utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w rejonach kolejowych. Chodzi o ochronę infrastruktury kolejowej i zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach stacji, bocznic, a także newralgicznych odcinków torów.
Działania garnizonu stołecznego objęły m.in. Warszawę oraz dziewięć okołowarszawskich powiatów. Nadzoruje je bezpośrednio Komendant Stołeczny Policji i funkcjonujący w jednostce sztab. Oprócz stołecznych policjantów w akcji udział biorą funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W dzień oraz nocami odbywają się partole piesze i zmotoryzowane.
Głównie akcja przebiega na stacjach i węzłach przesiadkowych, a także bocznicach i kluczowych odcinkach torów. Ponadto do monitoringu wykorzystywane są drony, co zwiększa zasięg i efektywność działań obserwacyjnych.
Policjanci są w stałej gotowości do podjęcia natychmiastowej reakcji, gdy pojawi się zagrożenie bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców.
Policja apeluje, by zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Bardzo istotne jest niewchodzenie w rejony torowisk, nasypów, wiaduktów, tuneli, przepustów czy obiektów oraz urządzeń sterowania ruchem.
Ponadto policja prosi o to, by obywatele zgłaszali wszelkie niepokojące sygnały, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.