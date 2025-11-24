0.4°C
Życie Warszawy

Warszawscy policjanci biorą udział w operacji TOR. To odpowiedź na akty dywersji

Publikacja: 24.11.2025 14:45

Rozpoczęła się operacja pod kryptonimem TOR

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Polska policja rozpoczęła ogólnopolską operację pod kryptonimem TOR. Biorą w niej udział także policjanci z komendy stołecznej. Akcja na związek z serią aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, które dotknęły w ostatnim czasie infrastrukturę kolejową na kluczowym odcinku Warszawa–Lublin.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów na wszystkich obszarach kolejowych obowiązuje obecnie trzeci stopień alarmowy – CHARLIE. W całym kraju zostały zintensyfikowane działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo podróżnych i chronić strategiczne obiekty kolejowe.

Operacja TOR. Policjanci w akcji

Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, Komendant Główny Policji zarządził ogólnokrajową operację pod kryptonimem TOR. Ma ona na celu przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji, ochronę infrastruktury i utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w rejonach kolejowych. Chodzi o ochronę infrastruktury kolejowej i zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach stacji, bocznic, a także newralgicznych odcinków torów.

Działania garnizonu stołecznego objęły m.in. Warszawę oraz dziewięć okołowarszawskich powiatów. Nadzoruje je bezpośrednio Komendant Stołeczny Policji i funkcjonujący w jednostce sztab. Oprócz stołecznych policjantów w akcji udział biorą funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W dzień oraz nocami odbywają się partole piesze i zmotoryzowane.

Wzmożone środki bezpieczeństwa i monitoring

Głównie akcja przebiega na stacjach i węzłach przesiadkowych, a także bocznicach i kluczowych odcinkach torów. Ponadto do monitoringu wykorzystywane są drony, co zwiększa zasięg i efektywność działań obserwacyjnych.

Policjanci są w stałej gotowości do podjęcia natychmiastowej reakcji, gdy pojawi się zagrożenie bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców.

Policja apeluje, by unikać stref zakazanych

Policja apeluje, by zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Bardzo istotne jest niewchodzenie w rejony torowisk, nasypów, wiaduktów, tuneli, przepustów czy obiektów oraz urządzeń sterowania ruchem.

Ponadto policja prosi o to, by obywatele zgłaszali wszelkie niepokojące sygnały, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

