Obszar ten, dla ułatwienia konsultacji, podzielony został na dwa mniejsze podobszary – nr 3 i nr 4. Z projektami organizacji ruchu dla każdego z podobszarów planowanej strefy zapoznać można się na stronie internetowej ZDM.

Przedmiot konsultacji społecznych stanowią planowane zmiany w organizacji ruchu i parkowania na wymienionym obszarze Mokotowa. Konsultacje nie dotyczą natomiast samego wprowadzenia SPPN. Ewentualną decyzję o tym podejmie Rada m.st. Warszawy.

SPPN na kolejnych obszarach Mokotowa? ZDM wyjaśnia

To już trzecie konsultacje dotyczące ewentualnego wprowadzenia SPPN na Mokotowie. Pierwsze przeprowadzone pod koniec 2021 roku dotyczyły części Dolnego i Górnego Mokotowa, na obszarze których strefa zaczęła obowiązywać na początku 2023 roku. Drugie konsultacje (na temat obszaru ograniczonego ulicami: Żwirki i Wigury od zachodu; Woronicza, Domaniewską i Idzikowskiego od południa; Czerniakowską od wschodu oraz Gagarina, Różaną i Kulskiego od północy) odbyły się pod koniec 2023 roku, a SPPN obowiązuje tu od lutego 2025 roku.

ZDM ewentualne wprowadzenie SPPN uzasadnia następująco: „Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród osób przyjezdnych. Zwiększa to szanse na znalezienie miejsca parkingowego osobom mieszkającym w najbliższej okolicy”.

Konsultacje społeczne na temat ewentualnego wprowadzenia SPPN na Mokotowie: Jak wziąć w nich udział?

Jak informuje Urząd m.st. Warszawy, udział w konsultacjach społecznych na temat ewentualnego wprowadzenia SPPN na kolejnych obszarach Mokotowa, możliwy jest poprzez uczestnictwo w spotkaniach lub przesłanie uwag online.

W ramach konsultacji odbędą się następujące spotkania:

spotkanie online (dotyczące całego obszaru – Mokotowa i Włoch) – 3 grudnia (środa) w godz. 17:30-19 na kanale YouTube lub poprzez platformę ZOOM;

spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla podobszaru nr 3 – 9 grudnia (wtorek) w godz. 17-19 w Domu Kultury Kadr, ul. Rzymowskiego 32;

spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla podobszaru nr 4 – 10 grudnia (środa) w godz. 17-19 w Domu Kultury Kadr, ul. Rzymowskiego 32.

Ponadto uwagi do projektów organizacji ruchu można zgłosić:

przez formularz na stronie konsultacje.um.warszawa.pl,

na adres e-mail: [email protected].

Kiedy ewentualne rozszerzenie SPPN o kolejne obszary Mokotowa? ZDM wyjaśnia

Konsultacje społeczne dotyczące ewentualnego rozszerzenia SPPN o kolejne obszary Mokotowa potrwają do 31 grudnia 2025 roku. Następnie ZDM przeanalizuje zgłoszone uwagi oraz opracuje poprawione projekty zmian w organizacji ruchu.

Raport z konsultacji wraz z odniesieniem do uwag opublikowany zostanie najpóźniej do końca lutego 2026 roku, natomiast do około połowy przyszłego roku trwać będą prace nad ostatecznymi projektami. Uchwała o rozszerzeniu strefy trafi pod głosowanie Rady m.st. Warszawy najprawdopodobniej w drugim lub trzecim kwartale 2026 roku, a ewentualne wprowadzenie SPPN na Służewcu będzie możliwe w czwartym kwartale przyszłego roku.