-0.7°C
1021.4 hPa
Życie Warszawy

Ci warszawiacy mogą liczyć na dopłaty do kosztów odbioru śmieci. Zapłacą o połowę mniej

Publikacja: 16.12.2025 15:45

O zasiłek celowy pokrywający przynajmniej połowę kosztów odbioru śmieci można ubiegać się w ośrodkac

O zasiłek celowy pokrywający przynajmniej połowę kosztów odbioru śmieci można ubiegać się w ośrodkach pomocy społecznej funkcjonujących w poszczególnych dzielnicach

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos
Warszawiacy o niższych dochodach mogą liczyć na dofinansowanie do kosztów odbioru śmieci. Wsparcie wypłacane jest w formie zasiłku celowego. Do kogo skierowana jest tzw. Warszawska Pomoc Osłonowa?

Prawo do dopłaty przysługuje mieszkańcom Warszawy prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto. Wysokość przyznanego zasiłku celowego będzie wynosić minimum 50 proc. miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne.

Ten rodzaj wsparcia udzielany jest w ramach działań określanych przez Urząd m.st. Warszawy jako Warszawska Pomoc Osłonowa. W tej formie funkcjonuje ona od stycznia 2022 r. Wcześniej, do 31 stycznia 2021 r. pomoc skierowana była do rodzin wielodzietnych.

Osoby, które chcą starać się o zasiłek celowy przeznaczony na pokrycie kosztów opłat za śmieci, powinny zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkają.

Polecane
Z oferty Sauny Wisła w Warszawie będą mogły korzystać również rodziny z dziećmi (zdj. ilustracyjne)
rekreacja
Zniżki dla seniorów, bezpłatne sloty, rodzinne sesje. Sauna Wisła czeka

Warszawa wraca do stawek sprzed półtora roku

Od 1 października 2024 r. w Warszawie obowiązują niższe niż do tej pory stawki za odbiór odpadów komunalnych. Opłata dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej wynosi 91 zł. Z kolei mieszkańcy bloków (zabudowy wielolokalowej) płacą 60 zł miesięcznie. Dodatkowo mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują, że kompostują odpady w przydomowym kompostowniku, mogą liczyć na 9 zł ulgi. Wysokość opłaty spada wtedy do 82 zł

Reklama
Reklama

Wprowadzenie tej obniżki w opłatach za śmieci to efekt nadwyżki, jaka powstała w budżecie Warszawy w poprzednich latach. Tymczasem zgodnie z przepisami obowiązującymi samorządy, system odbioru odpadów powinien się samofinansować, a jego koszty bilansować. To znaczy, że miasta i gminy nie powinny wydawać na ten cel innych środków niż te, które pochodzą z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Jednak wpływy z tych opłat nie powinny być wyższe niż wydatki – a tak przez jakiś czas było w Warszawie. Dlatego miasto musiało wprowadzić obniżkę. Początkowo niższe stawki miały obowiązywać przez rok (do 30 września 2025 r.). W międzyczasie okres obniżki został wydłużony do końca marca 2026 r. Wszystko wskazuje jednak na to, że po tym terminie miasto wróci do poprzednich stawek.

Polecane
Z budżetu na 2026 rok wynika, że warszawiacy muszą się liczyć z co najmniej 40-procentową podwyżką o
gospodarka odpadami
Wyższe opłaty za wywóz śmieci. „To zwykły powrót do starych stawek”

Od 1 kwietnia 2026 r. czeka nas wzrost opłat za śmieci

Zgodnie z projektem budżetu na przyszły rok stawki za odbiór śmieci wrócą do poziomu sprzed 1 października 2024 r. Opłata dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej wyniesie 107 zł miesięcznie (lub 98 zł, jeśli ktoś zdecyduje się na kompostowanie), zaś dla gospodarstw domowych w blokach – 85 zł miesięcznie.

Władze Warszawy uzasadniają to m.in. tym, że środki pochodzące z nadwyżek budżetowych zostały już w całości przeznaczone na pokrycie deficytu powstałego w zawiązku z czasowym obniżeniem stawek opłat dla mieszkańców. Cały czas pozostaje też aktualne pytanie o to, jaki wpływ na koszty funkcjonowania gminnych systemów odbioru odpadów będzie miał system kaucyjny. Z jednej strony powinien on zmniejszyć ilość śmieci, z drugiej – nie wiadomo, czy nie spowoduje zwiększenia koszów (ponieważ z systemu zniknie przynajmniej część odpadów, które da się przetworzyć, pozostaną te, które trzeba zagospodarować inaczej – na przykład w spalarniach). Podczas dyskusji nad projektem przyszłorocznego budżetu i planem powrotu do wcześniejszych stawek opłat za śmieci radni opozycyjni zarzucali władzom Warszawy, że podwyżka nie jest koniecznością, a pochodną ich słabego zarządzania całym systemem. Podnoszono m.in., że miejska spalarnia odpadów jest zbyt mała w stosunku do potrzeb.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

Jeśli radni nie przedłużą działania programu, miasto od 1 stycznia nie będzie mogło zawierać umów na
nieruchomości miejskie

Od stycznia nie będzie można wynająć lokalu komunalnego? Jedyna nadzieja w radnych

Sprzedaż alkoholu / zdjęcie ilustracyjne
nocna prohibicja

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Wołominie. Radni zdecydowali

Z budżetu na 2026 rok wynika, że warszawiacy muszą się liczyć z co najmniej 40-procentową podwyżką o
gospodarka odpadami

Wyższe opłaty za wywóz śmieci. „To zwykły powrót do starych stawek”

Podstawowe kroki, które powinien podjąć każdy użytkownik wodomierza, zależą od miejsca jego instalac
konserwacja sieci

Ujemne temperatury groźne dla wodomierzy. MPWiK przypomina

Dla osób z niepełnosprawnościami musi być też dostępna toaleta oraz dostęp do obszarów usługowych
prawo

Miejskie imprezy dostępne dla wszystkich. Nowe przepisy ratusza

Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi
rozporządzenie prezydenta

Kiedy muszą zostać wywieszone flagi na autobusach i urzędach?

Mieszkańcy mogą sprawdzić wybrany przez siebie numer online, bez konieczności wizyty w urzędzie i be
samochód

Indywidualne tablice rejestracyjne dostępne od ręki

Nie będą przyjmowane rzeczy brudne, mokre, zniszczone lub niekompletne, odpady komunalne, dywany, ma
recykling

Warszawa zbiera odzież i tekstylia. Trwają sobotnie zbiórki

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama