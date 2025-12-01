Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w podwarszawskiej gminie. Radni zdecydowali

Sprzedaż alkoholu / zdjęcie ilustracyjne
Wołomin wkrótce dołączy do podwarszawskich gmin, w których obowiązuje zakaz handlu. Rada Miejska przyjęła uchwałę w tej sprawie pod koniec listopada. Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych zacznie obowiązywać od 1 lutego 2026 roku.
Rada Miejska w Wołominie przyjęła uchwałę o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu 27 listopada 2025 roku. Wcześniej mieszkańcy opowiedzieli się za tym podczas konsultacji społecznych. Większość biorących w nich udział pełnoletnich osób poparła proponowane zmiany.
Za wprowadzeniem regulacji byli również przedstawiciele Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień i służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w gminie.
Decyzja ma poprawić bezpieczeństwo i zapewnić spokój w godzinach nocnych w gminie. - Zmiana ma zwiększyć codzienny spokój i komfort mieszkańców - szczególnie osób wracających nocą z pracy, mieszkających w pobliżu punktów sprzedaży czy po prostu chcących czuć się bezpiecznie w swojej okolicy – informuje Gmina Wołomin.
Zakaz będzie obowiązywał od 1 lutego 2026 roku od godziny 22 do 6 rano.
Gmina Wołomin to kolejna z podwarszawskich gmin, która decyduje się na wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Podobne ograniczenia funkcjonują już w kilku sąsiednich gminach – Zielonce, Ząbkach, Legionowie, Sulejówku czy w centrum Radzymina.
Jak podkreślają przedstawiciele gminy Wołomin, w wielu miastach tego typu regulacje przełożyły się na mniej interwencji policji, mniej zakłóceń ciszy nocnej i zmniejszenie liczby sytuacji wpływających na poczucie braku bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Od 1 listopada 2025 r. w godzinach nocnych nie można kupić alkoholu w dwóch warszawskich dzielnicach – w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Zakaz obowiązuje w godz. 22-6. Ograniczenie obejmuje sklepy, stacje benzynowe oraz stoiska detaliczne w lokalach gastronomicznych. Bary, puby i restauracje mogą nadal sprzedawać napoje alkoholowe do spożycia na miejscu w dotychczasowych godzinach otwarcia.
Celem wprowadzenia nocnego zakazu jest poprawa bezpieczeństwa w nocy oraz ograniczenie przypadków zakłócania porządku publicznego. Wiosną przyszłego roku radni miejscy mają zdecydować o rozszerzeniu nocnego zakazu na wszystkie dzielnice stolicy. Jeśli przyjmą uchwałę, przepisy mają zacząć obowiązywać najpóźniej od 1 czerwca 2026 roku.