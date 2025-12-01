1.7°C
Życie Warszawy

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w podwarszawskiej gminie. Radni zdecydowali

Publikacja: 01.12.2025 16:30

Sprzedaż alkoholu / zdjęcie ilustracyjne

Sprzedaż alkoholu / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Radni Wołomina przegłosowali uchwałę, która wprowadza ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać na początku przyszłego roku. Alkoholu nie będzie można kupić od godziny 22 do 6 rano.

Wołomin wkrótce dołączy do podwarszawskich gmin, w których obowiązuje zakaz handlu. Rada Miejska przyjęła uchwałę w tej sprawie pod koniec listopada. Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych zacznie obowiązywać od 1 lutego 2026 roku.  

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Wołominie. Decyzja mieszkańców i radnych

Rada Miejska w Wołominie przyjęła uchwałę o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu 27 listopada 2025 roku. Wcześniej mieszkańcy opowiedzieli się za tym podczas konsultacji społecznych. Większość biorących w nich udział pełnoletnich osób poparła proponowane zmiany.

Za wprowadzeniem regulacji byli również przedstawiciele Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień i służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w gminie.

Decyzja ma poprawić bezpieczeństwo i zapewnić spokój w godzinach nocnych w gminie. - Zmiana ma zwiększyć codzienny spokój i komfort mieszkańców - szczególnie osób wracających nocą z pracy, mieszkających w pobliżu punktów sprzedaży czy po prostu chcących czuć się bezpiecznie w swojej okolicy – informuje Gmina Wołomin.

Zakaz będzie obowiązywał od 1 lutego 2026 roku od godziny 22 do 6 rano.

Nocna sprzedaż alkoholu. W sąsiednich gminach zakaz już obowiązuje

Gmina Wołomin to kolejna z podwarszawskich gmin, która decyduje się na wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Podobne ograniczenia funkcjonują już w kilku sąsiednich gminach – Zielonce, Ząbkach, Legionowie, Sulejówku czy w centrum Radzymina.

Jak podkreślają przedstawiciele gminy Wołomin, w wielu miastach tego typu regulacje przełożyły się na mniej interwencji policji, mniej zakłóceń ciszy nocnej i zmniejszenie liczby sytuacji wpływających na poczucie braku bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Gdzie obowiązuje?

Od 1 listopada 2025 r. w godzinach nocnych nie można kupić alkoholu w dwóch warszawskich dzielnicach – w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Zakaz obowiązuje w godz. 22-6. Ograniczenie obejmuje sklepy, stacje benzynowe oraz stoiska detaliczne w lokalach gastronomicznych. Bary, puby i restauracje mogą nadal sprzedawać napoje alkoholowe do spożycia na miejscu w dotychczasowych godzinach otwarcia.

Celem wprowadzenia nocnego zakazu jest poprawa bezpieczeństwa w nocy oraz ograniczenie przypadków zakłócania porządku publicznego. Wiosną przyszłego roku radni miejscy mają zdecydować o rozszerzeniu nocnego zakazu na wszystkie dzielnice stolicy. Jeśli przyjmą uchwałę, przepisy mają zacząć obowiązywać najpóźniej od 1 czerwca 2026 roku.

