Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w podwarszawskiej gminie. Radni zdecydowali

Radni Wołomina przegłosowali uchwałę, która wprowadza ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać na początku przyszłego roku. Alkoholu nie będzie można kupić od godziny 22 do 6 rano.



Wołomin wkrótce dołączy do podwarszawskich gmin, w których obowiązuje zakaz handlu. Rada Miejska przyjęła uchwałę w tej sprawie pod koniec listopada. Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych zacznie obowiązywać od 1 lutego 2026 roku.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Wołominie. Decyzja mieszkańców i radnych

Rada Miejska w Wołominie przyjęła uchwałę o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu 27 listopada 2025 roku. Wcześniej mieszkańcy opowiedzieli się za tym podczas konsultacji społecznych. Większość biorących w nich udział pełnoletnich osób poparła proponowane zmiany.

Za wprowadzeniem regulacji byli również przedstawiciele Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień i służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w gminie.

Decyzja ma poprawić bezpieczeństwo i zapewnić spokój w godzinach nocnych w gminie. - Zmiana ma zwiększyć codzienny spokój i komfort mieszkańców - szczególnie osób wracających nocą z pracy, mieszkających w pobliżu punktów sprzedaży czy po prostu chcących czuć się bezpiecznie w swojej okolicy – informuje Gmina Wołomin.