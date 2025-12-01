Pierwsza restauracja w kompleksie Towarowa 22 otwarta

Restauracja The Brunchery, która jest pierwszą z pięciu w Office House, oferuje różnorodne menu
Otwarcie The Brunchery jest częścią planu inwestorów – AFI, Echo Investment i Archicom Collection – mającego na celu stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej w superkwartale, która docelowo ma przyciągać zarówno pracowników biurowych, jak i mieszkańców Warszawy.
Restauracja The Brunchery oferuje różnorodne menu, dostosowujące się do pory dnia. W karcie znajdują się pełne śniadania, lunche oraz wieczorne propozycje z autorskimi koktajlami. Menu koncentruje się na klasycznych i lubianych smakach, z naciskiem na jakość składników, w tym rzemieślnicze pieczywo, wysokiej jakości produkty mięsne oraz starannie wyselekcjonowane warzywa.
Za kuchnię odpowiada Tomasz Sobczyński, szef kuchni z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży gastronomicznej. Swoje umiejętności zdobywał między innymi w renomowanych restauracjach hotelowych.
Karolina Dawid, reprezentująca właścicieli The Brunchery, podkreśliła, że menu łączy prostotę, jakość i przyjemność jedzenia, oferując gościom lekkie śniadania, sezonowe dania oraz kreatywne propozycje z baru.
Lokal o powierzchni 200 mkw. mieści się w budynku Office House. Wejście do restauracji zlokalizowane jest w alejce prowadzącej z ulicy Pańskiej na patio biurowca. Z okien restauracji widoczna jest pergola, która, pół roku po oddaniu do użytku, porastała już przed zimą bujną roślinnością.
Otwarcie The Brunchery jest pierwszym krokiem w kierunku docelowego kształtu parteru Office House. Docelowo, w biurowcu przy ul. Wroniej 10, ma działać pięć konceptów gastronomicznych oraz studio fitness. Klub fitness CHANGE studio już funkcjonuje na dwóch piętrach budynku.
W pierwszym kwartale 2026 roku oferta gastronomiczna ma zostać poszerzona o kolejne lokale:
Biurowiec Office House w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie
Towarowa 22 jest projektem wielofunkcyjnego superkwartału, składającego się z ośmiu mniejszych obszarów. Przestrzeń pomiędzy budynkami ma być ogólnodostępna i wypełniona zielenią oraz infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów.
Plan przewiduje utworzenie alejek z miejscami do odpoczynku i zacienionych skwerów. W parterach powstających budynków zaplanowano kawiarnie, restauracje oraz punkty usługowe, mające na celu stworzenie nowego centrum sąsiedzkiego życia.