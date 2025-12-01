1.7°C
1021.9 hPa
Życie Warszawy

Pierwsza restauracja w kompleksie Towarowa 22 otwarta

Publikacja: 01.12.2025 16:45

Restauracja The Brunchery, która jest pierwszą z pięciu w Office House, oferuje różnorodne menu

Restauracja The Brunchery, która jest pierwszą z pięciu w Office House, oferuje różnorodne menu

Foto: mat. pras.

M.B.
Kompleks Towarowa 22 poszerzył swoją ofertę o pierwszą przestrzeń gastronomiczną. Na parterze biurowca Office House rozpoczęła działalność restauracja The Brunchery – bread & bar, serwująca tzw. comfort food. To pierwsza z pięciu zaplanowanych tam restauracji.

Otwarcie The Brunchery jest częścią planu inwestorów – AFI, Echo Investment i Archicom Collection – mającego na celu stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej w superkwartale, która docelowo ma przyciągać zarówno pracowników biurowych, jak i mieszkańców Warszawy.

Koncepcja gastronomiczna i doświadczenie Kucharza

Restauracja The Brunchery oferuje różnorodne menu, dostosowujące się do pory dnia. W karcie znajdują się pełne śniadania, lunche oraz wieczorne propozycje z autorskimi koktajlami. Menu koncentruje się na klasycznych i lubianych smakach, z naciskiem na jakość składników, w tym rzemieślnicze pieczywo, wysokiej jakości produkty mięsne oraz starannie wyselekcjonowane warzywa.

Za kuchnię odpowiada Tomasz Sobczyński, szef kuchni z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży gastronomicznej. Swoje umiejętności zdobywał między innymi w renomowanych restauracjach hotelowych.

Za menu odpowiada Tomasz Sobczyński

Za menu odpowiada Tomasz Sobczyński

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Karolina Dawid, reprezentująca właścicieli The Brunchery, podkreśliła, że menu łączy prostotę, jakość i przyjemność jedzenia, oferując gościom lekkie śniadania, sezonowe dania oraz kreatywne propozycje z baru.

Lokalizacja i aranżacja przestrzeni

Lokal o powierzchni 200 mkw. mieści się w budynku Office House. Wejście do restauracji zlokalizowane jest w alejce prowadzącej z ulicy Pańskiej na patio biurowca. Z okien restauracji widoczna jest pergola, która, pół roku po oddaniu do użytku, porastała już przed zimą bujną roślinnością.

Polecane
Obiad za 8 zł czy za 25? Szokujące różnice w warszawskich stołówkach
dożywianie
Obiady w warszawskich szkołach coraz droższe. Mokotów bije rekordy

Plany rozwoju gastronomii w Office House

Otwarcie The Brunchery jest pierwszym krokiem w kierunku docelowego kształtu parteru Office House. Docelowo, w biurowcu przy ul. Wroniej 10, ma działać pięć konceptów gastronomicznych oraz studio fitness. Klub fitness CHANGE studio już funkcjonuje na dwóch piętrach budynku.

W pierwszym kwartale 2026 roku oferta gastronomiczna ma zostać poszerzona o kolejne lokale:

  • ATO Ramen: kuchnia japońska serwująca ramen oparty o własną recepturę.
  • Babajaga: kuchnia polska w nowoczesnym wydaniu.
  • Splendido: największy lokal, oferujący kuchnię włoską, zlokalizowany z widokiem na przyszły park.
Reklama
Reklama
Biurowiec Office House w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie

Biurowiec Office House w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie

Foto: mat.prasowe

Koncepcja superkwartału

Towarowa 22 jest projektem wielofunkcyjnego superkwartału, składającego się z ośmiu mniejszych obszarów. Przestrzeń pomiędzy budynkami ma być ogólnodostępna i wypełniona zielenią oraz infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów.

Plan przewiduje utworzenie alejek z miejscami do odpoczynku i zacienionych skwerów. W parterach powstających budynków zaplanowano kawiarnie, restauracje oraz punkty usługowe, mające na celu stworzenie nowego centrum sąsiedzkiego życia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zwycięska koncepcja autorstwa pracowni RS Architektura Krajobrazu zakłada budowę obok wiaduktu Marki
konkurs architektoniczny

Koncepcja przebudowy ulicy Karowej wybrana. Zwyciężyła pracownia RS Architektura Krajobrazu

Sklep Worldbox w Blue City jest drugą taką placówką w stolicy
handel

Multibrand Worldbox otworzył się w Blue City. Oferta dla całej rodziny

Sprzedaż alkoholu / zdjęcie ilustracyjne
nocna prohibicja

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Wołominie. Radni zdecydowali

Można już zgłaszać pomysły do 13. edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego
budżet obywatelski

Ważna wiadomość dla mieszkańców. Do wydania ponad 137 mln zł

Warto pamiętać, że do pensji urząd proponuje premie liczne dodatki, np. stażowy. Urzędnicy mogą licz
administracja

Rafał Trzaskowski dał podwyżki. Ile można zarobić w urzędzie?

Nowy plac zabaw dla dzieci na Targówku budzi skojarzenia z wybiegiem dla psów
przestrzeń miejska

Wygląd placu zabaw wzburzył. „Wygląda jak wybieg dla psów”

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Materiał Płatny

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Inwestycja Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) systematycznie powiększa największy tego typu park w
tereny zielone

Kolejny odcinek Parku nad POW już w użytku

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama