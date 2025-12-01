Pierwsza restauracja w kompleksie Towarowa 22 otwarta

Kompleks Towarowa 22 poszerzył swoją ofertę o pierwszą przestrzeń gastronomiczną. Na parterze biurowca Office House rozpoczęła działalność restauracja The Brunchery – bread & bar, serwująca tzw. comfort food. To pierwsza z pięciu zaplanowanych tam restauracji.



Otwarcie The Brunchery jest częścią planu inwestorów – AFI, Echo Investment i Archicom Collection – mającego na celu stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej w superkwartale, która docelowo ma przyciągać zarówno pracowników biurowych, jak i mieszkańców Warszawy.

Koncepcja gastronomiczna i doświadczenie Kucharza

Restauracja The Brunchery oferuje różnorodne menu, dostosowujące się do pory dnia. W karcie znajdują się pełne śniadania, lunche oraz wieczorne propozycje z autorskimi koktajlami. Menu koncentruje się na klasycznych i lubianych smakach, z naciskiem na jakość składników, w tym rzemieślnicze pieczywo, wysokiej jakości produkty mięsne oraz starannie wyselekcjonowane warzywa.

Za kuchnię odpowiada Tomasz Sobczyński, szef kuchni z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży gastronomicznej. Swoje umiejętności zdobywał między innymi w renomowanych restauracjach hotelowych.