OGŁOSZENIE

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock

ogłasza dnia 01.12.2025 roku przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości lokalowych mieszkalnych:

1. Warszawa ul. Mokotowska 39 m 25, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 94,94 m² (KW WA4M/00113714/8, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 2.608.000,00 PLN netto

2. Warszawa ul. Podchorążych 39 lok. 1A, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 61,72 m² (KW WA2M/00179560/9, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.277.000,00 PLN netto

3. Warszawa ul. Grochowska 217 m 6, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 124,17 m² (KW WA6M/00472564/9, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 2.300.000,00 PLN netto

4. Warszawa ul. Twarda 1 m 35, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 63,06 m² (KW WA4M/00115879/6, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 1.789.000,00 PLN netto

5. Warszawa ul. Syreny 4/1, województwo mazowieckie; powierzchnia użytkowa 75,02 m² (KW WA4M/00472200/6 i KW WA4M/00393480/4, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów) – cena wywoławcza 2.032.000,00 PLN netto

Oferty należy składać do dnia 23.01.2026 roku na adres: ORLEN S.A

Obszar Administracji, Dział Analiz, Przetargów i Podróży Służbowych, 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 30.04.2026 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania ofert dostępne są na stronie internetowej ORLEN S.A.: www.orlen.pl (zakładka: Dla biznesu-Przetargi i dostawy-Zbycie nieruchomości).

