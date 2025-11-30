Na ulice Warszawy wyjeżdżają świąteczne tramwaj, autobus i metro

W poniedziałek 1 grudnia, mieszkańcy Warszawy będą mogli poczuć magię świąt w komunikacji miejskiej. Na stołeczne trasy wyjadą specjalnie udekorowane tramwaje, autobusy i pociągi metra. Pojazdy, ozdobione licznymi światłami i dekoracjami, mają za zadanie wprowadzić pasażerów w wyjątkowy, świąteczny nastrój.



Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) przygotował świąteczną niespodziankę dla pasażerów. Tramwaj, autobus oraz pociąg metra przeszły gruntowną, „magiczną metamorfozę”.

Pojazdy zostały przystrojone tak, by już od 1 grudnia, wraz z początkiem sezonu świątecznego, mogły kursować na warszawskich liniach, rozsiewając świąteczną atmosferę. W środku i na zewnątrz pasażerowie mogą spodziewać się dużo świateł, koloru i zimowych dekoracji.

Gdzie szukać świątecznej komunikacji?

Świąteczne pojazdy będą kursować na wybranych liniach, które będą na bieżąco ogłaszane w mediach społecznościowych ZTM.