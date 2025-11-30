Na ulice Warszawy wyjeżdżają świąteczne tramwaj, autobus i metro

Tradycją jest, że wybrane pojazdy transportu publicznego na okres Świąt Bożego Narodzenia przybierają odświętny wygląd
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) przygotował świąteczną niespodziankę dla pasażerów. Tramwaj, autobus oraz pociąg metra przeszły gruntowną, „magiczną metamorfozę”.
Pojazdy zostały przystrojone tak, by już od 1 grudnia, wraz z początkiem sezonu świątecznego, mogły kursować na warszawskich liniach, rozsiewając świąteczną atmosferę. W środku i na zewnątrz pasażerowie mogą spodziewać się dużo świateł, koloru i zimowych dekoracji.
Świąteczne pojazdy będą kursować na wybranych liniach, które będą na bieżąco ogłaszane w mediach społecznościowych ZTM.
Pierwszego dnia, w poniedziałek 1 grudnia, świątecznie udekorowane środki transportu pojawią się na następujących trasach:
Organizatorzy akcji zachęcają pasażerów do wsiadania na pokład, robienia zdjęć i dzielenia się swoją świąteczną radością.