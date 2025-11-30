4°C
Życie Warszawy

Na ulice Warszawy wyjeżdżają świąteczne tramwaj, autobus i metro

Publikacja: 30.11.2025 18:25

Tradycją jest, że wybrane pojazdy transportu publicznego na okres Świąt Bożego Narodzenia przybierają odświętny wygląd

Foto: mat. pras.

M.B.
W poniedziałek 1 grudnia, mieszkańcy Warszawy będą mogli poczuć magię świąt w komunikacji miejskiej. Na stołeczne trasy wyjadą specjalnie udekorowane tramwaje, autobusy i pociągi metra. Pojazdy, ozdobione licznymi światłami i dekoracjami, mają za zadanie wprowadzić pasażerów w wyjątkowy, świąteczny nastrój.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) przygotował świąteczną niespodziankę dla pasażerów. Tramwaj, autobus oraz pociąg metra przeszły gruntowną, „magiczną metamorfozę”.

Pojazdy zostały przystrojone tak, by już od 1 grudnia, wraz z początkiem sezonu świątecznego, mogły kursować na warszawskich liniach, rozsiewając świąteczną atmosferę. W środku i na zewnątrz pasażerowie mogą spodziewać się dużo świateł, koloru i zimowych dekoracji.

Foto: mat. pras.

Gdzie szukać świątecznej komunikacji?

Świąteczne pojazdy będą kursować na wybranych liniach, które będą na bieżąco ogłaszane w mediach społecznościowych ZTM.

Pierwszego dnia, w poniedziałek 1 grudnia, świątecznie udekorowane środki transportu pojawią się na następujących trasach:

  • Metro: Linia M2
  • Autobus: Linie 128 i 175
  • Tramwaj: Linia 9
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

