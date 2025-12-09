Od stycznia nie będzie można wynająć lokalu komunalnego? Jedyna nadzieja w radnych

Jeśli radni nie przedłużą w ostatniej chwili obecnej edycji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-25, od stycznia nie będzie można wynajmować lokali komunalnych.



Urzędnicy nie przygotowali kolejnej edycji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy, zaś ta obecna działa tylko do końca roku. Zwrócili się więc do radnych, by ci przedłużyli działanie programu do końca czerwca przyszłego roku.

Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym tylko do końca 2025

„Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Program Mieszkaniowy m.st. Warszawy, o którym mowa w § 1, obowiązuje do czasu uchwalenia nowego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawa, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2026 r.” – takie zapisy mają przyznać radni.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w przeciwnym przypadku miasto od 1 stycznia nie będzie mogło zawierać umów na wynajem lokali komunalnych. „Brak możliwości zawierania nowych umów najmu będzie oznaczał zmniejszenie wpływów środków z tytułu czynszu za lokale na które umowy mogłyby być zawarte od 1 stycznia 2026 r.” – napisali urzędnicy. Oszacowali, że w takim przypadku miasto traciłoby miesięcznie ok. 80 tys. zł z tytułu czynszu.

Utracone dochody budżetu Warszawy

„Przyjęcie uchwały będzie miało zatem korzystny wpływ na realizację budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta – nie zostanie utracony dochód, jaki potencjalnie może zostać wygenerowany poprzez możliwość zawierania umów najmu na podstawie programu” – twierdzą urzędnicy.