11.7°C
1033.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Kobiety stanowią w Warszawie większość. A jak wyglądają ich zarobki?

Publikacja: 08.03.2026 12:38

Przeciętny czas życia kobiet w Warszawie wynosi obecnie 83,9 roku.

Przeciętny czas życia kobiet w Warszawie wynosi obecnie 83,9 roku.

Foto: Adobe Stock

rbi
Panie stanowią 54 proc. populacji Warszawy i 52 proc. ludności województwa mazowieckiego. Średnio żyją 82,5 roku, czyli o ponad 7 lat więcej niż mężczyzni – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji kobiet w stolicy. W Warszawie mieszka ich 1002,3 tys., co stanowi 53,8 procent ogółu ludności miasta. Oznacza to, że ponad połowa mieszkańców stolicy to kobiety.

Średni wiek kobiet w Warszawie

Średni wiek warszawianek wynosi 43,2 roku i jest o 2,7 roku wyższy niż u mężczyzn. Różnice widać również w wieku zawierania małżeństw. Kobiety w chwili zawarcia małżeństwa mają średnio 31,4 roku, czyli o dwa lata mniej niż mężczyźni.

Polecane
Pod względem wieku usamodzielniania się Polska zajmuje miejsce mniej więcej w środku europejskiej st
badania
Polki szybciej wybierają samodzielność. Czy tendencja się utrzyma?

Kobiety żyją także wyraźnie dłużej. Przeciętny czas życia kobiet wynosi obecnie 83,9 roku. W porównaniu z poprzednim rokiem wskaźnik ten wzrósł o 1,2 roku. Jednocześnie kobiety żyją średnio o 6,2 roku dłużej niż mężczyźni.

Większość Rady Warszawy to kobiety

Dane pokazują jednak również utrzymującą się różnicę w wynagrodzeniach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet w gospodarce narodowej w sierpniu 2025 roku wyniosło 11 757,45 zł. To o 13,6 procent mniej niż w przypadku mężczyzn.

Reklama
Reklama
Polecane
Rozpoczyna się kolejny rok zbiórek krwi, organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ur
Krwiodawstwo
Braki w bankach krwi, przywileje dawców i wielki jubileusz na Ursynowie

Kobiety są natomiast silnie reprezentowane w lokalnej polityce. W Radzie Warszawy stanowią 63,3 procent radnych. Z kolei w radach dzielnic udział kobiet wynosi 47,7 procent.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W samo południe pod Biblioteką Uniwersytecką (starym BUW-em na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu
warszawskie historie szczepańskiego

Wiosenne niepokoje bohatera, czyli mój Marzec '68

Zgromadzenia mogą wiązać się z czasowym wstrzymywaniem ruchu pojazdów na trasach przemarszów oraz zm
utrudnienia

Po południu Manifa, wieczorem mecz. Policja apeluje do mieszkańców

W przestrzenii publicznej pojawiają się sprzeczne powody zniszczenia krzyży pod Kopcem Powstania War
tereny zielone

Wandalizm czy siła natury? Krzyże w Parku Akcji „Burza” zniszczone

Pod względem wieku usamodzielniania się Polska zajmuje miejsce mniej więcej w środku europejskiej st
badania

Polki szybciej wybierają samodzielność. Czy tendencja się utrzyma?

W pierwszych dniach kwietnia 1939 rzeźbę Syreny ustawiono na cokole; kobieca postać o mocnej budowie
warszawskie historie...

Najpiękniejsza z Warszawianek

Autorem projektu jest rzeźbiarz Zbigniew Mikielewicz.
pomniki warszawskie

Generał Rozwadowski uhonorowany przed Sztabem Generalnym

Służba Ochrony Państwa i Policja interweniowały na terenie ogrodów BUW w związku z podejrzanymi lota
bezpieczeństwo

Latali dronami nad Pałacem Prezydenckim. Grozi im 5 lat więzienia

W dzielnicach, na terenie których nie wprowadzonego ograniczenia, nastąpił niewielki wzrost interwen
bezpieczeństwo

Program „Bezpieczna Noc” działa? Ratusz podaje statystyki

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA