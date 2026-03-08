Kobiety stanowią w Warszawie większość. A jak wyglądają ich zarobki?

Panie stanowią 54 proc. populacji Warszawy i 52 proc. ludności województwa mazowieckiego. Średnio żyją 82,5 roku, czyli o ponad 7 lat więcej niż mężczyzni – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.



Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji kobiet w stolicy. W Warszawie mieszka ich 1002,3 tys., co stanowi 53,8 procent ogółu ludności miasta. Oznacza to, że ponad połowa mieszkańców stolicy to kobiety.

Średni wiek kobiet w Warszawie

Średni wiek warszawianek wynosi 43,2 roku i jest o 2,7 roku wyższy niż u mężczyzn. Różnice widać również w wieku zawierania małżeństw. Kobiety w chwili zawarcia małżeństwa mają średnio 31,4 roku, czyli o dwa lata mniej niż mężczyźni.

Kobiety żyją także wyraźnie dłużej. Przeciętny czas życia kobiet wynosi obecnie 83,9 roku. W porównaniu z poprzednim rokiem wskaźnik ten wzrósł o 1,2 roku. Jednocześnie kobiety żyją średnio o 6,2 roku dłużej niż mężczyźni.

Większość Rady Warszawy to kobiety

Dane pokazują jednak również utrzymującą się różnicę w wynagrodzeniach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kobiet w gospodarce narodowej w sierpniu 2025 roku wyniosło 11 757,45 zł. To o 13,6 procent mniej niż w przypadku mężczyzn.