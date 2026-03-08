Rozwijanie biznesu z Academy Smolna. Bezpłatny program urzędu miasta

Stołeczny ratusz kontynuuje program Academy Smolna, wspierający mieszkańców w rozwijaniu działalności gospodarczej. Program jest bezpłatny i odbywa się online.



Program Academy Smolna jest skierowany do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców rozwijających swoje firmy w Warszawie.

– Academy Smolna to inicjatywa, która od lat pomaga Warszawiakom zdobywać praktyczną wiedzę biznesową – podkreśla Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych urzędu miasta. – Każda edycja programu jest dostosowana do potrzeb rynku i obejmuje doradztwo biznesowe, prawne, księgowe, technologiczne oraz w ekspansji zagranicznej. Uczestnicy mogą również korzystać z mentoringu indywidualnego. Łącznie daje to setki godzin realnego wsparcia udzielanego przez doświadczonych ekspertów – dodaje.

Program Academy Smolna 2026

W ramach tegorocznego programu uczestnicy programu mogą liczyć na doradztwo biznesowe, obejmujące m.in. prace nad rozwojem pomysłu, sprzedażą, marketingiem, pozyskiwaniem finansowania i wyzwaniami zarządczymi, a także doradztwo prawne czyli wsparcie w kwestiach formalnych, umowach, regulacjach, i odpowiedzialnym korzystaniu z technologii.

Przewidziano też doradztwo księgowe, na którym pojawią się informacje o formach opodatkowania, składkach, , rozliczeniach i planowaniu finansów (np. KSeF), a także doradztwo technologiczne – ocena wykonalności pomysłów, dobór technologii i ryzyka wdrożeniowe.