Rozwijanie biznesu z Academy Smolna. Bezpłatny program urzędu miasta

Do Academy Smolna, którego obecna edycja trwa do końca roku, można zgłaszać się w dowolnym momencie trwania projektu.
Program Academy Smolna jest skierowany do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców rozwijających swoje firmy w Warszawie.
– Academy Smolna to inicjatywa, która od lat pomaga Warszawiakom zdobywać praktyczną wiedzę biznesową – podkreśla Joanna Popielawska, dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych urzędu miasta. – Każda edycja programu jest dostosowana do potrzeb rynku i obejmuje doradztwo biznesowe, prawne, księgowe, technologiczne oraz w ekspansji zagranicznej. Uczestnicy mogą również korzystać z mentoringu indywidualnego. Łącznie daje to setki godzin realnego wsparcia udzielanego przez doświadczonych ekspertów – dodaje.
W ramach tegorocznego programu uczestnicy programu mogą liczyć na doradztwo biznesowe, obejmujące m.in. prace nad rozwojem pomysłu, sprzedażą, marketingiem, pozyskiwaniem finansowania i wyzwaniami zarządczymi, a także doradztwo prawne czyli wsparcie w kwestiach formalnych, umowach, regulacjach, i odpowiedzialnym korzystaniu z technologii.
Przewidziano też doradztwo księgowe, na którym pojawią się informacje o formach opodatkowania, składkach, , rozliczeniach i planowaniu finansów (np. KSeF), a także doradztwo technologiczne – ocena wykonalności pomysłów, dobór technologii i ryzyka wdrożeniowe.
Przedsiębiorcy będą mogli też liczyć na doradztwo z zakresu ekspansji zagranicznej – strategia wejścia na rynki międzynarodowe i kluczowe wskazówki dotyczące internacjonalizacji, a także mentoring biznesowy – to praca 1:1 z doświadczonym mentorem, dostępna dla pięciu wybranych uczestników w każdej edycji.
Spotkania odbywają się w formule online, co ułatwia udział i daje dostęp wszystkim zainteresowanym. Konsultacje prowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem. Wsparcie jest praktyczne, indywidualne i dopasowane do wyzwań współczesnych firm. Program jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.
„Udział w programie pomaga uniknąć błędów, zwiększa szanse na rozwój i ułatwia podejmowanie świadomych decyzji biznesowych” – zachęcają urzędnicy.
