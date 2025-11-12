Warszawa zbiera odzież i tekstylia. Trwają sobotnie zbiórki

Stolica stawia na ponowne wykorzystanie odzieży i tekstyliów. W każdą sobotę warszawiacy mogą oddać ubrania, obuwie i tkaniny w wyznaczonych punktach dzielnicowych. Akcję prowadzi firma Texland.PL we współpracy z m.st. Warszawą.



Warszawa podpisała porozumienie z firmą Texland.PL na organizację zbiórek odzieży i tekstyliów nadających się do ponownego wykorzystania. Akcja potrwa do końca 2025 roku, a jej celem jest ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska oraz promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego.

Gdzie i kiedy odbywają się zbiórki?

Zbiórki odbywają się w soboty w godz. 8-13 zgodnie z harmonogramem. Oto lista miejsc do końca roku:

• Bielany – 15 listopada, ul. Staffa (parking przy urzędzie)

• Praga-Południe – 22 listopada, ul. Grochowska 274

• Ochota – 29 listopada, ul. Pawińskiego 30