Życie Warszawy

Warszawa zbiera odzież i tekstylia. Trwają sobotnie zbiórki

Publikacja: 12.11.2025 18:00

Nie będą przyjmowane rzeczy brudne, mokre, zniszczone lub niekompletne, odpady komunalne, dywany, materace oraz inne przedmioty nienależące do kategorii tekstyliów.

Foto: mat. pras.

M.B.
Stolica stawia na ponowne wykorzystanie odzieży i tekstyliów. W każdą sobotę warszawiacy mogą oddać ubrania, obuwie i tkaniny w wyznaczonych punktach dzielnicowych. Akcję prowadzi firma Texland.PL we współpracy z m.st. Warszawą.

Warszawa podpisała porozumienie z firmą Texland.PL na organizację zbiórek odzieży i tekstyliów nadających się do ponownego wykorzystania. Akcja potrwa do końca 2025 roku, a jej celem jest ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska oraz promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego.

Gdzie i kiedy odbywają się zbiórki?

Zbiórki odbywają się w soboty w godz. 8-13 zgodnie z harmonogramem. Oto lista miejsc do końca roku:

• Bielany – 15 listopada, ul. Staffa (parking przy urzędzie)

• Praga-Południe – 22 listopada, ul. Grochowska 274

• Ochota – 29 listopada, ul. Pawińskiego 30

• Ursus – 6 grudnia, Plac Czerwca 1976 r. nr 1

• Żoliborz – 13 grudnia, ul. Słowackiego 6/8

• Włochy – 20 grudnia, al. Krakowska 244–248

Pełny harmonogram obejmujący wszystkie dzielnice dostępny jest online na stronie miasta.

Co można oddać?

Do punktów zbiórki można przynieść:

  • czystą i niezniszczoną odzież,
  • sparowane obuwie,
  • tekstylia domowe, takie jak pościel, koce czy zasłony.

Wszystkie rzeczy powinny być zapakowane w worki lub torby.

Nie będą przyjmowane:

• rzeczy brudne, mokre, zniszczone lub niekompletne,

• odpady komunalne, dywany, materace oraz inne przedmioty nienależące do kategorii tekstyliów.

Wspólny cel: mniej odpadów, więcej dobra

Zbiórki to inicjatywa, która łączy troskę o środowisko z pomocą potrzebującym. Oddając niepotrzebne ubrania, mieszkańcy Warszawy wspierają działania na rzecz recyklingu oraz ponownego wykorzystania zasobów.

Jak podkreślają organizatorzy, regularne sobotnie akcje pozwolą zmniejszyć ilość tekstyliów trafiających do śmieci, a jednocześnie dać drugie życie ubraniom, które mogą jeszcze komuś posłużyć.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

