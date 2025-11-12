Warszawa zbiera odzież i tekstylia. Trwają sobotnie zbiórki

Nie będą przyjmowane rzeczy brudne, mokre, zniszczone lub niekompletne, odpady komunalne, dywany, materace oraz inne przedmioty nienależące do kategorii tekstyliów.
Warszawa podpisała porozumienie z firmą Texland.PL na organizację zbiórek odzieży i tekstyliów nadających się do ponownego wykorzystania. Akcja potrwa do końca 2025 roku, a jej celem jest ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska oraz promowanie idei gospodarki obiegu zamkniętego.
Zbiórki odbywają się w soboty w godz. 8-13 zgodnie z harmonogramem. Oto lista miejsc do końca roku:
• Bielany – 15 listopada, ul. Staffa (parking przy urzędzie)
• Praga-Południe – 22 listopada, ul. Grochowska 274
• Ochota – 29 listopada, ul. Pawińskiego 30
• Ursus – 6 grudnia, Plac Czerwca 1976 r. nr 1
• Żoliborz – 13 grudnia, ul. Słowackiego 6/8
• Włochy – 20 grudnia, al. Krakowska 244–248
Pełny harmonogram obejmujący wszystkie dzielnice dostępny jest online na stronie miasta.
Do punktów zbiórki można przynieść:
Wszystkie rzeczy powinny być zapakowane w worki lub torby.
Nie będą przyjmowane:
• rzeczy brudne, mokre, zniszczone lub niekompletne,
• odpady komunalne, dywany, materace oraz inne przedmioty nienależące do kategorii tekstyliów.
Zbiórki to inicjatywa, która łączy troskę o środowisko z pomocą potrzebującym. Oddając niepotrzebne ubrania, mieszkańcy Warszawy wspierają działania na rzecz recyklingu oraz ponownego wykorzystania zasobów.
Jak podkreślają organizatorzy, regularne sobotnie akcje pozwolą zmniejszyć ilość tekstyliów trafiających do śmieci, a jednocześnie dać drugie życie ubraniom, które mogą jeszcze komuś posłużyć.