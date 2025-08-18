Centrum lokalnych awantur. Inwestycja-porażka zaczyna siać postrach na Kamionku

Mieszkańcy donoszą o awanturach i bijatykach w rejonie niezagospodarowanych pawilonów
Inwestycja w Centrum Lokalne Kamionek na Pradze-Południe, powstała w miejscu tętniącego niegdyś życiem Bazaru Rogatka, od początku budziła kontrowersje. Mimo ambitnych założeń, by połączyć funkcje handlowe i rekreacyjne, projekt szybko stał się przykładem fundamentalnie źle wydanych publicznych pieniędzy. Teraz problem eskaluje, ponieważ zrewitalizowany plac staje się centrum awantur i bijatyk, a służby zdają się nie zauważać problemu.
Inwestycja w Centrum Lokalne Kamionek pochłonęła około 6 milionów złotych. Pomimo tego, pawilony handlowe przez od początku po dziś dzień świecą pustkami, ponieważ brakuje chętnych na ich wynajem. Jak informowaliśmy w artykule z 23 czerwca, pawilony były zbyt małe i drogie, a ich nieatrakcyjność dla stałego handlu w obliczu konkurencji z dyskontami postawiła pod znakiem zapytania przeprowadzone analizy potrzeb rynkowych. Dodatkowym czynnikiem ryzyka, podważającym sensowność projektu, jest fakt, że centrum powstało z tymczasowych kontenerów na terenie zarezerwowanym pod planowaną Trasę Tysiąclecia. Od początku sugerowało to brak spójnej, długoterminowej wizji dla tego obszaru. Mimo tych oczywistych problemów, władze dzielnicy konsekwentnie utrzymywały narrację o sukcesie, skupiając się na funkcji społeczno-kulturalnej miejsca, organizując koncerty i potańcówki.
Obraz popularnego miejsca aktywności zderza się ostatnio z twardą rzeczywistością, co potwierdza interpelacja radnego dzielnicy Marka Borkowskiego. W piśmie radny opisał liczne i powtarzające się problemy, zgłaszane przez mieszkańców, dotyczące sytuacji na placu zabaw przy CLK.
Z przekazów mieszkańców wynika, że plac zabaw jest notorycznie zaśmiecany przez grupy osób, które przesiadują na jego terenie i nie reagują na uwagi. Dochodziło już do fizycznych awantur i bójek między dorosłymi, co sprawia, że dzieci i ich opiekunowie nie czują się bezpiecznie. Poczucie zagrożenia potęguje brak skutecznych działań ze strony służb porządkowych. Mimo, że policja i straż miejska pojawiają się w okolicy, nie podejmują interwencji na samym placu, a zgłoszenia pozostają bez reakcji.
Brak porządku to nie jedyny problem CLK. W interpelacji radny Borkowski wskazuje na fatalne warunki sanitarne. Toalety publiczne na terenie obiektu były dostępne zaledwie przez dwa dni, po czym ponownie je zamknięto. Taka sytuacja zmusza dzieci i innych użytkowników do korzystania z „prowizorycznych rozwiązań” za drzewami lub kontenerami, co rodzi problemy sanitarne i poczucie wstydu.
Sytuacji nie poprawia też działająca na miejscu ochrona, której wynagrodzenie finansowane jest ze środków publicznych. Mimo to, jak wskazują mieszkańcy, ochroniarz nie wykonuje żadnych działań interwencyjnych, a większość czasu spędza w zamkniętej budce. Ta pozorna ochrona, podobnie jak puste pawilony i zamknięte toalety, tylko potęguje wrażenie marnotrawstwa publicznych środków.
Centrum Lokalne Kamionek miało służyć mieszkańcom, rodzinom i sąsiedzkiej integracji. Niestety, zamiast tego stało się miejscem nieprzyjaznym i konfliktogennym, co całkowicie niweczy jego potencjał. Problemy inwestycyjne ewoluowały w poważne problemy społeczne i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Jak podkreśla radny Borkowski, sytuacja wymaga pilnego zajęcia się sprawą i przedstawienia konkretnych działań naprawczych. W przeciwnym razie CLK na dobre zapisze się w historii Pragi-Południe jako kosztowny, a jednocześnie niebezpieczny symbol porażki.