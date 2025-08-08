Miejsce, które nie służy pacjentom. Poradnia psychologiczna na Kamionku potrzebuje nowej siedziby

Warszawscy radni podnoszą problem warunków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4. Placówka, kluczowa dla dzieci o szczególnych potrzebach, funkcjonuje w budynku, który nie spełnia wymaganych standardów.



W trosce o zdrowie psychiczne i prawidłowy rozwój młodych mieszkańców, radni Paweł Lech i Magdalena Robaszewska wystosowali do prezydenta Rafała Trzaskowskiego interpelację, w której domagają się pilnych działań w sprawie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 na Pradze-Południe.

Jak wynika z ich pisma, obecna siedziba placówki jest całkowicie nieprzystosowana do potrzeb pacjentów. Sytuacja budzi pytania o priorytety warszawskich władz, bowiem dzielnicowy Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Południe dopiero co przeniósł się do komercyjnego biurowca z licznymi udogodnieniami.

Fatalne warunki i problemy z dostępnością

Poradnia od niemal 20 lat funkcjonuje w budynku przy ulicy Mińskiej 1/5, dzieląc przestrzeń z Centrum Kształcenia Ustawicznego. Mimo podejmowanych prób poprawy warunków, obecna sytuacja jest daleka od zadowalającej. Raport z audytu, zleconego przez burmistrza dzielnicy, jednoznacznie wskazuje, że obecna siedziba nie może zostać dostosowana do obowiązujących „Standardów Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”.

Budynek jest szczególnie nieprzyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, ze spektrum autyzmu czy trudnościami poznawczymi. Posiada wiele krętych korytarzy i schodów, których nie da się w pełni zniwelować. Układ przestrzenny jest dezorientujący, a lokalizacja sekretariatu w głębi obiektu dodatkowo pogłębia trudności w poruszaniu się po placówce.