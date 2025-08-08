Miejsce, które nie służy pacjentom. Poradnia psychologiczna na Kamionku potrzebuje nowej siedziby

Poradnia od niemal 20 lat funkcjonuje w budynku dzielonym z Centrum Kształcenia Ustawicznego
W trosce o zdrowie psychiczne i prawidłowy rozwój młodych mieszkańców, radni Paweł Lech i Magdalena Robaszewska wystosowali do prezydenta Rafała Trzaskowskiego interpelację, w której domagają się pilnych działań w sprawie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 na Pradze-Południe.
Jak wynika z ich pisma, obecna siedziba placówki jest całkowicie nieprzystosowana do potrzeb pacjentów. Sytuacja budzi pytania o priorytety warszawskich władz, bowiem dzielnicowy Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Południe dopiero co przeniósł się do komercyjnego biurowca z licznymi udogodnieniami.
Poradnia od niemal 20 lat funkcjonuje w budynku przy ulicy Mińskiej 1/5, dzieląc przestrzeń z Centrum Kształcenia Ustawicznego. Mimo podejmowanych prób poprawy warunków, obecna sytuacja jest daleka od zadowalającej. Raport z audytu, zleconego przez burmistrza dzielnicy, jednoznacznie wskazuje, że obecna siedziba nie może zostać dostosowana do obowiązujących „Standardów Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”.
Budynek jest szczególnie nieprzyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, ze spektrum autyzmu czy trudnościami poznawczymi. Posiada wiele krętych korytarzy i schodów, których nie da się w pełni zniwelować. Układ przestrzenny jest dezorientujący, a lokalizacja sekretariatu w głębi obiektu dodatkowo pogłębia trudności w poruszaniu się po placówce.
Problemy nie kończą się na barierach architektonicznych. Większość gabinetów diagnostycznych ma powierzchnię poniżej ośmiu metrów kwadratowych, co utrudnia prowadzenie rzetelnej diagnozy, uniemożliwia swobodną obserwację dziecka oraz obecność rodzica podczas badania. W czasie pandemii pomieszczenia te musiały być nawet wyłączone z użytkowania z uwagi na ryzyko sanitarno-epidemiologiczne.
W placówce brakuje również odpowiednich pomieszczeń socjalnych i sal na zebrania Rady Pedagogicznej. Dodatkowo, niskie sufity, słabe oświetlenie i cienkie ściany uniemożliwiają zachowanie poufności i odpowiednich warunków akustycznych, co jest niezgodne z etyką pracy specjalistów. W interpelacji przypomniano, że poradnia jest kluczową jednostką, która orzeka w sprawach autyzmu i zespołu Aspergera dla czterech dzielnic: Pragi-Południe, Wawra, Wesołej i Rembertowa.
W kontraście do sytuacji poradni, warto przypomnieć, że niedawno Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Południe przeniósł swoją siedzibę do względnie wciąż nowoczesnego biurowca „Pryzmat” przy ulicy Mińskiej 63A. Nowe miejsce oferuje liczne udogodnienia: jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada system kontroli dostępu, całodobową ochronę, windy oraz klimatyzację.
Decyzja o przeniesieniu ZGN do komercyjnego budynku, który gwarantuje komfortowe warunki pracy urzędnikom, w rażący sposób kontrastuje z sytuacją poradni dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy o szczególnych potrzebach.
W związku z krytycznymi warunkami w poradni, radni apelują o podjęcie pilnych działań. Wnioskują o budowę nowego obiektu lub wskazanie i przystosowanie istniejącego budynku, który spełniałby standardy dostępności i wymagania lokalowe. Ponadto, proponują, aby nowa placówka powstała w południowo-wschodniej części Pragi-Południe, na przykład na Gocławiu, gdzie brakuje takiej poradni. Oczekują również, że miasto uwzględni środki na realizację tego zadania w najbliższym czasie.