Pionierska pracownia Szpitala im. Orłowskiego zyska nowe pomieszczenia. Pomoc większej liczbie pacjentów

Po zakończeniu inwestycji możliwości wytwórcze pracowni wzrosną ponad dwukrotnie, co pozwoli: zabezpieczyć potrzeby rosnącej liczby pacjentów, poprawić jakość i bezpieczeństwo opieki, zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz poprawić logistykę i efektywność działania szpitala w obszarze żywienia klinicznego.

Nowe pomieszczenia gotowe w połowie 2026 r.

Remont pomieszczeń po dawnej pralni rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec września br. Do 30 czerwca 2026 r. powinien się zaś zakończyć, ponieważ jest to termin, w którym szpital musi wydać i rozliczyć pieniądze z KPO. Firma wyłoniona w przetargu zobowiązała się, że zdąży z pracami we wskazanym terminie.

– Proszę pamiętać, że to dosyć trudne zadanie inwestycyjne, realizowane w infrastrukturze z lat 30. XX w., znajdującej się pod opieką konserwatora zabytków. Budynek powstał z myślą o przeznaczeniu biurowym. Kiedyś mieścił się w nim ZUS. Dopiero potem został dostosowany do potrzeb szpitala. Pracownia Żywienia Pozajelitowego docelowo ma się mieścić w pomieszczeniach znajdujących się siedem metrów poniżej poziomu ul. Rozbrat. Trzeba posiadać odpowiednie kompetencje i umiejętności, żeby podołać temu remontowi – mówi dyr. Tomasz Kopiec. Dodaje, że firma Warbud, wyłoniona w przetargu, realizuje już jedno zadanie na terenie placówki – remont Centralnej Sterylizatorni. Zna więc specyfikę szpitalnego budynku, a to dobry prognostyk.

Pracownia będzie działać bez zakłóceń

Szpital nie przewiduje, by remont pomieszczeń na potrzeby pracowni spowodował przerwę w jej funkcjonowaniu czy zmniejszenie skali działalności.

Po remoncie Pracownia Żywienia Pozajelitowego nie tylko zyska nowe pomieszczenia – te, które zajmuje obecnie, również pozostaną w jej dyspozycji. – Wykorzystamy je na rozszerzenie dostępności naszych świadczeń – wyjaśnia „Życiu Warszawy” dyrektor szpitala. – Mam tu na myśli przygotowywanie mieszanin m.in. dla pacjentów warszawskich zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL).

60 mln zł netto dla Szpitala im. prof. W. Orłowskiego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego otrzymał z KPO 60 mln zł na inwestycje związane z leczeniem pacjentów onkologicznych. Remont budynku po pralni od strony ul. Rozbrat i jego wyposażenie pochłoną ok. 25 proc. tej kwoty. Pozostałą część placówka przeznaczy na modernizację i doposażenie oddziałów klinicznych: chirurgii ogólnej, onkologicznej, żywienia, urologii oraz urologii jednego dnia. Z tych pieniędzy sfinansowany zostanie także remont Centralnej Sterylizatorni oraz poprawa dostępności Oddziału Intensywnej Terapii.

Jak planowane prace wpłyną na liczbę przyjęć pacjentów szpitala? – Nie przewidujemy zmniejszenia dostępności szpitala dla pacjentów. Zakładamy, że utrzymamy ją na tym samym poziomie, co obecnie – odpowiada dyr. Kopiec. W miarę postępu prac planowane są przesunięcia między pomieszczeniami, w których prace będą się rozpoczynać, a tymi, w których już się zakończą.