Uchwała antyalkoholowa skonstruowana pod Żabki? Radni o prohibicji w Warszawie

Rady dzielnic wypowiedzą się w sprawie pomysłu wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie. Do radnych trafią dwa projekty – prezydenta Rafała Trzaskowskiego i klubu radnych Lewica–Miasto Jest Nasze.



Oba projekty zakładają wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych. Prezydent Rafał Trzaskowski proponuje, by miało to miejsce w godz. 23–6, klub radnych – w godz. 22–6. Podczas czwartkowej (10 lipca) sesji Rady Warszawy radni zdecydowali o przekazaniu projektów do dzielnic.

Radni Warszawy o uchwale prohibicyjnej

– Czy istnieje jakaś możliwość prawna, żeby taką strefę wprowadzić nie na terenie całej Warszawy, tylko w poszczególnych dzielnicach? – pytał radny Dariusz Figura (PiS).

– Wcześniej, gdy pracowaliśmy nad takim projektem w poprzednich kadencjach, nie było takiej możliwości – odpowiedziała przewodnicząca rady Ewa Malinowska-Grupińska. – Opinie dzielnic nie są wiążące dla uchwały, ale wskazują, w którą stronę powinniśmy głosować. Dzielnice są jednostkami pomocniczymi i ich głos jest pomocniczy – przypomniała.

Inne zdanie na ten temat miał Jarosław Szostakowski z klubu KO. – Oczywiście możemy to wprowadzić dzielnicowo – powiedział. – Jednak nikt nie podnosił tematu, żeby wprowadzić to w jednej dzielnicy, a w drugiej nie. Jeśli wprowadzimy nocną prohibicję tylko w Śródmieściu, to sprzedaż alkoholu po prostu przesunie się poza granice tej dzielnicy. Dlatego nikt się poważnie nie zastanawiał, czy wprowadzić to tylko na ograniczonym obszarze – dodał.