Pod Warszawą powstanie duże osiedle wielofunkcyjne. Nawet 800 mieszkań

Warto jednak dodać, że od 11 lipca wchodzą w życie przepisy dotyczące jawności cen mieszkań. Oznacza to, że deweloperzy mają teraz obowiązek podawania cen zakupu nieruchomości na swoich stronach internetowych. Ceny będą musiały pozostać ujawnione aż do momentu sprzedaży ostatniego mieszkania w danej inwestycji. To duża zmiana, ponieważ do tej pory w większości przypadków zainteresowane osoby musiały kontaktować się ze sprzedawcą, aby poznać cenę zakupu. W przypadku inwestycji, których sprzedaż już ruszyła, informacje o cenach muszą zostać wprowadzone najpóźniej do 11 września.

Oprócz cen mieszkań deweloper będzie musiał ujawnić ceny pomieszczeń przynależnych, czyli komórek lokatorskich, boksów rowerowych i miejsc postojowych oraz wszelkie inne koszty związane z zakupem nieruchomości.