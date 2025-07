Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiła skarga od starszego mężczyzny, który nie mógł skorzystać z parkomatu, ponieważ nie było w nim możliwości zapłaty gotówką. Mimo to seniora obciążono za nieopłacenie postoju. RPO zażądał wyjaśnień od ZDM - zarządcy SPPN.



Zdaniem seniora brak możliwości zapłaty gotówką w parkomacie warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) prowadzi do wykluczenia osób starszych, które nie korzystają z nowoczesnych form płatności. Dlatego zwrócił się w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chciał zapłacić za parkowanie. Parkomat nie przyjmował gotówki

Senior w piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich dokładnie opisał swoją sprawę. W kwietniu tego roku zatrzymał się przy ul. Kazimierzowskiej w Warszawie i poszedł do parkomatu, by dokonać opłaty. Nowe urządzenie nie przyjmowało jednak gotówki. Jak twierdzi, w związku z tym przestawił auto i zaczął szukać parkomatu na bilon. Znalazł go dopiero na Al. Niepodległości i tam wykupił bilet.

Mimo to w maju 2025 r. otrzymał z Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) wezwanie do opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju na ul. Kazimierzowskiej. Mężczyzna twierdzi jednak, że o podanej godzinie jego auto nie było tam już zaparkowane.

Senior czuje się wykluczony. Oczekuje zwrotu pieniędzy

Zdaniem mężczyzny brak możliwości zapłaty gotówką w parkomacie SPPN prowadzi do wykluczenia osób starszych, nieumiejących korzystać z nowoczesnych form płatności i pozbawia ich godności.