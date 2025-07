Wakacje pełne sztuki i zabawy na Zamku Królewskim

Zajęcia dla dorosłych na Zamku Królewskim

W lipcu Zamek Królewski zaprasza na letni plener malarski w ogrodach Zamku Królewskiego – wśród zieleni, śpiewu ptaków i z pięknymi widokami. To pięciodniowy cykl dla miłośników malarstwa – zarówno początkujących, jak i już doświadczonych. Zajęcia odbędą się w dniach 14–18 lipca.

Każdego dnia spotkań w ramach pleneru malarskiego zaproponujemy inny motyw przewodni, który można potraktować jako luźną inspirację. Uczestnicy pracują w swoim tempie i stylu. W programie zajęć są także wizyty na dwóch wystawach czasowych – Saskie wizje. Architektura władzy i Anatomia antyku. Ciało i ruch w rzeźbie.

Dorośli mogą się wybrać także na spotkania ze sztuką zatytułowane Ciało to nie ciacho, które poprowadzi Monika Przypkowska – edukatorka i historyczka sztuki. Będzie można dowiedzieć się z nich m.in., jak zmieniało się postrzeganie ludzkiego ciała w naszej kulturze na przestrzeni wieków, jakie ograniczenia mu narzucano i czy dawne kanony „piękna” i „brzydoty” nadal wpływają na nasze postrzeganie.

Punktem odniesienia będą wybrane dzieła sztuki z XVII i XVIII wieku, znajdujące się na zamkowych ekspozycjach. Ta nieoczywista ścieżka zwiedzania zainspiruje nas do rozmowy o tym, jak postrzegamy ciało. Bilet na to wydarzenie upoważnia także do samodzielnego zwiedzenia trasy Apartamenty Królewskie i Sale Sejmowe.

Propozycje Zamku Królewskiego dla grup zorganizowanych

Dla grup, które chcą kreatywnie i aktywnie spędzić czas w zamkowych przestrzeniach, Dział Edukacji Zamku Królewskiego przygotował grę terenową Skarb króla. W zabawie, polegającej na poszukiwaniu skradzionego skarbu, będzie liczyć się spostrzegawczość i umiejętność rozwiązywania zagadek.

Równie ciekawą propozycją dla grup zorganizowanych są zajęcia Mitologiczne supermoce – od bogów do gladiatorów, podczas których wraz z uczestnikami odkryjemy sekrety legend w zupełnie nowy, dziecięcy sposób. Zajęcia będą prowadzone na wystawie czasowej Anatomia Antyku. Ciało i ruch w rzeźbie.

Zajęcia na Zamku Królewskim dla grup osób z niepełnosprawnościami

W ramach zajęć zatytułowanych Jeden dzień z życia króla będzie można odwiedzić miejsca, gdzie król spał, jadł i pracował. Uczestnicy dowiedzą się, kto rano budził monarchę, co przynoszono mu na śniadanie i jak wyglądało jego codzienne ubieranie, a także czy król miał czas wolny i czy w jego pokojach pojawiały się zwierzęta. Nauczą się ukłonu, pojawią się rekwizyty, a nawet elementy zapachowe.

W sierpniu z kolei Zamek Królewski poleca uwadze coroczne spotkania z teatrem, tańcem i muzyką w ramach kolejnej edycji festiwalu Królewskie Arkady Sztuki

Zamek zaprasza zarówno do udziału w zajęciach przygotowanych na okres wakacji, jak i do zwiedzania ekspozycji stałej Zamku i wystaw czasowych. Do 20 lipca można jeszcze zobaczyć wystawę Saskie wizje. Architektura władzy, a do 21 września – najnowszą wystawę czasową Anatomia antyku. Ciało i ruch w rzeźbie.

