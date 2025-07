„Mały Rzym" trzy godziny od Warszawy. Malownicze miasteczko przyciąga turystów z całej Polski

Wzgórze zamkowe w Sandomierzu i panorama miasta Foto: Adobe Stock

Zwiedzanie Sandomierza. Od czego zacząć?

Na mapie Sandomierza zabytków nie brakuje. Jest jednak kilka obowiązkowych punktów na mapie miasta, których nie można ominąć.

Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od Rynku Starego Miasta. Prowadzi do niego słynna Brama Opatowska, jedna z najlepiej zachowanych bram miejskich w Polsce, pochodząca z XIV wieku. Chętni mogą wejść na jej szczyt i z wysokości 33 metrów podziwiać rewelacyjną panoramę miasta. Wstęp jest płatny. Bilet normalny kosztuje 15 zł, ulgowy – 12. Nieopodal bramy obejrzeć można również fragmenty średniowiecznych murów obronnych. W ciągu murów obronnych drugim miejscem wartym zdjęć jest furta dominikańska tzw. „Ucho igielne”. W centrum pochyłego rynku znajduje się jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. Rynek otoczony jest zabytkowymi kamienicami. Spacer ulicami Starego Miasta pozwala poczuć wyjątkową atmosferę tego miasta.

Na wzgórzu nad Wisłą góruje malowniczo położony Zamek Królewski z XIV wieku, który pamięta czasy Kazimierza Wielkiego. Niestety po „potopie szwedzkim” ocalało jedynie skrzydło zachodnie zamku, które obecnie jest siedzibą muzeum.

Sandomierz słynie także z licznych obiektów sakralnych. Na jednym z siedmiu wzgórz usytuowany jest Kościół św. Jakuba – jedna z najstarszych świątyń w Polsce zbudowana w latach 1226-1250. Warta odwiedzenia jest także Bazylika Katedralna Narodzenia NMP – gotycka katedra z XIV wieku ufundowana Przez Kazimierza Wielkiego z wyjątkowej urody malowidłami powstałymi na zlecenie króla Władysława Jagiełły.

Reklama

Wszystkie miejsca dzieli od siebie odległość kilkuminutowego spaceru. Główne punkty turystyczne można także zwiedzić melexem lub skorzystać z pomocy przewodnika. Trasę wieńczą bulwary nad Wisłą, z których można wypłynąć w widokowy rejs po Wiśle.

Ciekawostką turystyczną Sandomierza jest także Podziemna Trasa Turystyczna, która stanowi połączenie dawnych piwnic i podziemnych składów kupieckich. Sandomierskie lochy owiane są wieloma legendami. Trasa ma długość 470 m i schodzi nawet na głębokość dochodzącą do 12 m. Na zwiedzanie miejskich podziemi trzeba zarezerwować około 45 minut. Koszt biletu normalnego to 28 zł, ulgowy kosztuje 23 zł.

Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu Foto: Adobe Stock

Co jeszcze zobaczyć w Sandomierzu i okolicach?

W Sandomierzu na turystów oprócz zabytków czekają także malownicze widoki. Podczas pobytu nie można pominąć niespotykanych nigdzie indziej atrakcji przyrodniczych. Koniecznie trzeba odwiedzić Wąwóz Królowej Jadwigi. Spośród wszystkich sandomierskich wąwozów lessowych robi on największe wrażenie. Ma głębokość dochodzącą do 10 m, do przejścia jest około 500 m. Wąwóz rozdziela wzgórza Świętojakubskie i Świętopawelskie.

Kolejnym obowiązkowym punktem dla miłośników przyrody i zapierających dech krajobrazów jest Rezerwat Gór Pieprzowych. Spacer doliną Wisły to okazja, by zobaczyć skały kambryjskie liczące 500 milionów lat i wiele chronionych gatunków roślin. Z gór rozciąga się też wspaniały widok na Sandomierz.

Reklama

Dla osób, które nie mają ochoty na przechadzki po górach i wąwozach, propozycją może być spacer po Parku Piszczele, który powstał na terenie przylegającego do zabytkowej części miasta Wąwozu Piszczele. To nowoczesny park z wieloma atrakcjami. Są tu ścieżki piesze i pieszo-rowerowe łączące park ze Starym Miastem oraz punkty gastronomiczne, place zabaw i miejsca do uprawiania sportu i rekreacji

Warto wspomnieć, że miasto otaczają także liczne winnice, które można zwiedzać. Jedna z nich znajduje się przy kościele św. Jakuba.

Sandomierz słynie również z wyrobu biżuterii z krzemienia pasiastego. W 2007 roku miasto zostało ogłoszone Światową Stolicą Krzemienia Pasiastego, jako jedyne miejsce na świecie, gdzie występuje najszlachetniejsza odmiana tego kamienia.

Wąwóz lessowy św. Jadwigi w Sandomierzu Foto: Adobe Stock

Jak dojechać do Sandomierza?

Sandomierz jest oddalony od Warszawy o około trzy godziny jazdy autem. W zależności od wybranej trasy do przejechania mamy od 216 km do 270 km. Najkrótsza trasa wiedzie drogami S7 i DK79, ma 216 km, jednak nieco szybsza będzie podróż trasą S7 liczącą 237 km. W obu przypadkach podróż zajmie nieco ponad trzy godziny. Jeśli przy okazji chcielibyśmy zwiedzić Nałęczów – można pojechać również dłuższą drogą S17, która liczy 273 km i zajmuje około 3 i pół godziny.

Reklama

Nieco szybciej do Sandomierza można dotrzeć pociągiem. Bezpośrednio z Warszawy codziennie rano i wieczorem kursują pociągi PKP Intercity. Dojazd zajmuje około 2 godz. 40 minut. Jadąc autobusem trzeba się liczyć z około 3,5 godz. podróży. Z dworca kolejowego w Sandomierzu na Stare Miasto można dojechać komunikacją miejską.