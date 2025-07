Mały raj zaledwie 20 km od Warszawy. Na piknik dla zmęczonych hałasem i upałem

Wnętrze tężni solankowej w zimowej odsłonie (Park Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie) Foto: Artur Bociarski/Adobe Stock

Tężnia solankowa ma formę podkowy i znajduje się w zachodniej części Parku Zdrojowego, w pobliżu rzeki Jeziorka. Korzystny dla zdrowia mikroklimat we wnętrzu tężni to efekt spływającej solanki i grzybka (inhalator) wytwarzającego aerozol. Wdychanie oparów ma potwierdzone działanie prozdrowotne, wspierające m.in. układ nerwowy i ogólną odporność organizmu (przed wejściem warto zapoznać się z przeciwwskazaniami do inhalacji). Wizyta w tężni jest polecana także osobom przebywającym na co dzień w dużych aglomeracjach miejskich.

W sezonie kwiecień–listopad za bilet do tężni solankowej w Konstancinie należy zapłacić 15 zł, a za ulgowy 10 zł. Z tańszych biletów skorzystają rodziny i grupy powyżej 10 osób. Dzieciom do lat 3 zapewniono darmowy wstęp.

Spacer urokliwymi uliczkami Parku Zdrojowego

Park Zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie jest zieloną oazą dla spacerowiczów, miłośników przyrody i zwiedzania w rytmie „slow life”. Na terenie parku jest wystarczająco dużo miejsca, aby usiąść na ławce lub pod drzewami, organizując piknik na trawie. W trakcie spacerów warto zobaczyć m.in. odnowiony Amfiteatr, w którym organizuje się lokalne wydarzenia kulturalne.

W centrum Parku Zdrojowego znajduje się odrestaurowany Amfiteatr Foto: Art Media Factory/Adobe Stock

Nie można także pominąć pomnika Stefana Żeromskiego (obiekt powstał w 2016 r.). Statua umieszczona na ławeczce dobrze wpisuje się w parkowe otoczenie. W pobliżu można także dostrzec niskie cokoły z cytatami z najważniejszych dzieł pisarza.

Północno-wschodnią część parku cenią miłośnicy przyrody i rodziny z dziećmi. W tej części znajduje się kilka malowniczych, drewnianych pomostów. Nad szuwarami, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Jeziorka można obserwować lokalne, dzikie ptactwo, a częstymi gośćmi w parku są wiewiórki. Turyści chcący w bezpieczny sposób dokarmiać ptaki mogą skorzystać z automatu z karmą dla kaczek (znajduje się w pobliżu mostu na Jeziorce). W trakcie upałów warto schronić się w cieniu drzew, spacerując Aleją Leidschendam-Voorburg, nazywaną przez turystów „oazą zieleni”.

Park Zdrojowy prezentuje się ciekawie o każdej porze roku. Również w odsłonie wieczorno-jesiennej Foto: Artur Bociarski/Adobe Stock

Dwa nowoczesne place zabaw dla dzieci

Na najmłodszych zwiedzających czekają dwa nowoczesne place zabaw. Pierwszy, mniejszy plac jest zlokalizowany od strony ul. Piotra Skargi. Drugi, większy znajduje się od strony ul. Strumykowej. To miejsce jest polecane przez rodziców m.in. ze względu na oddalenie od głównych ścieżek spacerowych. Na placu znajdują się huśtawki, równoważnie, piaskownice, zjeżdżalnie i duży pająk do wspinania. Place są ogrodzone, a rodzice i opiekunowie mogą odpocząć na ławkach.

Ciąg dalszy wycieczki po Konstancinie? Trasa zabytkowych willi

Pobyt w Parku Zdrojowym prosi się o nawet krótkie przedłużenie wycieczki szlakiem lokalnych zabytków architektonicznych. Do pieszej lub rowerowej trasy zwiedzania można dodać m.in.:

Willę „Hugonówka”, obecnie Konstanciński Dom Kultury – obiekt zlokalizowany w pobliżu Parku Zdrojowego, miejsce wystaw i wydarzeń kulturalnych,

Centrum Handlowe Stara Papiernia,

wieżę ciśnień, zbudowaną pod koniec XIX w. w stylu neogotyckim,

zabytkowe wille z końca XIX i pocz. XX w., m.in. Gryf, Kamilin, Pallas Athene, Kaprys, Ukrainka, Jutrzenka,

dom Stefana Żeromskiego, czyli modernistyczną Willę Świt (ul. Stefana Żeromskiego 4); miejsce, w którym pisarz tworzył m.in. „Przedwiośnie” i „Wiatr od morza”.

Zabytkowy budynek Casino Palace Konstancin w stylu neoklasycystycznym Foto: Art Media Factory/Adobe Stock

Przed zaplanowaniem wycieczki z Warszawy warto zrobić przegląd tras i ścieżek turystycznych, opisanych na stronie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Na potrzeby zwiedzających opracowano m.in. trasę „Śladami sławnych rodów” i szlak „Śladami modernizmu”.

Jak dojechać z Warszawy do Konstancina-Jeziorny?

Trasę można pokonać samochodem, rowerem lub skorzystać ze stołecznej i lokalnej komunikacji miejskiej. Gmina Konstancin-Jeziorna znajduje się w pierwszej strefie biletowej. Do Konstancina-Jeziorny z Warszawy kursują linie 139, 239, 251, 710, 724, 742, a w weekendy także linia N50 (w sezonie letnim rozkłady jazdy mogą ulec zmianie). Lokalna komunikacja autobusowa to linie L14, L15, L16 i L55. Przykładowy przejazd z centrum Warszawy (Al. Jerozolimskie) w dni powszednie: metrem (linia M1) ze stacji Centrum do stacji Kabaty, a następnie autobusem linii 710 z przystanku Metro Kabaty 03 do przystanku Konstancin-Jeziorna Park Zdrojowy.