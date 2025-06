Nie musisz lecieć do Hiszpanii. „Świętokrzyska Ibiza” w dwie godziny autem z Warszawy

Piaszczysta plaża, czysta woda, piękne położenie, rozbudowana infrastruktura, wiele imprez i wydarzeń. Niewielka wieś oddalona o ok. 40 km od Kielc bywa porównywana do popularnego hiszpańskiego kurortu, a nawet nazywana „Świętokrzyską Ibizą”.



Sielpia Wielka to wieś położona w województwie świętokrzyskim, w gminie Końskie. Oddalona jest o ok. 40 km od Kielc i ok. 160 km od Warszawy. Z tej ostatniej można dotrzeć tutaj w zaledwie dwie godziny.

„Świętokrzyska Ibiza”, czyli Sielpia Wielka nad jeziorem Sielpińskim

Sielpia Wielka to na co dzień zamieszkiwana przez około 150 osób świętokrzyska wioska, która w okresie letnim przeżywa prawdziwe oblężenie. Przybywają tu turyści spragnieni słońca, kąpieli, odpoczynku i rozrywek.

Wszystko za sprawą jeziora Sielpińskiego (Zalewu Sielpia), sztucznego zbiornika wodnego o powierzchni ok. 57 ha znajdującego się na rzece Czarna Konecka będącej jednym z dopływów Pilicy. Zalew Sielpia oficjalnie otwarty został w 1962 roku i obecnie jest jednym z największych zbiorników rekreacyjnych w województwie świętokrzyskim.

„Świętokrzyska Ibiza” niczym nadbałtycki kurort? Jedynie dwie godziny od Warszawy

Co decyduje o popularności „Świętokrzyskiej Ibizy”? Ogromne znaczenie ma jej położenie. Znajduje się niedaleko takich większych miast jak Kielce, Piotrków Trybunalski czy Częstochowa. Dosyć blisko mają tutaj również mieszkańcy Łodzi. „Świętokrzyska Ibiza” znajduje się też jedynie dwie godziny drogi od Warszawy i Krakowa.