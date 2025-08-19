UW wybrał koncepcję Kampusu Centralnego. Kiedy ruszy budowa?

Poszanowanie dla historycznego układu komunikacyjnego przy jednoczesnym przekształceniu go w przyjazny pieszym – to cechy zwycięskiego projektu zagospodarowania terenu kampusu UW przy Krakowskim Przedmieściu.



Rozstrzygnięty został nieograniczony, dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie. Spośród nadesłanych prac jury najwyżej oceniło wspólny projekt pracowni „Pracownia Architektoniczna 1997 sp. z o.o.” oraz „Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna sp. z o.o.”.

Koncepcja Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu najstarszego kampusu UW pod względem urbanistyczno-architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalno–użytkowym i ekonomiki użytkowania. Ocenie komisji konkursowej podlegały takie kryteria, jak: oryginalność proponowanych rozwiązań, funkcjonalność, uwzględnienie aspektów proekologicznych i nowoczesnych rozwiązań retencji wody.

Tak wedłu zwycięskiej koncepcji będzie się prezentować kampus Uniwersytetu Warszawskiego Foto: mat. pras.

– Dokonaliśmy wyboru rozwiązania najbardziej funkcjonalnego i odpowiadającego potrzebom Uniwersytetu Warszawskiego. Zależy nam, aby Kampus Centralny służył całej społeczności akademickiej, tworząc przestrzeń przyjazną i komfortową dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni, a także gości odwiedzających UW. Ważne jest dla nas również, że zwycięska koncepcja wpisuje się w strategiczne założenia zielonego Uniwersytetu – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Jak wskazała komisja konkursowa, zwycięski projekt na zagospodarowanie Kampusu Centralnego UW cechuje poszanowanie dla historycznego układu komunikacyjnego przy jednoczesnym przekształceniu go w przyjazny pieszym. Autorzy zwycięskiej koncepcji zaproponowali przekształcenia przestrzeni kampusu, unikając działań rewolucyjnych w zagospodarowaniu układu komunikacyjnego oraz zieleni. Zaproponowano spójną estetycznie małą architekturę i system informacji wizualnej oraz system ruchomego umeblowania głównego placu, umożliwiający łatwą aranżację w zależności od zapotrzebowania. W koncepcji uwzględniono aspekty związane z wykonalnością i przewidywalnością kosztów eksploatacji, dostępnością, elastycznością użytkowania oraz możliwościami etapowania inwestycji.