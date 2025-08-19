Gdzie można poczuć klimat stolicy? Oto kilka ciekawych propozycji
Gdzie w stolicy poczujesz się jak prawdziwy warszawiak? Portal Go to Warsaw, prowadzony przez Stołeczne Biuro Turystyki, poleca osiem miejsc, które warto odwiedzić.
Bulwary nad Wisłą szczególnie latem przyciągają tłumy warszawiaków. To miejsce, które tętni życiem od rana do wieczora. W nocy zmienia się w imprezowe centrum stolicy. Nad brzegiem Wisły znajdują się liczne bary i restauracje. To idealne miejsce zarówno na spacer, jak i rowerową przejażdżkę. Można stąd również wypłynąć na wycieczkę promem. Kładka na Wiśle pozwala przejść na drugi brzeg rzeki.
Bulwary nad Wisłą
Na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej na Powiślu znajduje się ogród uznawany za jeden z najpiękniejszych w Europie. Jest pełen zieleni, kwiatów i winorośli, a liczne zakamarki połączone kładkami, ścieżkami i mostkami tworzą magiczny klimat. To miejsce, w którym można odpocząć wśród przyrody lub wybrać się na romantyczny spacer. Z ogrodu rozpościera się widok na centrum Warszawy i Wisłę.
Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej
Hala Mirowska przy al. Jana Pawła II wraz z przylegającym do niej bazarem, od ponad 100 lat cieszy się niezmienną popularnością wśród warszawiaków. Miejsce zachowało niepowtarzalny klimat warszawskiego targowiska. Można tu kupić niemal wszystko, od owoców i warzyw, przez mięsa z ekologicznych hodowli, po regionalne sery czy wypieki. Na placu przed halą znajduje się kilkadziesiąt stoisk z kwiatami, w których nawet nocą można kupić bukiet.
Hala Mirowska
Plac Zbawiciela jest jednym z najbardziej obleganych miejsc stolicy. Położony jest w Śródmieściu u zbiegu ulic Marszałkowskiej, Mokotowskiej, Nowowiejskiej i al. Wyzwolenia. Jego centralnym punktem jest, zbudowany w stylu eklektycznym, czerpiącym z renesansu i baroku, kościół św. Zbawiciela. Wokół placu znajduje się mnóstwo klubokawiarni, pubów, restauracji z kuchnią międzynarodową i polską. Siedzibę opodal ma popularny Teatr Współczesny a nie co dalej inne miejsca kultury. Można tu poczuć wielkomiejską atmosferę i zabawić się w jednej z wielu modnych knajpek. Bywają tu artyści. To jedno z ulubionych miejsc hipsterów i studentów.
Plac Zbawiciela
Wiele lat temu gmach „Domu Partii” był siedzibą Komitetu Centralnego PZPR. Później budynek przejęła Giełda Papierów Wartościowych. Dziś to miejsce zupełnie zmieniło swoje oblicze. W jego podcieniach znajdują modne lokale gastronomiczne z widokiem na słynną palmę na rondzie gen. Charles’a de Gaulle’a i neon Muzeum Narodowego.
Rondo gen. Charles'a de Gaulle'a
Saska Kępa znajduje się na praskim brzegu Wisły. Jej centralnym punktem, pełnym kafejek i restauracji jest ulica Francuska. To miejsce chętnie odwiedzane przez wszystkich tych, którzy szukają bardziej kameralnej atmosfery, z dala od zgiełku miasta. Na otaczających ją uliczkach znajdują się siedziby ambasad wielu krajów. Międzynarodowy klimat nadają Saskiej Kępie także nazwy ulic i knajpki, w których można posmakować potraw z różnych stron świata. Ulica Francuska słynie również z tradycyjnych pracowni zegarmistrzów i fotografów, które przeplatają się ze sklepami ze zdrową żywnością, kawiarniami i księgarniami. Tuż obok znajduje się jeden z rozleglejszych parków w Warszawie – Park Skaryszewski, który również warto odwiedzić.
Saska Kępa, ulica Francuska
Na terenie dawnej fabryki wódek na warszawskiej Pradze znajdują się liczne restauracje, sklepy i Muzeum Polskiej Wódki. W weekendy odbywają się tu różnego rodzaju wydarzenia, takie jak festiwale, koncerty i wystawy. W pobliżu, przy ulicy Ząbkowskiej można także odwiedzić jeden z wielu klimatycznych barów, w których serwowane są lokalne przekąski.
Centrum Praskie Koneser
Soho Factory na warszawskiej Pradze to popularne centrum kultury i rozrywki. Sto lat temu mieściły się tu zakłady produkujące skutery i motocykle. W dawnych halach i magazynach aktualnie znajdują się pracownie artystyczne, sklepy z polskim designem, restauracje, a także nowatorskie sceny teatralne.
Soho Factory