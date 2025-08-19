Hala Mirowska

Hala Mirowska przy al. Jana Pawła II wraz z przylegającym do niej bazarem, od ponad 100 lat cieszy się niezmienną popularnością wśród warszawiaków. Miejsce zachowało niepowtarzalny klimat warszawskiego targowiska. Można tu kupić niemal wszystko, od owoców i warzyw, przez mięsa z ekologicznych hodowli, po regionalne sery czy wypieki. Na placu przed halą znajduje się kilkadziesiąt stoisk z kwiatami, w których nawet nocą można kupić bukiet.

Hala Mirowska Foto: Danuta Hyniewska - stock.adobe.com

Plac Zbawiciela

Plac Zbawiciela jest jednym z najbardziej obleganych miejsc stolicy. Położony jest w Śródmieściu u zbiegu ulic Marszałkowskiej, Mokotowskiej, Nowowiejskiej i al. Wyzwolenia. Jego centralnym punktem jest, zbudowany w stylu eklektycznym, czerpiącym z renesansu i baroku, kościół św. Zbawiciela. Wokół placu znajduje się mnóstwo klubokawiarni, pubów, restauracji z kuchnią międzynarodową i polską. Siedzibę opodal ma popularny Teatr Współczesny a nie co dalej inne miejsca kultury. Można tu poczuć wielkomiejską atmosferę i zabawić się w jednej z wielu modnych knajpek. Bywają tu artyści. To jedno z ulubionych miejsc hipsterów i studentów.

Plac Zbawiciela Foto: go2warsaw.pl/Warszawska Organizacja Turystyczna

Gmach dawnego „Domu Partii”

Wiele lat temu gmach „Domu Partii” był siedzibą Komitetu Centralnego PZPR. Później budynek przejęła Giełda Papierów Wartościowych. Dziś to miejsce zupełnie zmieniło swoje oblicze. W jego podcieniach znajdują modne lokale gastronomiczne z widokiem na słynną palmę na rondzie gen. Charles’a de Gaulle’a i neon Muzeum Narodowego.

Rondo gen. Charles'a de Gaulle'a Foto: go2warsaw.pl/Filip Kwiatkowski

Reklama

Saska Kępa

Saska Kępa znajduje się na praskim brzegu Wisły. Jej centralnym punktem, pełnym kafejek i restauracji jest ulica Francuska. To miejsce chętnie odwiedzane przez wszystkich tych, którzy szukają bardziej kameralnej atmosfery, z dala od zgiełku miasta. Na otaczających ją uliczkach znajdują się siedziby ambasad wielu krajów. Międzynarodowy klimat nadają Saskiej Kępie także nazwy ulic i knajpki, w których można posmakować potraw z różnych stron świata. Ulica Francuska słynie również z tradycyjnych pracowni zegarmistrzów i fotografów, które przeplatają się ze sklepami ze zdrową żywnością, kawiarniami i księgarniami. Tuż obok znajduje się jeden z rozleglejszych parków w Warszawie – Park Skaryszewski, który również warto odwiedzić.

Saska Kępa, ulica Francuska Foto: go2warsaw.pl/m.st. Warszawa

Centrum Praskie Koneser

Na terenie dawnej fabryki wódek na warszawskiej Pradze znajdują się liczne restauracje, sklepy i Muzeum Polskiej Wódki. W weekendy odbywają się tu różnego rodzaju wydarzenia, takie jak festiwale, koncerty i wystawy. W pobliżu, przy ulicy Ząbkowskiej można także odwiedzić jeden z wielu klimatycznych barów, w których serwowane są lokalne przekąski.

Centrum Praskie Koneser Foto: Adobe Stock

Soho Factory

Soho Factory na warszawskiej Pradze to popularne centrum kultury i rozrywki. Sto lat temu mieściły się tu zakłady produkujące skutery i motocykle. W dawnych halach i magazynach aktualnie znajdują się pracownie artystyczne, sklepy z polskim designem, restauracje, a także nowatorskie sceny teatralne.