Życie Warszawy

XIV Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie. Co warto wiedzieć?

Publikacja: 24.11.2025 09:30

Konkurs jest organizowany dla młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Foto: Adobe Stock

XIV Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie (w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych na rok 2025) odbędzie się 9 grudnia w godz. 14.30-16.30. Organizatorem konkursu jest XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta.

Konkurs jest organizowany dla młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Zagadnienia w Konkursie Wiedzy o Filmie

Ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz wrażliwości estetycznej i etycznej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy: w pierwszej części trzeba napisać test z wiedzy o filmie, a w drugiej – wypowiedź związaną z obejrzanymi fragmentami filmowymi. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

Przystępujący do konkursu mogą spodziewać się takich zagadnień jak ekranizacje, adaptacje klasyki literatury polskiej, polska szkoła filmowa, kino moralnego niepokoju; czy etapy powstawania filmu (scenariusz, produkcja, postprodukcja). Warto znać też język filmu: co to jest kadr, ujęcie, scena, sekwencja, plany filmowe; rodzaje montażu; ruchy kamery. W zagadnieniach konkursowych znalazły się również: narodziny kina, gatunki filmowe, specyfika narracji filmowej, remake, soundtrack, sequel i stop-klatka.

Zasady uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Filmie

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej deklaracji (karty zgłoszenia) podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz z załącznikiem 1a/1b podpisanym przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego (karta zgłoszenia znajduję się w załączonym regulaminie).

Zgłoszenia wraz z załącznikami z dopiskiem „konkurs filmowy” należy przesyłać do 6 grudnia 2025 r. do sekretariatu szkoły: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa, tel./faks: 022 671 99 27.

