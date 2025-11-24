XIV Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie. Co warto wiedzieć?

Konkurs jest organizowany dla młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych.
Ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz wrażliwości estetycznej i etycznej.
Konkurs ma charakter dwuetapowy: w pierwszej części trzeba napisać test z wiedzy o filmie, a w drugiej – wypowiedź związaną z obejrzanymi fragmentami filmowymi. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.
Przystępujący do konkursu mogą spodziewać się takich zagadnień jak ekranizacje, adaptacje klasyki literatury polskiej, polska szkoła filmowa, kino moralnego niepokoju; czy etapy powstawania filmu (scenariusz, produkcja, postprodukcja). Warto znać też język filmu: co to jest kadr, ujęcie, scena, sekwencja, plany filmowe; rodzaje montażu; ruchy kamery. W zagadnieniach konkursowych znalazły się również: narodziny kina, gatunki filmowe, specyfika narracji filmowej, remake, soundtrack, sequel i stop-klatka.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej deklaracji (karty zgłoszenia) podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz z załącznikiem 1a/1b podpisanym przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego (karta zgłoszenia znajduję się w załączonym regulaminie).
Zgłoszenia wraz z załącznikami z dopiskiem „konkurs filmowy” należy przesyłać do 6 grudnia 2025 r. do sekretariatu szkoły: XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa, tel./faks: 022 671 99 27.