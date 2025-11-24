XIV Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie. Co warto wiedzieć?

XIV Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie (w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych na rok 2025) odbędzie się 9 grudnia w godz. 14.30-16.30. Organizatorem konkursu jest XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta.



Konkurs jest organizowany dla młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Zagadnienia w Konkursie Wiedzy o Filmie

Ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz wrażliwości estetycznej i etycznej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy: w pierwszej części trzeba napisać test z wiedzy o filmie, a w drugiej – wypowiedź związaną z obejrzanymi fragmentami filmowymi. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

Przystępujący do konkursu mogą spodziewać się takich zagadnień jak ekranizacje, adaptacje klasyki literatury polskiej, polska szkoła filmowa, kino moralnego niepokoju; czy etapy powstawania filmu (scenariusz, produkcja, postprodukcja). Warto znać też język filmu: co to jest kadr, ujęcie, scena, sekwencja, plany filmowe; rodzaje montażu; ruchy kamery. W zagadnieniach konkursowych znalazły się również: narodziny kina, gatunki filmowe, specyfika narracji filmowej, remake, soundtrack, sequel i stop-klatka.