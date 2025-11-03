11.4°C
1011.4 hPa
Życie Warszawy

120 podkładów dla „Piosenki dobrej na wszystko”

Publikacja: 03.11.2025 00:45

Konkurs „Piosenka jest dobra na wszystko” to spotkanie pokoleń, artystów i publiczności zakochanych

Konkurs „Piosenka jest dobra na wszystko” to spotkanie pokoleń, artystów i publiczności zakochanych w słowie, melodii i inteligentnym dowcipie.

Foto: mat. pras.

Zofia White
Ośrodek Kultury Ochoty (OKO) zaprasza wszystkich młodych i utalentowanych wielbicieli Kabaretu Starszych Panów, już po raz siedemnasty, do udziału w ogólnopolskim konkursie wokalnym „Piosenka jest dobra na wszystko”.

Nagrodą główną dla najlepszej interpretacji dwóch utworów duetu Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory jest równowartość 1000 euro ufundowana przez Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP).

Dla amatorów i zawodowców

„Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie wszystkich młodych wokalistów, aktorów, muzyków, uczniów i absolwentów szkół muzycznych, teatralnych, amatorów oraz zawodowców z całej Polski (od 18. roku życia), którzy w swoim repertuarze posiadają utwory autorstwa Kabaretu Starszych Panów.” zachęca Ośrodek Kultury Ochoty. 

Foto: mat. pras.

Podkłady muzyczne Bogdana Hołowni

Dla konkursowiczów został zapewniony dostęp do ponad 120 podkładów muzycznych zagranych przez pianistę jazzowego Bogdana Hołownię - laureata nagród Fryderyk (2001) oraz Grand Prix Jazz „Melomani” (2002).

Na finał uroczysty koncert

Po pierwszej selekcji odbędą się przesłuchania konkursowe. Następnie, finaliści będą mieli okazję uczestniczyć w uroczystym koncercie, transmitowanym na żywo na antenie Polskiego Radia RDC ze Studia im. Agnieszki Osieckiej. Na tej scenie występowali między innymi Maanam, Dżem, Lao Che, Coma, Myslovitz, Maryla Rodowicz, Monika Brodka, Łona.

Reklama
Reklama

Organizatorzy czekają na zgłoszenia (wyłącznie elektroniczne) do 23 listopada 2025. Warto także dodać, że oprócz nagrody głównej przewidziane są wyróżnienia za drugie i trzecie miejsce (odpowiednio 3 i 2 tys. zł) oraz nagroda specjalna dyrektorki OKO (1 tys. zł).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

„Pstryk i zmiana!” – w Wola Parku odbędzie się pierwsza edycja Cyrkularnego Festiwalu
czwartek-sobota

Drugie życie przedmiotów w Wola Parku

Kadr z filmu "Happyend", reż. Neo Sora, Japonia, 2024. To jeden z filmów, które będzie można obejrze
od 12 listopada

Festiwal Pięć Smaków. Co w tym roku przygotowali organizatorzy?

Płyty winylowe od klasyki rocka i jazzu, przez funk i pop, po elektronikę oraz rzadkie wydania kolek
sobota-niedziela

Muzyka ze starego nośnika. Giełda w Galerii Bemowo

Targi Rzeczy Wyjątkowych odbędą się w weekend 25 i 26 października w Warszawie
sobota-niedziela

Wyjątkowe targi rzecz unikatowych po raz pierwszy w Warszawie

Już w ten weekend odbędą się dwa spacery z przewodnikiem po Powązkach / zdjęcie ilustracyjne
sobota-niedziela

Kto spisał „testament” na własnym nagrobku? Tajemnice Powązek

W weekend w Warszawie odbędzie się wiele wydarzeń sportowych
piątek-niedziela

Taniec uliczny, Strasznie Fajny Piknik i sport

26 października w Arenie Ursynów odbędzie się rodzinny piknik w klimacie Halloween
niedziela

Ursynów zaprasza na „Strasznie fajny piknik”

25 i 26 października na Bielanach odbędą się warsztaty ze storytellingu
sobota-niedziela

Chcesz opowiadać jak mistrzowie? Zapisz się na weekendowe zajęcia ze storytellingu

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama