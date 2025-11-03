120 podkładów dla „Piosenki dobrej na wszystko”

Ośrodek Kultury Ochoty (OKO) zaprasza wszystkich młodych i utalentowanych wielbicieli Kabaretu Starszych Panów, już po raz siedemnasty, do udziału w ogólnopolskim konkursie wokalnym „Piosenka jest dobra na wszystko”.



Nagrodą główną dla najlepszej interpretacji dwóch utworów duetu Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory jest równowartość 1000 euro ufundowana przez Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP).

Dla amatorów i zawodowców

„Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie wszystkich młodych wokalistów, aktorów, muzyków, uczniów i absolwentów szkół muzycznych, teatralnych, amatorów oraz zawodowców z całej Polski (od 18. roku życia), którzy w swoim repertuarze posiadają utwory autorstwa Kabaretu Starszych Panów.” zachęca Ośrodek Kultury Ochoty.

Foto: mat. pras.

Podkłady muzyczne Bogdana Hołowni

Dla konkursowiczów został zapewniony dostęp do ponad 120 podkładów muzycznych zagranych przez pianistę jazzowego Bogdana Hołownię - laureata nagród Fryderyk (2001) oraz Grand Prix Jazz „Melomani” (2002).

Na finał uroczysty koncert

Po pierwszej selekcji odbędą się przesłuchania konkursowe. Następnie, finaliści będą mieli okazję uczestniczyć w uroczystym koncercie, transmitowanym na żywo na antenie Polskiego Radia RDC ze Studia im. Agnieszki Osieckiej. Na tej scenie występowali między innymi Maanam, Dżem, Lao Che, Coma, Myslovitz, Maryla Rodowicz, Monika Brodka, Łona.