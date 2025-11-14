W sobotę 15 listopada na Ursynowie odbędzie się druga sąsiedzka wymiana roślin. W zamian za przyniesione kwiaty doniczkowe będzie można zabrać do domu inne wybrane okazy.



Sąsiedzka wymiana roślin na Ursynowie to okazja, by dzięki małym akcentom zmienić nieco nasze otoczenie bez wydawania pieniędzy.

Sąsiedzka wymiana na Ursynowie. Na czym polega?

Sąsiedzka wymiana roślin odbędzie się na Ursynowie już po raz drugi. Urząd dzielnicy zachęca mieszkańców, by przynieśli z domu rośliny, które chcieliby oddać. W zamian za to będą mogli wybrać dla siebie inne kwiaty doniczkowe przyniesione przez sąsiadów, które spodobają im się bardziej. Wydarzenie będzie okazją nie tylko do wymiany roślin, ale również do sąsiedzkiego spotkania i rozmowy przy kawie i herbacie. Będzie można wspólnie miło spędzić czas w sobotnie popołudnie w gronie innych miłośników kwiatów i poznać mieszkańców dzielnicy.

Wymiana roślin. O czym trzeba pamiętać?

Organizatorzy proszą, by zadbać o dwie ważne kwestie. Przede wszystkim przyniesione rośliny powinny być zdrowe i bez szkodników. Mogą to być zarówno dorosłe rośliny, jak i małe sadzonki. W trosce o ekologię organizatorzy zachęcają też wszystkich uczestników, by wzięli ze sobą własną doniczkę lub torbę na nową roślinę.

Gdzie i kiedy odbędzie się sąsiedzka wymiana roślin?

Sąsiedzka wymiana roślin odbędzie się w sobotę 15 listopada na Ursynowie. Organizatorzy zapraszają do MAL Lokajskiego na Natolinie. Miejsce Aktywności Lokalnej znajduje się przy ulicy Lokajskiego 3 w Warszawie (SP 340, budynek B, wejście od boiska). Przyjść można w godz. 11-14. W razie pytań, można się skontaktować z organizatorami pod adresem: [email protected]