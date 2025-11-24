Krok od katastrofy budowlanej w Warszawie. Prace przyspieszyły pomimo zakazu

Bezpieczeństwo mieszkańców starszych kamienic na warszawskim Grochowie zakłóca problematyczna inwestycja. Radni alarmują o sytuacji przy zbiegu ulic Komorskiej i Sulejkowskiej, gdzie intensywnie prowadzone prace budowlane miały doprowadzić do poważnego uszkodzenia sąsiedniego budynku mieszkalnego.



Najbardziej niepokojący jest jednak fakt, że prace stwarzające zagrożenie mają być kontynuowane pomimo wydania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) decyzji o ich wstrzymaniu.

Pękające ściany i groźne szczeliny

Mieszkańcy domu przy ulicy Komorskiej 39/41 z niepokojem obserwują pękające ściany oraz groźne szczeliny w swoich mieszkaniach. Radni wprost wskazują, że szkody te powstały w wyniku zdarzeń związanych z budową na sąsiednich działkach. Głębokie wykopy prowadzone przy ulicach Sulejkowskiej 25, 27 i 29, w ciasnej zabudowie Grochowa bezpośrednio zagrażają stabilności starszych konstrukcji.

Spór o odpowiedzialność

Zagrożenie katastrofą budowlaną było zgłaszane do wielu instytucji. Mieszkańcy i radni powiadomili Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewodę Mazowieckiego oraz władze Dzielnicy Praga-Południe, które pierwotnie wydały pozwolenia na budowę. Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe w złożonych wyjaśnieniach utrzymywał, że wszelkie pozwolenia zostały wydane zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami.

Stanowisko to spotkało się jednak z ostrą krytyką ze strony radnych, w tym Pawła Lecha. W swojej interpelacji do Prezydenta m.st. Warszawy radny Paweł Lech podkreślił, że choć formalne postępowanie mogło być zgodne z prawem, "nie zdejmuje z władz dzielnicy obowiązku pomocy mieszkańcom". Według radnego, władze samorządowe muszą kierować się przede wszystkim interesem dotychczasowych mieszkańców, nie zaś wyłącznie procedurami administracyjnymi.