Władze miasta powołały Radę ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich

Listy Powstańców i ich małżonków zostaną zatwierdzone na podstawie przekazanego przez Radę ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich protokołu z posiedzenia.
O przyznaniu nagrody wszystkim żyjącym Powstańcom Warszawskim zdecydowali na ostatniej sesji radni Warszawy.
Uchwała ma na celu uhonorowanie każdego żyjącego Powstańca Warszawskiego w postaci nagrody pieniężnej. „Przyznając nagrodę chcemy dać każdemu z powstańców dowód, że u schyłku ich życia doceniliśmy ich trud, wiarę w nasze miasto i ich poświęcenie. Przyznana w 2026 roku Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale ma także wymiar materialny” – napisali radni.
Uchwała obejmuje wszystkich żyjących w chwili przyznania nagrody Powstańców Warszawskich oraz ich małżonków, jeśli Powstaniec umrze w 2026 roku, ale wniosek zostanie złożony przed jego śmiercią. Nagroda wyniesie 20 tys. zł brutto.
„Obecnie na świecie żyje 272 uczestników Powstania Warszawskiego. Średni wiek weteranów tamtego zrywu wynosi 98 lat” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
Mimo tych liczb wiceprezydent Renata Kaznowska powołała Radę ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich, choć w zarządzeniu nie ustaliła jej kompetencji. W składzie rady znaleźli się radni miasta: Małgorzata Zakrzewska, Dariusz Figura. Anna Nehrebecka-Byczewska, Agnieszka Wyrwał oraz Zofia Smełka-Leszczyńska, a także Łukasz Pawłowski – zastępca dyrektora Gabinetu Prezydenta oraz Jan Ołdakowski - dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
Członkowie rady nie będą sami sprawdzać, komu należy się nagroda. W innym zarządzeniu napisano, że to Muzeum Powstania Warszawskiego ma obowiązek przekazania do urzędu miasta zestawienia zawierającego zweryfikowane dane Powstańców Warszawskich oraz małżonków zmarłych Powstańców Warszawskich.
Gabinet Prezydenta Urzędu m.st. Warszawy w oparciu o przekazane przez Muzeum zestawienie zweryfikuje dane, a następnie przedstawia Przewodniczącemu Rady ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich zweryfikowaną listę Powstańców Warszawskich oraz małżonków zmarłych Powstańców Warszawskich.
Następnie prezydent Warszawy zawnioskuje do przewodniczącego Rady Warszawy o przyznanie w 2026 r. Nagród.