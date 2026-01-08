Władze miasta powołały Radę ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich

Radę ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich powołała wiceprezydent Renata Kaznowska. Członkowie rady nie mają jednak żadnych istotnych kompetencji.



O przyznaniu nagrody wszystkim żyjącym Powstańcom Warszawskim zdecydowali na ostatniej sesji radni Warszawy.

Nagrody m.st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich

Uchwała ma na celu uhonorowanie każdego żyjącego Powstańca Warszawskiego w postaci nagrody pieniężnej. „Przyznając nagrodę chcemy dać każdemu z powstańców dowód, że u schyłku ich życia doceniliśmy ich trud, wiarę w nasze miasto i ich poświęcenie. Przyznana w 2026 roku Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale ma także wymiar materialny” – napisali radni.

Uchwała obejmuje wszystkich żyjących w chwili przyznania nagrody Powstańców Warszawskich oraz ich małżonków, jeśli Powstaniec umrze w 2026 roku, ale wniosek zostanie złożony przed jego śmiercią. Nagroda wyniesie 20 tys. zł brutto.

„Obecnie na świecie żyje 272 uczestników Powstania Warszawskiego. Średni wiek weteranów tamtego zrywu wynosi 98 lat” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.