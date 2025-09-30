9.6°C
Życie Warszawy

Wolontariusze do zadań specjalnych. Muzeum Powstania Warszawskiego szuka chętnych

Publikacja: 30.09.2025 07:45

Do wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego zgłaszać się mogą osoby, które ukończyły 14 lat

Do wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego zgłaszać się mogą osoby, które ukończyły 14 lat

Foto: Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje wolontariuszy do zadań specjalnych. Czekają na nich takie wyzwania jak akcja „Paczka dla Powstańca”, 20. edycja Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje” czy Wigilia dla Powstańców.

Wolontariusze MPW biorą udział w akcjach społecznych, wydarzeniach kulturalnych, a także wspierają codzienną pracę Muzeum.

Kim są wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego?

W wolontariat angażują się osoby w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Wśród nich są uczniowie, studenci, osoby aktywne zawodowo oraz seniorzy; pasjonaci historii i kultury, jak również ci, którzy chcą mieć kontakt z ostatnimi świadkami i bohaterami Powstania Warszawskiego. Każdy może znaleźć swoją ścieżkę realizacji zainteresowań i pasji, poznać nowych, ciekawych ludzi, a przy tym wesprzeć rozwój jednego z najważniejszych muzeów w Polsce.

Wolontariusze MPW mogą brać udział w przygotowanych specjalnie dla nich szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych i innych projektach edukacyjnych. Działania wolontariuszy można śledzić w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie @wolontariusze1944

Na co dzień wolontariusze MPW pomagają w obsłudze ekspozycji Muzeum i w oprowadzaniu grup zorganizowanych, a także wspierają działania edukacyjne (np. gry miejskie), wydarzenia kulturalne i promocyjne. Co roku 1 sierpnia organizowana jest akcja społeczna „Wolność łączy” odbywająca się w miejscach pamięci Powstania Warszawskiego na terenie całego miasta, w której udział bierze prawie 300 wolontariuszy.

W ramach stałego wolontariatu wolontariusze wykonują kwerendy na cmentarzach i rozwijają bazę grobów powstańczych. Ważnym obszarem dotyczącym dbania o pamięć o Powstańcach Warszawskich jest działalność Społecznego Komitetu Wolontariuszy MPW „Ratujmy groby powstańcze”, który nie tylko prowadzi zbiórki pieniędzy na renowację powstańczych mogił, lecz także odpowiada za dokumentację, nadzór nad wykonaniem, odbiór i rozliczenie prac kamieniarskich, jak również sprzątanie nagrobków.

Wolontariusze stale współpracują z Archiwum Historii Mówionej MPW przy nagrywaniu rozmów z Powstańcami i świadkami historii. Istotnym projektem, rozpoczętym w 2022 roku, są wywiady z uczestnikami projektu „Korzenie pamięci” prowadzone przez wolontariuszy. Ponadto wolontariusze MPW wspierają Dział Promocji i redaktorów muzealnej strony internetowej: umawiają wywiady, przygotowują transmisje, robią transkrypcje materiałów filmowych etc.

Znaczącym obszarem działalności jest kontakt ze środowiskami kombatanckimi. W ramach realizowanych zadań wolontariusze aktualizują bazę Powstańców Warszawskich i udzielają informacji rodzinom Powstańców lub cywilów, uzupełniają archiwa powstańcze, dbają o przygotowywanie i wysyłkę kartek urodzinowych.

„Niewinni Czarodzieje” i Paczka dla Powstańca”

Ważnym wydarzeniem Muzeum Powstania Warszawskiego będzie 20. edycja Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje”, która odbędzie się w listopadzie.

Festiwal co roku wypełniają koncerty, dancingi, spektakle teatralne, warsztaty czy dyskusje. Celem imprezy jest popularyzacja ważnych postaci życia kulturalnego Warszawy z różnych okresów kultury polskiej i poprzez ich twórczość inspirowanie młodych artystów do realizacji innowacyjnych projektów sprzyjających integracji kilku pokoleń warszawiaków. Jak co roku wolontariusze będą mogli współorganizować te wydarzenia.

Rekrutacja do wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego trwa do 5 października

Innym ważnym przedsięwzięciem, które współtworzą wolontariusze, jest świąteczna akcja „Paczka dla Powstańca”. W grudniu 2025 roku odbędzie się ósma edycja projektu, w ramach której do Powstańców w całej Polsce trafi niemal 300 świątecznych paczek. W zeszłym roku w akcji uczestniczyło ponad 150 wolontariuszy muzeum oraz 80 harcerzy i harcerek.

Rekrutacja do wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego trwa do 5 października. Zgłaszać się mogą osoby, które ukończyły 14 lat. Z każdym kandydatem na wolontariusza i z każdą kandydatką na wolontariuszkę zostanie przeprowadzona rozmowa wstępna. Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w szkoleniu organizacyjno-merytorycznym umożliwiającym zaangażowanie w wolontariat.

