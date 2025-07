Wolontariusze pomogą seniorom. Gdzie w Warszawie można pracować charytatywnie?

Rusza IV edycja projektu społecznego „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora”. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do wspierania samotnych osób starszych ze stolicy.



Jak tłumaczą, w stolicy mieszka wielu seniorów, którzy często borykają się z samotnością i brakiem bliskiego wsparcia. Bez rodziny i przyjaciół, pozostają w domach, izolując się od świata i tracąc radość codziennych spotkań. Projekt „Zaloguj i pomagaj” powstał z myślą, by to zmienić.

Projekt „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora”

Każdy, kto chce ofiarować swój czas i serce, może zostać towarzyszem osoby starszej. Wolontariusze towarzyszą seniorom podczas wspólnych spacerów, pomocy w dotarciu do lekarza, wyjścia do teatru czy też rozmowy przy filiżance gorącej czekolady. To pomoc, która przynosi obu stronom wiele satysfakcji i nowych doświadczeń.

Aby się zarejestrować, wystarczy odwiedzić stronę projektu, wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie spotkać się z pracownikiem ośrodka pomocy społecznej, który przedstawi szczegóły współpracy. Kolejnym krokiem jest poznanie swojego podopiecznego i rozpoczęcie wspólnego działania.

Stowarzyszenie Q Rozwojowi, realizator projektu, oferuje wolontariuszom szerokie wsparcie, aby ułatwić im efektywną i bezpieczną pomoc. W programie znajdują się szkolenia z pracy z osobami starszymi, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz aktywizacji seniorów. Organizowane są także spotkania integracyjne, superwizje grupowe i indywidualne konsultacje z gerontologiem lub psychologiem.