Życie Warszawy

Ponad 2 miliardy złotych z KPO na rozwój tramwajów

Publikacja: 22.10.2025 16:00

Informację o uzyskaniu funduszy z KPO przedstawił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pod czas konf

Informację o uzyskaniu funduszy z KPO przedstawił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pod czas konferencji prasowej w zajezdni tramwajowej na Annopolu. Na zdjęciu w towarzystwie (od lewej): Katarzyny Strzegowskiej – dyrektorki Zarządu Transportu Miejskiego i Małgorzaty Kalety – członkini zarządu Tramwajów Warszawskich ds. prawno-finansowych

Foto: mat. pras.

M.B.
Ponad 2 miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury tramwajowej w stolicy. Środki pochodzą z pożyczkowej części KPO w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki tym funduszom Tramwaje Warszawskie zrealizują szereg inwestycji poprawiających jakość i zrównoważenie komunikacji miejskiej.

Nowe trasy i modernizacja istniejącej sieci

Z uzyskanych środków powstaną dwie nowe trasy tramwajowe – na Gocław oraz na Zieloną Białołękę. To inwestycje, które znacząco poprawią dostępność transportu szynowego w rozwijających się częściach miasta.

Równocześnie przebudowane zostaną ważne odcinki torowisk, m.in. w ciągu al. Jana Pawła II, na al. Waszyngtona oraz w rejonie ronda Daszyńskiego. Modernizacja obejmie również zazielenianie torów, co przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni miejskiej i ograniczenia hałasu.

Foto: mat. pras.

Naprawy i zakupy nowego taboru

Środki z KPO zostaną także  przeznaczone na naprawy główne 61 tramwajów typu „Swing”. Umowa na realizację tego zadania jest już w toku. Planowany jest także zakup 20 nowych pojazdów, które zwiększą komfort podróżowania i umożliwią częstsze kursy na najbardziej obciążonych liniach.

Priorytety na skrzyżowaniach i zielone torowiska

Warszawa kontynuuje działania na rzecz usprawnienia przejazdów tramwajów. Do końca dekady priorytet sygnalizacji świetlnej zostanie wprowadzony na niemal 80 skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Jednocześnie rozbudowywany będzie program zazieleniania torowisk, który już teraz obejmuje wiele odcinków w centrum miasta.

Pierwsze efekty już widoczne

Część projektów została już zakończona. Zmodernizowano torowisko na ul. Słomińskiego oraz węzeł rozjazdowy przy skrzyżowaniu Skierniewickiej i Wolskiej. 13 października tramwaje wróciły również na odnowiony odcinek ul. Marszałkowskiej.

Prezydent Rafał Trzaskowski
Po prostu dowozimy… pasażerów i inwestycje

Spotykamy się w najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce – zbudowanej przy pomocy europejskich funduszy – żeby ogłosić historyczny sukces. Warszawa pozyskała ponad 2 miliardy zł z KPO na najważniejsze inwestycje tramwajowe do 2030 roku – mówił dziś w nowoczesnej zajezdni na Annopolu Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Komunikacja miejska to jeden z moich priorytetów. Tylko w ostatnich latach oddaliśmy kilka nowych tras tramwajowych, w tym odcinki na Woli i do Miasteczka Wilanów. Po prostu dowozimy – zarówno pasażerów w komfortowych warunkach do pracy czy szkoły, jak również kolejne inwestycje komunikacyjne. Kończymy trasę na Rakowieckiej i intensywnie pracujemy nad linią do Dworca Zachodniego. Ale na tym nie poprzestajemy. Pozyskane środki przeznaczymy na dwie najważniejsze inwestycje tramwajowe w najbliższych latach: trasy na Gocław i Zieloną Białołękę. A to nie wszystko, bo z pieniędzy z KPO zakupimy 20 niskopodłogowych tramwajów i gruntownie wyremontujemy 60 kolejnych pojazdów. Zazielenimy też kolejne odcinki torowisk i zadbamy o priorytetowy przejazd dla tramwajów na kolejnych skrzyżowaniach. Jesteśmy skuteczni, bo nie obiecujemy, ale działamy – dodał prezydent stolicy.

Stabilne finansowanie i długofalowe korzyści

Pożyczka z KPO, oprocentowana na poziomie 1 proc. w skali roku, udzielona została na 20 lat bez dodatkowych prowizji czy marży. Tak korzystne warunki pozwolą spółce Tramwaje Warszawskie utrzymać stabilność finansową i przyspieszyć realizację kluczowych inwestycji.

Wszystkie projekty objęte finansowaniem mają zostać zakończone do końca 2030 roku. Dzięki nim Warszawa zyska nowoczesną, ekologiczną i bardziej dostępną sieć tramwajową, wspierającą rozwój zrównoważonego transportu w stolicy.

