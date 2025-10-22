Ponad 2 miliardy złotych z KPO na rozwój tramwajów

Ponad 2 miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury tramwajowej w stolicy. Środki pochodzą z pożyczkowej części KPO w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.



Dzięki tym funduszom Tramwaje Warszawskie zrealizują szereg inwestycji poprawiających jakość i zrównoważenie komunikacji miejskiej.

Nowe trasy i modernizacja istniejącej sieci

Z uzyskanych środków powstaną dwie nowe trasy tramwajowe – na Gocław oraz na Zieloną Białołękę. To inwestycje, które znacząco poprawią dostępność transportu szynowego w rozwijających się częściach miasta.

Równocześnie przebudowane zostaną ważne odcinki torowisk, m.in. w ciągu al. Jana Pawła II, na al. Waszyngtona oraz w rejonie ronda Daszyńskiego. Modernizacja obejmie również zazielenianie torów, co przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni miejskiej i ograniczenia hałasu.

Naprawy i zakupy nowego taboru

Środki z KPO zostaną także przeznaczone na naprawy główne 61 tramwajów typu „Swing”. Umowa na realizację tego zadania jest już w toku. Planowany jest także zakup 20 nowych pojazdów, które zwiększą komfort podróżowania i umożliwią częstsze kursy na najbardziej obciążonych liniach.