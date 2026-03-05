Ursynów szykuje się do wielkiego świętowania pod Kopą Cwila

Już 12 i 13 czerwca 2026 roku odbędą się Dni Ursynowa. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w Warszawie, które co roku przyciąga tysiące osób. Na uczestników czekają dwa dni koncertów i liczne atrakcje dla całych rodzin.



Do rozpoczęcia święta dzielnicy pozostało mniej niż sto dni. To czas, w którym organizatorzy intensyfikują prace nad zapewnieniem mieszkańcom i gościom jak najlepszej rozrywki. Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się w Parku im. Romana Kozłowskiego, znanym szerzej jako teren przy Kopie Cwila, tuż obok stacji metra Ursynów. Wybór tej lokalizacji pozwala na swobodną zabawę dużej liczby osób w otoczeniu zieleni.

Reklama Reklama

Dziesięciu artystów na scenie

Program muzyczny tegorocznej edycji zapowiada się różnorodnie. Na scenie wystąpi łącznie dziesięciu wykonawców reprezentujących odmienne gatunki muzyczne, co ma pozwolić na dotarcie do odbiorców w każdym wieku.

Tegoroczna lista gwiazd pozostaje jeszcze tajemnicą, pełny skład artystów zostanie oficjalnie ogłoszony około miesiąca przed planowanym terminem imprezy. Foto: mat. pras.

Choć lista gwiazd pozostaje jeszcze tajemnicą, pełny skład artystów zostanie oficjalnie ogłoszony około miesiąca przed planowanym terminem imprezy. Oprócz części koncertowej, na terenie parku powstaną strefy z atrakcjami dedykowanymi zarówno dzieciom, jak i dorosłym.