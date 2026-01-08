-7.3°C
1011.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców

Publikacja: 08.01.2026 12:15

Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców

Foto: mat. pras.

M.B.
Poznaliśmy werdykt prestiżowego plebiscytu organizowanego przez Uniwersytet Warszawski. Podczas gdy internauci wynieśli na podium „kosmos”, kapituła językoznawców postawiła na „drona”. Oba terminy idealnie oddają nastroje i wydarzenia minionych dwunastu miesięcy.

Plebiscyt, nad którym czuwa Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego, od lat stanowi barometr nastrojów społecznych w Polsce. Tegoroczna edycja pokazała wyraźny rozstrzał między fascynacją nauką a niepokojem związanym z sytuacją geopolityczną.

Głosowanie internautów: „Kosmos” na pierwszym miejscu

W internetowym głosowaniu, w którym oddano niemal 1400 głosów, bezkonkurencyjne okazało się słowo kosmos. Na kolejnych stopniach podium uplasowały się słowa dron oraz weto.

Popularność zwycięskiego słowa nie jest przypadkowa. Językoznawcy podkreślają, że rok 2025 upłynął pod znakiem sukcesów polskiej nauki i misji dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

– W 2025 roku częstość wyrazów „kosmos” i „kosmiczny” związana była przede wszystkim z udziałem dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w podróży na Międzynarodową Stację Kosmiczną – wyjaśniają eksperci.

Warto zauważyć, że „kosmos” to w polszczyźnie nie tylko termin astronomiczny, ale również wyraz o silnym zabarwieniu pozytywnym, często używany w potocznych zachwytach.

Reklama
Reklama

Kapituła wybiera „drona”. Bezpieczeństwo priorytetem

Niezależnie od internautów, własnego wyboru dokonała kapituła złożona z wybitnych autorytetów, m.in. prof. Jerzego Bralczyka, prof. Katarzyny Kłosińskiej oraz prof. Jana Miodka. Eksperci za najważniejsze słowo 2025 roku uznali dron. Na drugim miejscu znalazło się weto, a na trzecim kosmos.

Wybór językoznawców ma podłoże technologiczne i militarne. Słowo, które pierwotnie w języku angielskim oznaczało „trutnia”, w polszczyźnie zadomowiło się na dobre wraz z rozwojem nowoczesnych technologii.

  • Dlaczego dron? Wybór podyktowany jest trwającą wojną w Ukrainie oraz incydentami naruszania polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Ewolucja znaczenia: Jeszcze kilka lat temu dron kojarzył się głównie z zabawką lub sprzętem do filmowania wesel. Dziś to przede wszystkim termin z zakresu obronności.

Skład kapituły i zasady konkursu

Plebiscyt Słowo Roku odbywa się pod patronatem Rady Języka Polskiego. W skład gremium decyzyjnego wchodzą uznani poloniści oraz dziennikarze: prof. Andrzej Blikle, prof. Jerzy Bralczyk, red. Bartek Chaciński, prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Ewa Kołodziejek, red. Teresa Kruszona, red. Agnieszka Kunikowska, prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Podracki, prof. Renata Przybylska, prof. Michał Rusinek, prof. Barbara Sobczak, red. Małgorzata Tułowiecka. Sekretarzem kapituły plebiscytu jest prof. Marek Łaziński z Wydziału Polonistyki UW.

Głosowanie internetowe trwało do 31 grudnia, a uczestnicy mogli wybierać spośród listy przygotowanej przez organizatorów lub zgłaszać własne propozycje. Pełną relację z ogłoszenia wyników oraz komentarze ekspertów można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube Uniwersytetu Warszawskiego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podejrzany, działający w warunkach recydywy, trafił do aresztu na trzy miesiące
bezpieczeństwo

44-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Fragment okładki „Panoramy dzielnic Warszawy w 2024 r.”
miasto w liczbach

Gdzie wzrosła przestępczość, a gdzie przybyło dróg dla rowerów? Panorama dzielnic Warszawy

Listy Powstańców i ich małżonków zostaną zatwierdzone na podstawie przekazanego przez Radę ds. Nagro
pamięć

Władze miasta powołały Radę ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich

„Wioślarz” został odnaleziony niedaleko swojej stałej lokalizacji, powalony i porzucony w śniegu
przestrzeń miejska

Kto zniszczył „Wioślarza”? Bezmyślny wandalizm na Żoliborzu

Pawilon Tańca w Warszawie zainauguruje pierwszy sezon działalności 8 stycznia 2026 r.
wydarzenie

Nowe, niezwykłe miejsce w stolicy. Otwarcie potrwa cztery dni

W święta z Warszawy wyjechało ponad 780 tys. osób
statystyka

Ile jest Warszawy w Warszawie? Liczba osób, które wyjechały na Święta

Prokuratura potwierdziła, że w chwili interwencji oboje rodzice znajdowali się pod wpływem alkoholu
bezpieczeństwo

Śmierć niemowlęcia na Mokotowie. Prokuratura podała wyniki sekcji

Prace remontowe prowadzono z najwyższą starannością, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.
zabytki

Gołębnik przy Puławskiej znów przemawia do mieszkańców

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama