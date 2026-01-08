Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców

Poznaliśmy werdykt prestiżowego plebiscytu organizowanego przez Uniwersytet Warszawski. Podczas gdy internauci wynieśli na podium „kosmos”, kapituła językoznawców postawiła na „drona”. Oba terminy idealnie oddają nastroje i wydarzenia minionych dwunastu miesięcy.



Plebiscyt, nad którym czuwa Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego, od lat stanowi barometr nastrojów społecznych w Polsce. Tegoroczna edycja pokazała wyraźny rozstrzał między fascynacją nauką a niepokojem związanym z sytuacją geopolityczną.

Głosowanie internautów: „Kosmos” na pierwszym miejscu

W internetowym głosowaniu, w którym oddano niemal 1400 głosów, bezkonkurencyjne okazało się słowo kosmos. Na kolejnych stopniach podium uplasowały się słowa dron oraz weto.

Popularność zwycięskiego słowa nie jest przypadkowa. Językoznawcy podkreślają, że rok 2025 upłynął pod znakiem sukcesów polskiej nauki i misji dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

– W 2025 roku częstość wyrazów „kosmos” i „kosmiczny” związana była przede wszystkim z udziałem dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w podróży na Międzynarodową Stację Kosmiczną – wyjaśniają eksperci.

Warto zauważyć, że „kosmos” to w polszczyźnie nie tylko termin astronomiczny, ale również wyraz o silnym zabarwieniu pozytywnym, często używany w potocznych zachwytach.