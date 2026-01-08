Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców

Plebiscyt, nad którym czuwa Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego, od lat stanowi barometr nastrojów społecznych w Polsce. Tegoroczna edycja pokazała wyraźny rozstrzał między fascynacją nauką a niepokojem związanym z sytuacją geopolityczną.
W internetowym głosowaniu, w którym oddano niemal 1400 głosów, bezkonkurencyjne okazało się słowo kosmos. Na kolejnych stopniach podium uplasowały się słowa dron oraz weto.
Popularność zwycięskiego słowa nie jest przypadkowa. Językoznawcy podkreślają, że rok 2025 upłynął pod znakiem sukcesów polskiej nauki i misji dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
– W 2025 roku częstość wyrazów „kosmos” i „kosmiczny” związana była przede wszystkim z udziałem dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w podróży na Międzynarodową Stację Kosmiczną – wyjaśniają eksperci.
Warto zauważyć, że „kosmos” to w polszczyźnie nie tylko termin astronomiczny, ale również wyraz o silnym zabarwieniu pozytywnym, często używany w potocznych zachwytach.
Niezależnie od internautów, własnego wyboru dokonała kapituła złożona z wybitnych autorytetów, m.in. prof. Jerzego Bralczyka, prof. Katarzyny Kłosińskiej oraz prof. Jana Miodka. Eksperci za najważniejsze słowo 2025 roku uznali dron. Na drugim miejscu znalazło się weto, a na trzecim kosmos.
Wybór językoznawców ma podłoże technologiczne i militarne. Słowo, które pierwotnie w języku angielskim oznaczało „trutnia”, w polszczyźnie zadomowiło się na dobre wraz z rozwojem nowoczesnych technologii.
Plebiscyt Słowo Roku odbywa się pod patronatem Rady Języka Polskiego. W skład gremium decyzyjnego wchodzą uznani poloniści oraz dziennikarze: prof. Andrzej Blikle, prof. Jerzy Bralczyk, red. Bartek Chaciński, prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Ewa Kołodziejek, red. Teresa Kruszona, red. Agnieszka Kunikowska, prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Podracki, prof. Renata Przybylska, prof. Michał Rusinek, prof. Barbara Sobczak, red. Małgorzata Tułowiecka. Sekretarzem kapituły plebiscytu jest prof. Marek Łaziński z Wydziału Polonistyki UW.
Głosowanie internetowe trwało do 31 grudnia, a uczestnicy mogli wybierać spośród listy przygotowanej przez organizatorów lub zgłaszać własne propozycje. Pełną relację z ogłoszenia wyników oraz komentarze ekspertów można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube Uniwersytetu Warszawskiego.