Nie tylko metro i drogi. Jakie inwestycje na przyszły rok planuje ratusz?

Ponad 41 mln zł zostanie przeznaczone na modernizację wyłączonych z użytkowania budynków przy ul. Łochowskiej 15, Małej 5 oraz Stalowej 34 i 35 oraz Ząbkowskiej 19.

Inwestycje obejmują także modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery i Mickiewicza (35 mln zł) oraz kolejny etap modernizacji budynków wyłączonych z użytkowania przy ul. Łomżyńskiej, Markowskiej, Stalowej, Wołomińskiej i Wrzesińskiej w kwocie 22 mln zł. Zaplanowano także rewitalizację terenu z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego za ponad 8 mln zł oraz regulację stanu prawnego nieruchomości pod miejskie inwestycje z lat ubiegłych.

W ramach zadania proekologicznego przewidziano modernizację budynków i infrastruktury na Jazdowie za 7 mln zł, a także przebudowę budynku przy ul. Solec 103 za taką samą kwotę.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Na sferę bezpieczeństwa i porządku publicznego zapisano w budżecie 37,5 mln zł. Największą inwestycją w tej dziedzinie jest budowa mobilnej serwerowni kontenerowej wraz z dostosowaniem infrastruktury budynku przy ul. Gołdapskiej 7, z planowanym wydatkiem 15 mln zł. Kolejną istotną inwestycją jest budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na terenie dzielnicy Wawer, na którą zarezerwowano 12 mln zł.

Ponadto urząd planuje rozbudowę i modernizację systemu alarmowania i ostrzegania ludności, na co przewidziano ponad 3,6 mln zł. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej oraz dla Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu będą kosztowały odpowiednio prawie 2,8 mln i 900 tys. zł. W budżecie znalazły się też środki na przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Marymonckiej.

Edukacja

Na sferę edukacji zaplanowano 539 mln zł. Największą inwestycją jest modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6, której koszt wyniesie nieco poniżej 49 mln zł. Prace modernizacyjne obejmują wyposażenie budynku w trzy windy, nowoczesny system informacji wizualnej oraz systemy bezpieczeństwa, takie jak alarmy i systemy przyzywowe. Modernizacja ma zapewnić dzieciom i młodzieży z wadami słuchu dostęp do przestrzeni dostosowanych do ich potrzeb. Prace mają zakończyć się w 2026 roku.

Ponadto na rozbudowę i modernizację budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu przewidziano ponad 27 mln zł. Ważne są także inwestycje związane z budową i rozbudową placówek edukacyjnych, takich jak siedziba Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście (ok. 22,4 mln zł), rozbudowy szkół podstawowych nr 215 i 255, budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 112 oraz liczne termomodernizacje i modernizacje szkół.

Środki na termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej dotyczą m.in. szkół podstawowych nr 280, 318, 362, 363, 385, 2 i XXXV LO. W planach znalazła się również modernizacja Szkoły Podstawowej nr 378 przy ul. Bartniczej.

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Na sferę ochrony zdrowia i polityki społecznej przeznaczono ok 303 mln zł. Największą inwestycją jest budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oławskiej o wartości prawie 23 mln złotych. Duże zakupy inwestycyjne zaplanowano dla miejskich podmiotów leczniczych, na które przeznaczono 20 mln zł oraz na wyposażenie Warszawskiego Szpitala Południowego – 17,5 mln zł.

W budżecie uwzględniono także wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze i Szpital Grochowski, z kwotami odpowiednio 18,5 i 12,7 mln zł. Ważnym elementem jest poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, szczególnie w obszarze onkologii, z budżetem ponad 14 mln zł. Dofinansowanie projektów realizowanych przez Szpital Bielański w ramach Krajowego Planu Odbudowy ma wartość ponad 13 mln zł, a także przewidziano rozbudowę SOR w tym szpitalu.

W planach jest też budowa żłobka przy ul. Kobiałka oraz modernizacja obiektu Szpitala na Solcu. W sumie inwestycje te mają na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług zdrowotnych oraz wsparcie systemu pomocy społecznej w Warszawie.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

W sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w budżecie miasta na 2026 rok przeznaczono 191 mln zł. Jedną z najważniejszych inwestycji jest budowa nowej siedziby Teatru Rozmaitości, która otrzyma 30 mln zł. Budowa teatru jest realizowana etapami, a pierwszy etap obejmuje wykonanie części podziemnej i doków rozładunkowych. Nowy gmach będzie zintegrowany z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tworząc spójną przestrzeń architektoniczną na placu Defilad. Charakterystyczny czarny budynek teatru będzie komplementarny wobec białej bryły muzeum.

Równie istotną inwestycją jest modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii, również z budżetem 30 mln zł. W planach jest dalsza modernizacja Kina Tęcza jako ośrodka Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz modernizacja różnych domów kultury i teatrów, takich jak Teatr Lalek Guliwer czy Teatr Ateneum. Inwestycje obejmują również budowę nowych obiektów kulturotek oraz rozbudowę już istniejących centrów kultury w różnych dzielnicach Warszawy.

Rekreacja, sport i turystyka

Z kolei na sferę rekreacji, sportu i turystyki przewidziano 135 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji znajduje się budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej oraz modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, z budżetem po 20 mln zł na każdą z tych inwestycji. Planowana jest również budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 za ponad 17 mln zł oraz modernizacja Ośrodka Namysłowska, której koszt wyniesie 15 mln zł.

W budżecie znalazły się także prace modernizacyjne związane z wyciągami narciarskimi w Ośrodku Górka Szczęśliwicka oraz torze łyżwiarskim Stegny, na które przeznaczono ok. 9 mln zł. Modernizacje obejmują również pawilon rekreacyjno-sportowy Parku Kultury w Powsinie oraz obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1, co ma na celu poprawę warunków dla mieszkańców oraz rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w stolicy.