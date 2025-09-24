13.7°C
1028.1 hPa
Życie Warszawy

Ostatni odcinek drugiej linii metra. Pokazano postęp prac

Publikacja: 24.09.2025 18:00

Prace związane z budową drugiej linii metra w Warszawie mają zakończyć się pod koniec przyszłego rok

Prace związane z budową drugiej linii metra w Warszawie mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku

Foto: Bartosz Buk | UM Warszawa

Małgorzata Krzystała
Prace na bemowskim odcinku drugiej linii metra idą pełną parą. Trwają nie tylko na peronach i tunelach, ale również na stacji techniczno-postojowej Mory. Inwestycja ułatwi dojazd do zachodniej części Warszawy.

Obecnie prowadzona inwestycja na Bemowie będzie stanowić ostatni fragment drugiej linii metra w stolicy. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Urzędu m.st. Warszawy, do użytku mają zostać oddane trzy stacje – C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin. Za stacją C1 powstaną również podziemne tory do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory.

Jak przebiegają prace na bemowskim odcinku drugiej linii metra?

Na nowych stacjach Karolin, Chrzanów i Lazurowa obecnie powstają perony i przestrzenie techniczne. Z kolei w tunelach instalowana jest infrastruktura dla podziemnej kolei. Na stacji techniczno-postojowej Mory ułożono już tory, a w nowych budynkach i halach trwają prace wykończeniowe.

Polecane
Szczepienia przeciw Covid-19 już dostępne w stolicy
profilaktyka
Bezpłatne szczepienia na Covid-19 już dostępne. Czy trzeba skierowania?

Sporo dzieje się zwłaszcza w tunelu szlakowym pomiędzy końcową stacją Karolin na Bemowie a STP Mory. Sam tunel ma długość 392 m, a na jego odcinku wyjazdowym powstaje stalowa konstrukcja wsporcza [rodzaj konstrukcji zaprojektowanej do przenoszenia obciążeń – przyp. red.]. W sumie w tunelu znajdą się cztery tory, każdy o długości około 374 m. Zostaną one zamocowane na betonowej płycie torowej z zastosowaniem rozwiązań, które pozwolą zredukować drgania i hałas. Obecnie w tunelu powstaje podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową i szynę prądową, montowane są konstrukcje kablowe na ścianach i prowadzone prace przy zadaszeniu wyjazdu z tunelu. W ciągu najbliższych tygodni rozpocznie się montaż torowiska.

Metro na Bemowie – kolejny etap prac

Metro na Bemowie – kolejny etap prac

Foto: Bartosz Buk | UM Warszawa

Reklama
Reklama

Budowa metra z unijną dotacją

Prowadzone prace stanowią część projektu „Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IV”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Wartość całego projektu to ponad 3 mld zł, z czego 1 mld 125 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Powstała infrastruktura ma zapewnić możliwość kompleksowej obsługi pociągów kursujących na drugiej linii metra. Zgodnie z informacjami Urzędu m.st. Warszawy budowa zostanie zakończona pod koniec 2026 r.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na odcinku od Dworca Gdańskiego w kierunku ronda Zgrupowania AK "Radosław" zastosowano zielony dywan
remont na torach

Tramwaje wracają na Most Gdański i Słomińskiego

Największe utrudnienia na ulicy Grzybowskiej czekają kierowców od czwartku, 25 września
przebudowa

Grzybowska zmienia oblicze. Na początek utrudnienia w komunikacji

Prowadzone prace drogowe wpłyną na ruch drogowy i trasy komunikacji miejskiej
remonty

Tydzień utrudnień na drogach Wawra, Pragi Południe i Białołęki

Ulica Rozbrat zostanie całkowicie zamknięta na odcinku pomiędzy ulicą Szarą a wjazdem na parking szp
remont

Ulica Rozbrat zamknięta. Będą objazdy i zmiany w komunikacji

Kierowcy parkujący swoje samochody wzdłuż ulicy Bema powinni jak najszybciej przestawić pojazdy
przebudowa

Remont na Bema. Uwaga kierowcy – grozi odholowanie pojazdu!

Kierowcy nie wjadą w Senatorską od strony placu Teatralnego ani z ulicy Bielańskiej.
remont

Duże zmiany w ruchu na Senatorskiej i sąsiednich ulicach

W mijającym tygodniu wykonawca inwestycji firma Balzola Polska układała ostatnie szyny
remont na torach

Kiedy wrócą tramwaje na Marszałkowską? Przebudowa trwa

W Warszawie działa dużo parkingów typu Park and Ride
parkowanie

Park and Ride oraz strefy Kiss and Ride: Gdzie są? Jak z nich korzystać?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama