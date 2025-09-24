Prace na bemowskim odcinku drugiej linii metra idą pełną parą. Trwają nie tylko na peronach i tunelach, ale również na stacji techniczno-postojowej Mory. Inwestycja ułatwi dojazd do zachodniej części Warszawy.



Obecnie prowadzona inwestycja na Bemowie będzie stanowić ostatni fragment drugiej linii metra w stolicy. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Urzędu m.st. Warszawy, do użytku mają zostać oddane trzy stacje – C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin. Za stacją C1 powstaną również podziemne tory do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory.

Reklama Reklama

Jak przebiegają prace na bemowskim odcinku drugiej linii metra?

Na nowych stacjach Karolin, Chrzanów i Lazurowa obecnie powstają perony i przestrzenie techniczne. Z kolei w tunelach instalowana jest infrastruktura dla podziemnej kolei. Na stacji techniczno-postojowej Mory ułożono już tory, a w nowych budynkach i halach trwają prace wykończeniowe.

Sporo dzieje się zwłaszcza w tunelu szlakowym pomiędzy końcową stacją Karolin na Bemowie a STP Mory. Sam tunel ma długość 392 m, a na jego odcinku wyjazdowym powstaje stalowa konstrukcja wsporcza [rodzaj konstrukcji zaprojektowanej do przenoszenia obciążeń – przyp. red.]. W sumie w tunelu znajdą się cztery tory, każdy o długości około 374 m. Zostaną one zamocowane na betonowej płycie torowej z zastosowaniem rozwiązań, które pozwolą zredukować drgania i hałas. Obecnie w tunelu powstaje podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową i szynę prądową, montowane są konstrukcje kablowe na ścianach i prowadzone prace przy zadaszeniu wyjazdu z tunelu. W ciągu najbliższych tygodni rozpocznie się montaż torowiska.