Prace związane z budową drugiej linii metra w Warszawie mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku
Obecnie prowadzona inwestycja na Bemowie będzie stanowić ostatni fragment drugiej linii metra w stolicy. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Urzędu m.st. Warszawy, do użytku mają zostać oddane trzy stacje – C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin. Za stacją C1 powstaną również podziemne tory do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory.
Na nowych stacjach Karolin, Chrzanów i Lazurowa obecnie powstają perony i przestrzenie techniczne. Z kolei w tunelach instalowana jest infrastruktura dla podziemnej kolei. Na stacji techniczno-postojowej Mory ułożono już tory, a w nowych budynkach i halach trwają prace wykończeniowe.
Sporo dzieje się zwłaszcza w tunelu szlakowym pomiędzy końcową stacją Karolin na Bemowie a STP Mory. Sam tunel ma długość 392 m, a na jego odcinku wyjazdowym powstaje stalowa konstrukcja wsporcza [rodzaj konstrukcji zaprojektowanej do przenoszenia obciążeń – przyp. red.]. W sumie w tunelu znajdą się cztery tory, każdy o długości około 374 m. Zostaną one zamocowane na betonowej płycie torowej z zastosowaniem rozwiązań, które pozwolą zredukować drgania i hałas. Obecnie w tunelu powstaje podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową i szynę prądową, montowane są konstrukcje kablowe na ścianach i prowadzone prace przy zadaszeniu wyjazdu z tunelu. W ciągu najbliższych tygodni rozpocznie się montaż torowiska.
Metro na Bemowie – kolejny etap prac
Prowadzone prace stanowią część projektu „Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap IV”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Wartość całego projektu to ponad 3 mld zł, z czego 1 mld 125 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.
Powstała infrastruktura ma zapewnić możliwość kompleksowej obsługi pociągów kursujących na drugiej linii metra. Zgodnie z informacjami Urzędu m.st. Warszawy budowa zostanie zakończona pod koniec 2026 r.