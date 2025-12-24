Mokotów
-
Apteka Namex – al. Wilanowska 363 paw. nr 53
-
Apteka DOZ – ul. Gagarina 6
Ochota
-
Apteka z Uśmiechem – ul. Banacha 1A
Praga–Południe
-
Namex – al. Waszyngtona 12/14
-
Namex – ul. Bora Komorowskiego 4/201
-
Farmacja 24 – ul. Grochowska 256
-
Namex – ul. Władysława Umińskiego 1A
Praga–Północ
-
Apteka przy Namysłowskiej – ul. Starzyńskiego 10
Śródmieście
-
Apteka „Przy Placu Zbawiciela” – ul. Mokotowska 12
-
Wawa – stacja metra Centrum A-13 /1049
-
Apteka Beata – al. Jana Pawła II 52/54
Targówek
-
Namex – ul. Barkocińska 6
Ursus
-
Apteka Centralna – ul. Wojciechowskiego 58
Ursynów
-
Apteka z Uśmiechem – ul. Indiry Gandhi 35 /U07
Wawer
-
Dr MAX – ul. Patriotów 309A
Włochy
-
Włochy – ul. Globusowa 25
Wola
-
Apteka Beata – al. Solidarności 149
-
Apteka Non Stop – ul. J. Sowińskiego 25
Gdzie w Boże Narodzenie przyjmuje lekarz dyżurujący? Adresy placówek świadczących nocną i świąteczną pomoc
W przypadku punktów nocnej i świątecznej pomocy nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że można udać się do dowolnej placówki, niezależnie od naszego adresu zamieszkania. Lekarz dyżurujący udziela porad w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach również w domu pacjenta. Z pomocy lekarza lub pielęgniarki można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania, jeśli dojdzie do nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, a także gdy oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może w znaczący sposób pogorszyć stan zdrowia.
Poniżej lista punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej działających w Warszawie. Wszystkie z nich udzielają świadczeń w dni powszednie w godz. 18-8 następnego dnia, a w soboty, niedziele i święta – całodobowo.
Bemowo
-
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy – Waleriana Czumy 1, tel. (22) 167-23-90, 735-203-670, (22) 888-29-20, (22) 888-29-21.
-
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy – Wrocławska 19, tel. (22) 167-25-90, 735-203-667, 735-203-668, (22) 888-29-21, (22) 888-29-20.
Białołęka
-
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ – Milenijna 4, tel. (22) 519-33-41.
-
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka–Targówek – Przykoszarowa 16, tel. 511-191-205.
Bielany
-
Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Cegłowska 80, tel. (22) 569-01-84.
-
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa–Żoliborz – Wrzeciono 10C, tel. (22) 832-14-77.
Mokotów
-
Szpital Czerniakowski sp. z o.o. – Stępińska 19/25, tel. (22) 318-62-21, (22) 318-63-80, (22) 318-62-27.
-
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. – Antoniego Malczewskiego 47a, tel. (22) 250-28-01.
-
Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wołoska 137, tel. 47 722-22-20, 503-944-882.
Ochota
-
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o., Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny – Barska 16/20, tel. 603-716-777, 607-476-999.
Praga–Południe
-
Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka sp. z o.o. – Grenadierów 51/59, tel. (22) 515-25-35.
-
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. – Niekłańska 4/24, tel. (22) 250-28-01, (22) 255 77 77.
-
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga–Południe – Abrahama 16, tel. (22) 813-30-51.
Praga–Północ
-
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego – aleja Solidarności 67, tel. (22) 250-28-01.
Rembertów
-
PETRA MEDICA sp. z o.o. – aleja gen. Antoniego Chruściela „Montera” 39a, tel. (22) 113-97-84.
Śródmieście
-
Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o. – Solec 93, tel. (22) 690-06-25.
-
Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawskie Centrum Opieki Medycznej KOPERNIK sp. z o.o. – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, tel. 534-645-208, (22) 250-28-01.
-
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o. – Poznańska 22, tel. (22) 525-12-62, (22) 888 29 20.
Targówek
-
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o., Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ – Ludwika Kondratowicza 8, tel. (22) 326-57-90, (22) 679-88-72, (22) 749-10-10.
-
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka–Targówek – Tykocińska 34, tel. 721-181-008.
Ursus
-
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. – pl. Czerwca 1976 Roku 1, tel. (22) 255-77-77.
Ursynów
-
Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o. – rtm. Witolda Pileckiego 99, tel. (22) 166-92-10.
-
Zakład Medyczny KAAR-MED sp. z o.o. – Eugeniusza Romera 4, tel. (22) 122-59-42, 570-338-587.
Wawer
-
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – Bursztynowa 2, tel. (22) 473-55-55
Wesoła
-
Przychodnia Medycyny Rodzinnej Małgorzata i Grzegorz Olizarowscy s.c. – Jana Pawła II 25, tel. (22) 773-83-23, 537-136-038.
Wilanów
-
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. – Klimczaka 4, tel. (22) 255-77-77.
Włochy
-
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. – Kleszczowa 26B, tel. (22) 255-77-77.
Wola
-
Samodzielny Publiczy Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne ŻELAZNA sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie – Leszno 17, tel. (22) 299-31-40.
-
OKTAMED SOLUTIONS Bartosz Sieradzki – Jana Brożka 18/U1, tel. 798-024-352.
Żoliborz
-
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz – Szajnochy 8, tel. (22) 832-44-36.