W okresie Świąt Bożego Narodzenia, podobnie jak w każdy inny dzień, może pojawić się nagła potrzeba zakupu leku, którego nie posiadamy w domowej apteczce. Istnieje również ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zachorowania. Gdzie udać się w takich przypadkach w Warszawie, gdy większość placówek jest zamkniętych?



Gdzie zaopatrzyć się w potrzebne leki lub zrealizować receptę w okresie świątecznym? Mieszkańcy Warszawy mogą udać się do jednej z aptek dyżurujących, które są otwarte w niedziele, święta i dni wolne od pracy. Takie placówki działają na terenie całej stolicy, w prawie każdej dzielnicy. Nocna i świąteczna opieka lekarska jest z kolei skierowana do osób, u których doszło do nagłego pogorszenia zdrowia.

Gdzie kupić leki w Święta Bożego Narodzenia 2025? Adresy aptek dyżurujących

Wymienione apteki są otwarte całodobowo, również w Wigilię oraz pierwszy i drugi dzień świąt. Zrealizujemy w nich zaległą receptę oraz kupimy leki wydawane bez recepty. Poniżej lista placówek dyżurujących z podziałem na dzielnice.

Białołęka

Non Stop – ul. Magiczna 4 lok. B 07

Apteka – ul. Światowida 47 lok. 10

Bemowo

Apteka z Uśmiechem – ul. Górczewska 224 lok. U1

Bielany