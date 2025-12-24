-7.7°C
Życie Warszawy
Apteki i lekarze w Warszawie: Te miejsca będą otwarte w święta 2025

Publikacja: 24.12.2025 08:30

W Warszawie można znaleźć sporo aptek i placówek medycznych otwartych w święta

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała
W okresie Świąt Bożego Narodzenia, podobnie jak w każdy inny dzień, może pojawić się nagła potrzeba zakupu leku, którego nie posiadamy w domowej apteczce. Istnieje również ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zachorowania. Gdzie udać się w takich przypadkach w Warszawie, gdy większość placówek jest zamkniętych?

Gdzie zaopatrzyć się w potrzebne leki lub zrealizować receptę w okresie świątecznym? Mieszkańcy Warszawy mogą udać się do jednej z aptek dyżurujących, które są otwarte w niedziele, święta i dni wolne od pracy. Takie placówki działają na terenie całej stolicy, w prawie każdej dzielnicy. Nocna i świąteczna opieka lekarska jest z kolei skierowana do osób, u których doszło do nagłego pogorszenia zdrowia.

Gdzie kupić leki w Święta Bożego Narodzenia 2025? Adresy aptek dyżurujących

Wymienione apteki są otwarte całodobowo, również w Wigilię oraz pierwszy i drugi dzień świąt. Zrealizujemy w nich zaległą receptę oraz kupimy leki wydawane bez recepty. Poniżej lista placówek dyżurujących z podziałem na dzielnice.

Białołęka

  • Non Stop – ul. Magiczna 4 lok. B 07
  • Apteka – ul. Światowida 47 lok. 10

Bemowo

  • Apteka z Uśmiechem – ul. Górczewska 224 lok. U1

Bielany

  • Apteka od serca – ul. Aspekt 79
  • Apteka z Uśmiechem – ul. Kochanowskiego 23/H-2
Mokotów

  • Apteka Namex – al. Wilanowska 363 paw. nr 53
  • Apteka DOZ – ul. Gagarina 6

Ochota

  • Apteka z Uśmiechem – ul. Banacha 1A

Praga–Południe

  • Namex – al. Waszyngtona 12/14
  • Namex – ul. Bora Komorowskiego 4/201
  • Farmacja 24 – ul. Grochowska 256
  • Namex – ul. Władysława Umińskiego 1A

Praga–Północ

  • Apteka przy Namysłowskiej – ul. Starzyńskiego 10

Śródmieście

  • Apteka „Przy Placu Zbawiciela” – ul. Mokotowska 12
  • Wawa – stacja metra Centrum A-13 /1049
  • Apteka Beata – al. Jana Pawła II 52/54

Targówek

  • Namex – ul. Barkocińska 6
Ursus

  • Apteka Centralna – ul. Wojciechowskiego 58

Ursynów

  • Apteka z Uśmiechem – ul. Indiry Gandhi 35 /U07

Wawer

  • Dr MAX – ul. Patriotów 309A

Włochy

  • Włochy – ul. Globusowa 25

Wola

  • Apteka Beata – al. Solidarności 149
  • Apteka Non Stop – ul. J. Sowińskiego 25

Gdzie w Boże Narodzenie przyjmuje lekarz dyżurujący? Adresy placówek świadczących nocną i świąteczną pomoc

W przypadku punktów nocnej i świątecznej pomocy nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że można udać się do dowolnej placówki, niezależnie od naszego adresu zamieszkania. Lekarz dyżurujący udziela porad w warunkach ambulatoryjnych lub telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach również w domu pacjenta. Z pomocy lekarza lub pielęgniarki można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania, jeśli dojdzie do nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, a także gdy oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może w znaczący sposób pogorszyć stan zdrowia.

Poniżej lista punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej działających w Warszawie. Wszystkie z nich udzielają świadczeń w dni powszednie w godz. 18-8 następnego dnia, a w soboty, niedziele i święta – całodobowo.

Bemowo

  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy – Waleriana Czumy 1, tel. (22) 167-23-90, 735-203-670, (22) 888-29-20, (22) 888-29-21.
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy – Wrocławska 19, tel. (22) 167-25-90, 735-203-667, 735-203-668, (22) 888-29-21, (22) 888-29-20.

Białołęka

  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ – Milenijna 4, tel. (22) 519-33-41.
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka–Targówek – Przykoszarowa 16, tel. 511-191-205.

Bielany

  • Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Cegłowska 80, tel. (22) 569-01-84.
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa–Żoliborz – Wrzeciono 10C, tel. (22) 832-14-77.

Mokotów

  • Szpital Czerniakowski sp. z o.o. – Stępińska 19/25, tel. (22) 318-62-21, (22) 318-63-80, (22) 318-62-27.
  • Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. – Antoniego Malczewskiego 47a, tel. (22) 250-28-01.
  • Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wołoska 137, tel. 47 722-22-20, 503-944-882.
Ochota

  • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o., Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny – Barska 16/20, tel. 603-716-777, 607-476-999.

Praga–Południe

  • Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka sp. z o.o. – Grenadierów 51/59, tel. (22) 515-25-35.
  • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. – Niekłańska 4/24, tel. (22) 250-28-01, (22) 255 77 77.
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga–Południe – Abrahama 16, tel. (22) 813-30-51.

Praga–Północ

  • Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego – aleja Solidarności 67, tel. (22) 250-28-01.

Rembertów

  • PETRA MEDICA sp. z o.o. – aleja gen. Antoniego Chruściela „Montera” 39a, tel. (22) 113-97-84.

Śródmieście

  • Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o. – Solec 93, tel. (22) 690-06-25.
  • Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawskie Centrum Opieki Medycznej KOPERNIK sp. z o.o. – Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, tel. 534-645-208, (22) 250-28-01.
  • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o. – Poznańska 22, tel. (22) 525-12-62, (22) 888 29 20.
Targówek

  • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o., Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ – Ludwika Kondratowicza 8, tel. (22) 326-57-90, (22) 679-88-72, (22) 749-10-10.
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka–Targówek – Tykocińska 34, tel. 721-181-008.

Ursus

  • Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. – pl. Czerwca 1976 Roku 1, tel. (22) 255-77-77.

Ursynów

  • Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o. – rtm. Witolda Pileckiego 99, tel. (22) 166-92-10.
  • Zakład Medyczny KAAR-MED sp. z o.o. – Eugeniusza Romera 4, tel. (22) 122-59-42, 570-338-587.

Wawer

  • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – Bursztynowa 2, tel. (22) 473-55-55

Wesoła

  • Przychodnia Medycyny Rodzinnej Małgorzata i Grzegorz Olizarowscy s.c. – Jana Pawła II 25, tel. (22) 773-83-23, 537-136-038.
Wilanów

  • Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. – Klimczaka 4, tel. (22) 255-77-77.

Włochy

  • Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. – Kleszczowa 26B, tel. (22) 255-77-77.

Wola

  • Samodzielny Publiczy Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne ŻELAZNA sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie – Leszno 17, tel. (22) 299-31-40.
  • OKTAMED SOLUTIONS Bartosz Sieradzki – Jana Brożka 18/U1, tel. 798-024-352.

Żoliborz

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz – Szajnochy 8, tel. (22) 832-44-36.
