Przedświąteczna krzątanina. Gdzie robiono zakupy?

Jak podają historyczne źródła, warszawiacy (ci mniej i bardziej zamożni) mieli dostęp do szerokiej gamy produktów. Na miejskich XIX-wiecznych rynkach nie brakowało mięsa, ryb (wybór był różnorodny) czy nabiału. Choinki kupowano na tzw. targu za Żelazną Bramą, a w dwudziestoleciu międzywojennym m.in. na placu Piłsudskiego. W opłatki zaopatrywano się u warszawskich bernardynów (XIX w.) lub u sakramentek na Nowym Mieście. Mniej zamożna ludność korzystała z licznych, małych targowisk i lokalnych bazarów.

Na przełomie XIX w. i XX w. wysokiej jakości towarów dostarczały m.in. sklepy kolonialne. Na początku XX w. i w okresie międzywojennym świąteczne zakupy robiono m.in. w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej czy Domu Mody Bogusława Herse przy ul. Marszałkowskiej.

Dom Towarowy Braci Jabłkowskich w Warszawie, 1948 r. Foto: fot. Wojskowa Agencja Fotograficzna/NAC

W niełatwym okresie PRL-u przedświąteczna „gorączka zakupowa” nabierała zupełnie nowego znaczenia. W stolicy – podobnie jak w całej Polsce – przed świętami „polowano” na podstawowe produkty spożywcze. Cenną zdobyczą była m.in. kawa, cukier i pomarańcze. Zakupy robiono m.in. w słynnych Domach Towarowych Centrum i sklepach sieci „Społem”. Luksusowych towarów dostarczał Pewex.

Potrawy wigilijne dawnej Warszawy

Zasobność wigilijnych stołów warszawiaków zależała od poziomu zamożności domowego gospodarstwa. 12 potraw to rzadkość, ale XIX-wieczne stoły tzw. klasy średniej prezentowały się dość obficie. Jak podają ówczesne źródła, na stole królowały m.in. dania rybne. Zamiast karpia przyrządzano okonie, liny i śledzie, a także szczupaki. Na stole nie brakowało potraw na bazie maku i miodu. Jedzono kluski z makiem, racuchy, ale także wypieki z dużą ilością przypraw korzennych (np. pierniki).

Wśród napojów królował z kolei – dobrze znany także współcześnie – kompot na bazie suszonych owoców.

Warszawskie gospodynie korzystały m.in. z popularnych książek kucharskich Lucyny Ćwierczakiewiczowej. W publikacjach tej autorki można było znaleźć nie tylko przepis na idealną zupę grzybową (która króluje obecnie na wigilijnym stole). Popularną była zupa migdałowa, paszteciki z ryb i smażony lin z kapustą.

Przepis Lucyny Ćwierczakiewiczowej z książki „365 obiadów za 5 złotych” wydanej w 1871 roku Wigilijna zupa migdałowa Funt migdałów słodkich; pięć gorzkich, oparzyć, obrać z łupin, i utłuc w moździerzu na miazgę, skrapiając wodą lub mlékiem. Wlać w tę massę dwie kwarty gotowanéj wody, wymieszać, i przecisnąć przez serwetę lub gęste sito; miazgę jeszcze raz przetłuc, nalać trochę tego samego odwaru lub innéj wody, jeżeli zupa ma być lżejsza i jeszcze raz wycisnąć przez serwetę. Włożyć pół funta a nawet trzy ćwierci cukru miałkiego i wymięszać. Osobno zaś ugotować na sypko ryż na mléku lub na wodzie, jeżeli zupa ma być do suchego postu, z cukrem, cynamonem i rodzenkami tureckiemi bez pestek; włożyć w wazę i rozebrać zupę. Ta zupa może być podawana na ciepło lub zimno.

Gdy okres świąteczny zbliżał się ku końcowi, pieczono placek, w którym umieszczano migdał. Szczęśliwy znalazca przysmaku zyskiwał miano „migdałowego króla”. Dla młodych kobiet słodki przysmak był oznaką szybkiego zamążpójścia.

Uroczysta Pasterka, kolędowanie i jasełka

Do obyczajów świątecznych dawnej Warszawy zalicza się także tzw. ewangeliczki. Mowa o zwyczaju, w którym brała udział głównie ucząca się młodzież. W Wigilię Bożego Narodzenia zorganizowane grupy odwiedzały domostwa czytając fragmenty Ewangelii. Obowiązkiem gospodarza domu było wręczenie gościom drobnego wynagrodzenia.

Do świątecznych obyczajów należała także Pasterka, czyli uroczysta msza odbywająca się o północy. Jeszcze na początku XIX w. podtrzymywano ciekawy, humorystyczny zwyczaj. W trakcie Pasterki wierni (według innych źródeł: ministranci) urozmaicali grę organisty wydawaniem odgłosów zwierząt. To nawiązanie do jasełek i biblijnych postaci pasterzy zostało zakazane przez władze kościelne w latach 20. XIX w.

Msza Pasterska w Polsce w XIX wieku. Rysunek Apoloniusza Kędzierskiego ("Tygodnik Ilustrowany” 1882) Foto: Apoloniusz Kędzierski / Wikipedia, domena publiczna

Obyczaj – kultywowany także w dzisiejszych czasach – to jasełka i bożonarodzeniowe szopki. Te miały różne formy, od tradycyjnych (duże, ozdobne figury) po symboliczne. Dużą popularnością cieszyły się także szopki ruchome i przedstawienia jasełkowe.

Okres świąteczny zamykała tradycyjnie Uroczystość Święta Trzech Króli (6 stycznia). Natomiast dekoracje świąteczne, w tym choinkę, należało zdjąć i schować do 2 lutego (Święto Ofiarowania Pańskiego).

